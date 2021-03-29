Тарасенко сыграл лучший матч в сезоне, а игрок «Флориды» получил жуткую травму. Главные события ночи в НХЛ

«Блюз» проиграли четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: О'Райлли — 12 (Тарасенко), 2:27 — 1:0. Тарасенко — 2 (бол., Крюг, Перрон), 15:59 — 2:0. Фаулер — 3 (Гетцлаф, Джонс), 28:24 — 2:1. Хенрик — 10 (Джонс), 42:13 — 2:2. Мэнсон — 1 (Столарз, Сильферберг), 61:42 — 2:3. Вратари: Биннингтон — Столарз. Штраф: 2 — 6. Броски: 40 (14+15+11+0) — 24 (10+6+7+1). Наши: Тарасенко (17.44/4/+1) — -.

28 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Сент-Луис» два года назад выиграл Кубок Стэнли, но сейчас ту команду мало что напоминает. Да, ее по-прежнему тренирует Крэйг Беруби, а костяк составляют игроки, выигравшие трофей — Биннингтон, Парайко, Шварц, Шенн, Тарасенко, Перрон, О'Райлли. При этом после этого команда усилилась звездными по меркам НХЛ защитниками — Джастином Фолком и Тори Крюгом. Но результаты стали только хуже.

Из последних 11 матчей «Блюз» проиграли девять, а сегодня дома уступили «Анахайму» в овертайме, хотя вели в счете 2:0 после первого периода. При этом за 20 минут игры «Сент-Луис» забил столько же, сколько и в сумме за три предыдущих матча.

За яркое начало игры спасибо нужно сказать Владимир Тарасенко, который выглядит не слишком ярко после возвращения в состав. Сегодня он сыграл свой лучший матч в сезоне. Сначала он отдал результативную передачу с бэкхенда на О'Райлли, ловко перехватив шайбу до этого рукой.

Вскоре российский нападающий забил уже сам, показав всю силу своего щелчка в большинстве.

Но две пропущенные контратаки не позволили «Сент-Луису» выиграть в основное время, а в овертайме победу худшей команде Западного дивизиона принес защитник Джош Мэнсон. Он очень легко уехал от Шенна и разобрался с Биннингтоном.

«Нам нужна победа, но мы просто упустили игру. Последние три матча мы играем довольно хорошо, поддерживаем друг друга и у нас есть голы, но нам надо понять, почему мы не можем удержать это в течение 60 минут. Нет никаких оправданий, мы должны исправить домашние матчи», — заявил после матча Тарасенко. «Сент-Луис» продолжает находиться в первой четверке, но занимающая пятое место «Аризона» уже подобралась вплотную — команды разделяет одно очко.

«Даллас» — «Флорида» — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Робертсон — 6 (бол., Хинтц, Клингберг), 4:32 — 1:0. Юбердо — 12, 5:03 — 1:1. Дюклер — 4 (буллит), 6:26 — 1:2. Юбердо — 13 (бол., Яндл, Экблад), 13:37 — 1:3. Типпетт — 5 (п.в., Юбердо), 58:55 — 1:4. Вратари: Эттингер (57:07 — 58:55) — Дриджер. Штраф: 15 — 13. Броски: 34 (7+14+13) — 23 (14+4+5). Наши: Гурьянов (12.36/3/-1) — -.

29 марта. Даллас. American Airlines Center.

В Далласе могла состояться дуэль российских вратарей, но и Антона Худобина, и Сергея Бобровского тренеры сегодня решили отправить в запасе. А главным событием матча, к сожалению, стали не красивые голы и даже не драка Дениса Гурьянова. Досталось российскому нападающему прилично.

Denis Gurianov and Riley Stillman drop the ?'s. ? pic.twitter.com/9HptexpGzp — Sportsnet (@Sportsnet) March 29, 2021

В середине второго периода лидер «Флориды» Аарон Экблад неудачно упал на ногу. Игрок долго не мог подняться со льда, и его увезли на каталке. Выглядит действительно ужасающе, если вы впечатлительны, то ни в коем случае не включайте это видео.