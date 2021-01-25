«Торонто» превращает российского форварда в деревяшку. Ему нужно бежать оттуда как можно скорее

Обзор дня Алексея Шевченко

Полноценный дебют

Все-таки именно в ночь на понедельник дебют Ильи Сорокина в «Айлендерс» можно назвать полноценным. В середине января он попал в стартовый состав случайно, из-за того, что Семен Варламову попало шайбой на раскатке. Бывший голкипер ЦСКА даже психологически оказался не готов к встрече с «Рейнджерс», и это сказалось на его действиях. Но матч против «Нью-Джерси» уже был другим.

О том, что именно Сорокин займет место в составе, было известно с утра, голкипер мог спокойно готовиться, вспоминая то, что он умеет. И в итоге Илья провел довольно неплохой матч. Да, проиграл, но команда уступила со счетом 0:2, а если у тебя нет ничего в атаке, то вратаря обвинять нельзя. Плюс Сорокин отразил больше 91 процента бросков, что тоже является отличным показателем. Для сравнения у Игоря Шестеркина в ночной встрече против «Питтсбурга» — 84,2 процента, а у Антона Худобина против «Нэшвилла» — 88,2.

Но есть еще и внешние впечатления. Если Сорокин и нервничал, то на первых минутах, однако, ему пришлось вступить в серьезный бой уже в самом начале, так что российский вратарь разогрелся довольно быстро. В двух пропущенных шайбах он не виноват, жаль только, что сейчас везде будут писать «новичок «Айлендерс» начал с двух поражений». Но это были совсем разные игры, сравнивать нечего. Теперь бы одержать победу, но с такими действиями в атаке скоро рассчитывать на это нельзя.

Надо бежать

Александр Барабанов вышел в составе «Торонто» на игру против «Калгари», провел на площадке менее шести минут, и после матча хотелось посоветовать ему, чтобы он немедленно убегал из этого клуба, одновременно меняя агента. Рано утром на официальном сайте НХЛ произошел смешной сбой. Если заходить через компьютер, то в протоколе матча Барабанова нет. Это справедливо. Его действительно не было видно. Форвард, который считался очень техничным в КХЛ, выходит на площадку дважды за период, а во второй смене с «Калгари» ему немного повезло. Он никак не мог смениться и провел на площадке больше минуты. Следующий раз Барабанов появился на площадке через шесть минут, затем было две смены во втором отрезке и три — в третьем.

Барабанова превращают в деревяшку, от которой вообще непонятно, что требуется. И я не осуждаю тренера. Более того, Шелдон Киф сейчас сам наверняка в недоумении. Возможно, на тренировках он видит потенциал Александра, но не имеет возможности вписать его в состав. Забрал из «такси» — максимум. Куда ставить-то? Вместо Веси, Нюландера, Михеева? Исключено. Мог бы попробовать его в третьем звене с Ильей и Керфутом, но Симмондс более проверенный человек, да он сразу и забил. Все вопросы к представителю хоккеиста, который не отверг предложение канадского клуба на самой ранней стадии, осознавая, что в топ-9 пробиться в «Торонто» нереально. Хороший агент думает не о своем кошельке, а об интересе клиента.

Рейтинг

Национальная хоккейная лига не может остаться без шоу, а многочисленные рейтинги предстоящего драфта — часть праздника. Поверьте, серьезно относиться к этим спискам нельзя, но зато есть картина того, кого именно за океаном считают перспективным. В воскресенье НХЛ опубликовала свою версию лучших хоккеистов, которых можно будет выбрать в 2021 году. Там сразу четыре наших хоккеиста.

Плохо мы знаем только Даниила Соболева. Габаритный защитник в прошлом сезоне выступал за «Спартак» в МХЛ, а этим летом решил переехать за океан и ошибся в выборе. Спортсмен должен был отправиться в лигу Онтарио, но турнир никак не может начаться, а Соболев, кажется, не выступает целый год. И когда начнет играть никто не знает.

Выше Соболева Даниил Чайка, Никита Чибриков и Александр Кисаков. И это еще один показатель, что рейтинг весьма условный. Того же Чайку мы видели на молодежном чемпионате мира, понятно, что он бы младше всех, но ничем хорошим не запомнился, должны же быть какие-то задатки. Чибриков приписан к клубу ВХЛ, но играет он там немного, хотя его и в КХЛ подключают.

Удивило и 27 место Александра Кисакова. Сейчас он лучший снайпер в МХЛ, действительно выделяется в матчах, но все-таки по турниру в Молодежной лиге вообще непонятно, насколько у него серьезные задатки. В Красногорске он играет по 20 минут, у него первое большинство, но при этом Александра не подключают к Высшей лиге, не говоря уж про КХЛ. На самом деле, в Молодежной лиге есть еще с десяток парней, которые по таланту могли бы попасть в этот рейтинг. Но он не для объективности, а для шоу. Нам бы этому тоже поучиться.?