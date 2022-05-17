У звезды «Торонто» угнали автомобиль. Связано ли это с ранним вылетом из плей-офф?

Нападающий Митч Марнер стал жертвой автоугонщиков.

Торонто — самый хоккейный город планеты, несмотря на то что «Мэйпл Лифс» выигрывали Кубок Стэнли в далеком 1967 году. А последние 18 сезонов легендарная франшиза не заходила дальше первого раунда плей-офф. В нынешнем чемпионате сказку местного любимчика Остона Мэттьюса трагичной точкой завершила «Тампа», отправив «Мэйпл Лифс» в отпуск за семь матчей. Даже после вылета из плей-офф «Торонто» продолжает подогревать инфополе. Страсти в городе не утихают. Дошло до того, что один из игроков попал в неприятную ситуацию. Связана ли она с ранним окончанием сезона, остается только гадать.

Издание Toronto Sun сообщило, что нападающий «Торонто» Митч Марнер пострадал от автоугонщиков. Вечером 16 мая, спустя два дня после поражения от «Лайтнинг», у канадца угнали черный «Рэйндж Ровер». Митч с приятелем (по другой информации — с невестой) собирались в кино, но в итоге сами стали героями сцены из фильма про плохих парней.

На Марнера напала вооруженная троица в масках, когда хоккеист подъехал к кинотеатру Cineplex. Из отчетов полиции следует, что двое были вооружены пистолетами, а третий — ножом. Банда заставила игрока покинуть автомобиль. Обошлось без рукоприкладства и выпущенных пуль. Митч под давлением уступил водительское кресло, и похитители моментально скрылись на его «Рэйндж Ровере». Сам Марнер не пострадал. Новостей о других жертвах, которые могли в это время оказаться неподалеку, нет. Сейчас полицейские ищут грабителей.

Торонто — не самый спокойный город. Последнее время в районе, где Марнер попался на уловку бандитов, участились угоны автомобилей и кражи.

— Воры стали чрезвычайно жестокими в попытках обзавестись автомобилем. Буквально в прошлом месяце я писал о 17-летней девушке, которой приставили пистолет к шее в Литтон-парке, и угонщик, повалив ее на землю, сказал: «Дай мне ключи». Как и в случае с Марнером, подозреваемые скрылись — на этот раз на белом Mercedes Benz GLC 300 2021 года выпуска, — пишет журналист Джо Уормингтон.

Источники Toronto Sun уточняют, что угонщики не узнали Марнера — на секундочку, второго бомбардира и ассистента капитана «Мэйпл Лифс», выбранного на драфте-2015 под четвертым номером. Либо бандиты не интересуются хоккеем, либо не обратили внимания, на чей «Рэйндж Ровер» позарились. Болельщики «Торонто» в социальных сетях уже советуют Марнеру нанять охрану, чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов. Уровень преступности в городе некритичный. Другие крупные центры Канады опережают столицу провинции Онтарио по этому показателю. Однако жители чувствуют себя в безопасности не во всех районах. Происшествие с форвардом на западе Торонто только подтверждает это.

Стал ли хоккеист случайной жертвой автоугонщиков или они заранее выбирали подходящего «клиента» — пока загадка. Марнеру в конце сезона не позавидуешь. «Это будет жалить довольно долго. В следующем сезоне мы должны стать лучше — сильнее и быстрее. Мне это все уже надоело, поэтому мы должны быть готовы к предстоящему сезону», — говорил, едва сдерживая слезы, форвард «Торонто» на пресс-конференции после окончания плей-офф. По личной статистике, Марнер провел крутой сезон: выбил 97 (35+62) очков в регулярке и 8 (2+6) — в плей-офф. Но поход за Кубком Стэнли завершился быстро. Вылет от «Тампы», угон автомобиля — последние события наводят на мысль, что Митча сглазили.