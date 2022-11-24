Российский вратарь остановил Макдэвида! Сорокин — новая суперзвезда НХЛ
Капризов набирает очки седьмой матч подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Виннипег» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Голы: Шоу — 3 (Дамба, Петан), 8:20 — 1:0. Эддисон — 1 (Меррилл, Болди), 22:50 — 2:0. Фолиньо — 2 (Дамба, Эрикссон Эк), 23:58 — 3:0. Коннор — 6 (Моррисси, Эйссимонт), 34:18 — 3:1. Капризов — 11 (бол., Болди, Зуккарелло), 40:28 — 4:1. Фолиньо — 3 (Эрикссон Эк), 46:51 — 5:1. Болди — 7 (бол., Капризов, Эддисон), 49:46 — 6:1.
Вратари: Густавссон — Хеллибак.
Штраф: 13 — 19.
Броски: 39 (16+12+11) — 29 (6+13+10).
Наши: Капризов (20.19/5/-1) — -.
24 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Давайте называть вещи своими именами: «Миннесота» в этом сезоне откровенно разочаровывает. После впечатляющей прошлой регулярки и второго места на «Западе» команда Дина Эвасона плетется за пределами зоны плей-офф и пока далека от того, чтобы о ней говорили в комплиментарном тоне. Однако в последние несколько дней дела «Дикарей» налаживаются. В воскресенье «Уайлд» дома обыграли в овертайме крепкую «Каролину», а сегодня вышли и не заметили дома не менее мощный «Виннипег», приехавший в Сент-Пол в отличной форме.
Хозяева решили все вопросы еще в начале третьего периода. Не остался в стороне и Капризов, который продолжает уверенно шагать по графику «очко за матч» и не давать поводов для излишней критики. Россиянин включился в уничтожение «Джетс» в заключительной двадцатиминутке, когда его команда комфортно вела 3:1 и полностью контролировала ход матча.
На 41-й минуте россиянин забросил в большинстве. Поиздеваться над собой и дать забить себе броском из-под ноги Коннор Хеллибак, перекрыв низ, не дал. Но настырный 97-й номер, не забрасывавший пять матчей подряд, не расстроился и через пару секунд воткнул американцу над плечом с добивания.
А когда «Виннипег» окончательно перестал трепыхаться и за 10 минут до финальной сирены схватил еще одно удаление, воспитанник «Кузни» помог отличиться Мэттью Болди. Диагональ в правый круг вбрасывания получилась просто отменной. Промахнуться после такой передачи партнер, не решившийся бросать с ходу, не имел права.
Оформив 1+1, Кирилл продлил свою результативную серию до семи матчей. Теперь для того, чтобы обновить свой рекорд, ему нужно набрать очко в следующей игре против «Торонто». Покорится ли это достижение ему или нет — вопрос десятый. Как бы то ни было, парень из Кузедеево в полном порядке.
Сорокин засушил «Эдмонтон»
«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Пажо — 4 (мен., Паризе, Пелек), 24:33 — 1:0. Пажо — 5 (бол., Барзал, Ли), 26:39 — 2:0. Ахо — 2 (Вальстрем, Сизикас), 36:56 — 3:0.
Вратари: Сорокин — Кэмпбелл.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 31 (12+11+8) — 50 (9+17+24).
Наши: Романов (19.07/3/0) — Костин (11.21/3/0).
24 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.
Иногда кажется, что обыграть всухую пусть и аморфный, но результативный «Эдмонтон» с Коннором Мадэвидом и Леоном Драйзайтлем — сродни чуду. Из защитников «Ойлерз» вытрясти душу способен даже измученный травмами «Вашингтон», но в атаке «Нефтяники» свои моменты всегда реализуют. Однако этой ночью Илья Сорокин повторил достижение коллеги из «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона месячной давности и доказал, что остановить Next One и компанию более чем реально.
Только вдумайтесь: сегодня еще один воспитанник новокузнецкой школы сделал 49 сейвов и заставил 97-го номера гостей всего четвертый раз в сезоне уйти со льда без очков. Лишь два голкипера в истории «Айлендерс» оформляли «сухарь» с большим количеством спасений — Гленн Хили (51) в 1990-м и Ярослав Галак (50) в 2018-м. Для сравнения, Биннингтон 22 октября получил нагрузку всего из 23 бросков в створ.
Особенно тяжко Илье пришлось в третьем периоде, когда «Островитяне» нахватали три удаления и 80% игрового времени провели в своей зоне.
А после финальной сирены первая звезда встречи вышла к журналистам и как ни в чем не бывало шутила:
«Я не думаю о том, что это мой лучший отрезок в НХЛ. Завтра я могу почувствовать себя дерьмово. Извините, я помню, что не могу произнести это слово. Просто завтра будет новый день. Когда играешь, не думаешь о том, сколько бросков тебе нанесли. Я посмотрел на количество только после игры. Да, было слишком много бросков. Но сегодня для меня просто была хорошая игра».
Вы ведь помните, как некоторые говорили, что в ЦСКА 27-летний голкипер выдавал прекрасные цифры только из-за классной обороны армейцев и 10-15 бросков по своим воротам? Ну-ну. Сейчас таких людей уже нет. Смыло, как дождем.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|20
|10
|10
|24
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|7
|Вашингтон
|21
|8
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|17
|3
|34
|2
|Торонто
|21
|11
|10
|27
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|21
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|19
|6
|13
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|19
|9
|10
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
|24.11
|03:00
|
Баффало – Сент-Луис
|6 : 2
|24.11
|03:00
|
Каролина – Аризона
|0 : 4
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|1 : 3
|24.11
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|6 : 1
|24.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|2 : 1 Б
|24.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|5 : 2
|24.11
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|24.11
|04:30
|
Даллас – Чикаго
|6 : 4
|24.11
|06:00
|
Анахайм – Рейнджерс
|3 : 2
|24.11
|06:00
|
Вегас – Оттава
|4 : 1
|24.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|8 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20