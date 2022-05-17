У звезды «Торонто» угнали автомобиль. Связано ли это с ранним вылетом из плей-офф?
Торонто — самый хоккейный город планеты, несмотря на то что «Мэйпл Лифс» выигрывали Кубок Стэнли в далеком 1967 году. А последние 18 сезонов легендарная франшиза не заходила дальше первого раунда плей-офф. В нынешнем чемпионате сказку местного любимчика Остона Мэттьюса трагичной точкой завершила «Тампа», отправив «Мэйпл Лифс» в отпуск за семь матчей. Даже после вылета из плей-офф «Торонто» продолжает подогревать инфополе. Страсти в городе не утихают. Дошло до того, что один из игроков попал в неприятную ситуацию. Связана ли она с ранним окончанием сезона, остается только гадать.
Издание Toronto Sun сообщило, что нападающий «Торонто» Митч Марнер пострадал от автоугонщиков. Вечером 16 мая, спустя два дня после поражения от «Лайтнинг», у канадца угнали черный «Рэйндж Ровер». Митч с приятелем (по другой информации — с невестой) собирались в кино, но в итоге сами стали героями сцены из фильма про плохих парней.
На Марнера напала вооруженная троица в масках, когда хоккеист подъехал к кинотеатру Cineplex. Из отчетов полиции следует, что двое были вооружены пистолетами, а третий — ножом. Банда заставила игрока покинуть автомобиль. Обошлось без рукоприкладства и выпущенных пуль. Митч под давлением уступил водительское кресло, и похитители моментально скрылись на его «Рэйндж Ровере». Сам Марнер не пострадал. Новостей о других жертвах, которые могли в это время оказаться неподалеку, нет. Сейчас полицейские ищут грабителей.
Торонто — не самый спокойный город. Последнее время в районе, где Марнер попался на уловку бандитов, участились угоны автомобилей и кражи.
— Воры стали чрезвычайно жестокими в попытках обзавестись автомобилем. Буквально в прошлом месяце я писал о 17-летней девушке, которой приставили пистолет к шее в Литтон-парке, и угонщик, повалив ее на землю, сказал: «Дай мне ключи». Как и в случае с Марнером, подозреваемые скрылись — на этот раз на белом Mercedes Benz GLC 300 2021 года выпуска, — пишет журналист Джо Уормингтон.
Источники Toronto Sun уточняют, что угонщики не узнали Марнера — на секундочку, второго бомбардира и ассистента капитана «Мэйпл Лифс», выбранного на драфте-2015 под четвертым номером. Либо бандиты не интересуются хоккеем, либо не обратили внимания, на чей «Рэйндж Ровер» позарились. Болельщики «Торонто» в социальных сетях уже советуют Марнеру нанять охрану, чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов. Уровень преступности в городе некритичный. Другие крупные центры Канады опережают столицу провинции Онтарио по этому показателю. Однако жители чувствуют себя в безопасности не во всех районах. Происшествие с форвардом на западе Торонто только подтверждает это.
Стал ли хоккеист случайной жертвой автоугонщиков или они заранее выбирали подходящего «клиента» — пока загадка. Марнеру в конце сезона не позавидуешь. «Это будет жалить довольно долго. В следующем сезоне мы должны стать лучше — сильнее и быстрее. Мне это все уже надоело, поэтому мы должны быть готовы к предстоящему сезону», — говорил, едва сдерживая слезы, форвард «Торонто» на пресс-конференции после окончания плей-офф. По личной статистике, Марнер провел крутой сезон: выбил 97 (35+62) очков в регулярке и 8 (2+6) — в плей-офф. Но поход за Кубком Стэнли завершился быстро. Вылет от «Тампы», угон автомобиля — последние события наводят на мысль, что Митча сглазили.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67