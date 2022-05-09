Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» в плей-офф! Но «Сент-Луис» прибил ее за полторы минуты
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западная конференция.
Четвертый матч
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Кайру — 2 (Бучневич, Парэйко), 4:19 — 1:0. Капризов — 5 (Сперджен, Хартман), 14:06 — 1:1. Перрон — 4 (О`Райлли, Перунович), 30:30 — 2:1. Кайру — 3 (О`Райлли), 31:24 — 3:1. Болди — 1 (Миддлтон, Фиала), 42:39 — 3:2. Перрон — 5 (п.в.), 58:02 — 4:2. О`Райлли — 3 (бол., Перрон, Фолк), 59:00 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Флери (57:55 — 58:02, 58:05 — 58:30).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (18+7+9) — 30 (5+13+12).
Наши: Барбашев (15.17/2/-1), Бучневич (18.04/4/0), Тарасенко (18.14/4/-1), Торопченко (4.49/0/+1) — Капризов (23.05/6/0).
8 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии: 2-2
После двух поражений подряд и домашнего разгрома (1:5) в третьем матче главный тренер «Сент-Луиза» Крэйг Берубе не мог не пойти на перестановки в составе. Четыре пропущенных шайбы (пятая влетела в пустые) вполне ожидаемо отправили на лавку финского голкипера Вилле Хуссо — вместо него появился канадец Джордан Биннингтон. Удивительно, но до сегодняшней встречи у героя чемпионского плей-офф было девять кубковых поражений подряд.
Косметической рокировкой на последнем рубеже дело не ограничилось. На фоне слабой результативности канадскому коучу пришлось перевести в первое звено Роберта Томаса и впервые с середины регулярки восстановить русскую тройку Бучневич — Барбашев — Тарасенко. Но куда важнее, что из-за травмы Тори Крюга «Сент-Луис» остался без одного из двух разыгрывающих защитников, которого заменил 23-летний американец Скотт Перунович, никогда не игравший в плей-офф на профессиональном уровне.
Однако сегодня хозяевам удалось быстро забыть позавчерашние проблемы и открыть счет благодаря тому самому нахрапу, который во многом предопределил исход первого матча серии. Иной раз кажется, что «Сент-Луис» забивает голы в этом плей-офф только после моментов на добивании. «Миннесота» же за три матча с «Блюзменами» так и не поняла, что бывает, когда соперник выигрывает подбор под воротами Марка-Андре Флери. И отсутствием рефлексии «Дикарей» не мог не воспользоваться Джордан Кайру, классно накативший на пятак из глубины и выигравший нейтральную шайбу у Матса Зуккарелло после своего же броска.
Практически сразу «Блюзмены» могли увеличивать преимущество. Однако реализовать удаление Кевина Фиалы, неаккуратно махнувшего клюшкой на все четыре минуты, у «Сент-Луиса» не получилось. Все, на что хватило креатива спецбригадам большинства «Блюз» в отсутствии Ника Ледди и Тори Крюга на синей линии, — постоянные попытки быстрого перевода в правый круг вбрасывания под бросок Владимиру Тарасенко. И надо отдать должное оборонительной четвертке «Миннесоты», которая грамотно перекрывала линию броска русскому снайперу и не давала шайбе доходить до собственного створа.
Как оказалось, выстоявшей в меньшинстве «Миннесоте» хватило первой же классной позиционки, чтобы сравнять счет и напомнить обороне Берубе простую истину — нельзя спускать глаз с Кирилла Капризова. Ни на секунду! Стоило паре Сканделла — Парэйко и воссоединенной рашн-лайн во главе с Барбашевым позабыть об этом, как Джаред Сперджен мгновенно нашел на пятачке неудержимого 97-го номера «Дикарей». Тот в касание поразил верхний угол Биннингтона, забросив уже свою пятую шайбу в плей-офф и сравнявшись в снайперской гонке с форвардом «Эдмонтона» Эвандером Кейном.
Благодаря этому голу парень из Кузедеево смог повторить достижения Мариана Габорика и Уэса Уолца, которые в далеком 2003-м также сумели отличиться пять раз по ходу одной серии плей-офф за «Миннесоту». И есть ли сомнения, что совсем скоро Кирилл установит новый рекорд франшизы?
Следующий гол болельщикам на «Энтерпрайз-арене» пришлось ждать до середины матча. И неизвестно, смогли бы хозяева добыть вторую победу серии без курьеза, учиненного Маркусом Фолиньо. После опаснейшего броска Дэвида Перрона, последовавшего за проникающей передачей Райана О'Райлли, нападающий «Дикарей» пытался выгрести шайбу с пятачка, но угодил в спину Флери и сам того не желая коньком завез шайбу в свои ворота.
Досадный автогол мгновенно надломил гостей, а уже через полторы минуты «Сент-Луис» повел уже в две благодаря «подарку» от Мэтта Дамбы, которым не преминули воспользоваться все те же О'Райлли и Кайру. Причем вторая шайба канадца получилось по-настоящему эстетичной.
Однако все, на что хватило парней Дина Эвасона, это трудовая ковыряшка Мэтта Болди в начале третьего периода. Перевернуть игра за оставшиеся 17 минут она так и не помогла, а хозяева довольно уверенно отстояли владения Биннингтона и два раза (один — в пустые) поразили ворота «Миннесоты». Теперь серия возвращается в Сент-Пол и делает серьезную заявку на семь матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|7
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|5
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|3
|1.36