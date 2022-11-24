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Сегодня, 10:20

Российский вратарь остановил Макдэвида! Сорокин — новая суперзвезда НХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

Капризов набирает очки седьмой матч подряд

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Виннипег» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Голы: Шоу — 3 (Дамба, Петан), 8:20 — 1:0. Эддисон — 1 (Меррилл, Болди), 22:50 — 2:0. Фолиньо — 2 (Дамба, Эрикссон Эк), 23:58 — 3:0. Коннор — 6 (Моррисси, Эйссимонт), 34:18 — 3:1. Капризов — 11 (бол., Болди, Зуккарелло), 40:28 — 4:1. Фолиньо — 3 (Эрикссон Эк), 46:51 — 5:1. Болди — 7 (бол., Капризов, Эддисон), 49:46 — 6:1.
Вратари: Густавссон — Хеллибак.
Штраф: 13 — 19.
Броски: 39 (16+12+11) — 29 (6+13+10).
Наши: Капризов (20.19/5/-1) — -.
24 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Давайте называть вещи своими именами: «Миннесота» в этом сезоне откровенно разочаровывает. После впечатляющей прошлой регулярки и второго места на «Западе» команда Дина Эвасона плетется за пределами зоны плей-офф и пока далека от того, чтобы о ней говорили в комплиментарном тоне. Однако в последние несколько дней дела «Дикарей» налаживаются. В воскресенье «Уайлд» дома обыграли в овертайме крепкую «Каролину», а сегодня вышли и не заметили дома не менее мощный «Виннипег», приехавший в Сент-Пол в отличной форме.

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Хозяева решили все вопросы еще в начале третьего периода. Не остался в стороне и Капризов, который продолжает уверенно шагать по графику «очко за матч» и не давать поводов для излишней критики. Россиянин включился в уничтожение «Джетс» в заключительной двадцатиминутке, когда его команда комфортно вела 3:1 и полностью контролировала ход матча.

На 41-й минуте россиянин забросил в большинстве. Поиздеваться над собой и дать забить себе броском из-под ноги Коннор Хеллибак, перекрыв низ, не дал. Но настырный 97-й номер, не забрасывавший пять матчей подряд, не расстроился и через пару секунд воткнул американцу над плечом с добивания.

А когда «Виннипег» окончательно перестал трепыхаться и за 10 минут до финальной сирены схватил еще одно удаление, воспитанник «Кузни» помог отличиться Мэттью Болди. Диагональ в правый круг вбрасывания получилась просто отменной. Промахнуться после такой передачи партнер, не решившийся бросать с ходу, не имел права.

Оформив 1+1, Кирилл продлил свою результативную серию до семи матчей. Теперь для того, чтобы обновить свой рекорд, ему нужно набрать очко в следующей игре против «Торонто». Покорится ли это достижение ему или нет — вопрос десятый. Как бы то ни было, парень из Кузедеево в полном порядке.

Сорокин засушил «Эдмонтон»

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Пажо — 4 (мен., Паризе, Пелек), 24:33 — 1:0. Пажо — 5 (бол., Барзал, Ли), 26:39 — 2:0. Ахо — 2 (Вальстрем, Сизикас), 36:56 — 3:0.
Вратари: Сорокин — Кэмпбелл.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 31 (12+11+8) — 50 (9+17+24).
Наши: Романов (19.07/3/0) — Костин (11.21/3/0).
24 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

Иногда кажется, что обыграть всухую пусть и аморфный, но результативный «Эдмонтон» с Коннором Мадэвидом и Леоном Драйзайтлем — сродни чуду. Из защитников «Ойлерз» вытрясти душу способен даже измученный травмами «Вашингтон», но в атаке «Нефтяники» свои моменты всегда реализуют. Однако этой ночью Илья Сорокин повторил достижение коллеги из «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона месячной давности и доказал, что остановить Next One и компанию более чем реально.

Только вдумайтесь: сегодня еще один воспитанник новокузнецкой школы сделал 49 сейвов и заставил 97-го номера гостей всего четвертый раз в сезоне уйти со льда без очков. Лишь два голкипера в истории «Айлендерс» оформляли «сухарь» с большим количеством спасений — Гленн Хили (51) в 1990-м и Ярослав Галак (50) в 2018-м. Для сравнения, Биннингтон 22 октября получил нагрузку всего из 23 бросков в створ.

Особенно тяжко Илье пришлось в третьем периоде, когда «Островитяне» нахватали три удаления и 80% игрового времени провели в своей зоне.

А после финальной сирены первая звезда встречи вышла к журналистам и как ни в чем не бывало шутила:

«Я не думаю о том, что это мой лучший отрезок в НХЛ. Завтра я могу почувствовать себя дерьмово. Извините, я помню, что не могу произнести это слово. Просто завтра будет новый день. Когда играешь, не думаешь о том, сколько бросков тебе нанесли. Я посмотрел на количество только после игры. Да, было слишком много бросков. Но сегодня для меня просто была хорошая игра».

Вы ведь помните, как некоторые говорили, что в ЦСКА 27-летний голкипер выдавал прекрасные цифры только из-за классной обороны армейцев и 10-15 бросков по своим воротам? Ну-ну. Сейчас таких людей уже нет. Смыло, как дождем.

Илья Сорокин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 16 4 32
2 Айлендерс 21 13 8 26
3 Каролина 20 10 10 24
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Филадельфия 20 7 13 19
7 Вашингтон 21 8 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 17 3 34
2 Торонто 21 11 10 27
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
6 Монреаль 20 10 10 21
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 19 6 13 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 19 9 10 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 19 6 13 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
4 Калгари 19 9 10 21
5 Эдмонтон 20 10 10 20
6 Ванкувер 20 7 13 17
7 Сан-Хосе 22 7 15 17
8 Анахайм 20 6 14 13
Результаты / календарь
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28.11
29.11
24.11 03:00
Баффало – Сент-Луис
 6 : 2
24.11 03:00
Каролина – Аризона
 0 : 4
24.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 1 : 3
24.11 03:00
Миннесота – Виннипег
 6 : 1
24.11 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2
24.11 03:00
Питтсбург – Калгари
 2 : 1 Б
24.11 03:00
Флорида – Бостон
 5 : 2
24.11 03:00
Детройт – Нэшвилл
 3 : 0
24.11 03:30
Айлендерс – Эдмонтон
 3 : 0
24.11 03:30
Вашингтон – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
24.11 04:30
Даллас – Чикаго
 6 : 4
24.11 06:00
Анахайм – Рейнджерс
3 : 2
24.11 06:00
Вегас – Оттава
 4 : 1
24.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 3 : 4
24.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 8 : 5
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 35
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 20 31
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 20 15
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 15 1.96
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 13 2.08
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

15 2.20
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