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Сегодня, 08:30

Сорокин сделал лучший сэйв сезона! Феноменальный вратарь лишил Панарина верного гола

Голкипер «Айлендерс» Сорокин сделал невероятный сейв в матче НХЛ против «Рейнджерс»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Сорокин.
Фото Getty Images
День российских вратарей в Нью-Йорке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ли — 23 (бол., Барзал, Добсон), 20:49 — 0:1. Крайдер — 40 (бол., Лафренье, Труба), 33:38 — 1:1. Палмиери — 11 (Пулок, Пелек), 57:16 — 1:2.
Вратари: Шестеркин — Сорокин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (12+10+8) — 28 (7+11+10).
Наши: Панарин (20.43/4/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Противостояние «Рейнджерс» и «Айлендерс» ожидаемо получилось вратарским. Илья Сорокин и Игорь Шестеркин попали в тройку главных звезд по итогам матча, а «островитяне» благодаря своему голкиперу одержали четвертую победу в последних пяти играх. Всерьез задумываться о плей-офф команде Барри Тротца, пожалуй, уже поздно, однако «Айлендерс» собираются биться до последнего и с таким Сорокиным делать это гораздо проще.

Российская вратарская школа продолжает ставить на уши НХЛ. Вчера официальный сайт лиги провел предварительное голосование для определения кандидатов на награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата, и сразу три вратаря из России попали в пятерку главных претендентов. Первое место занял Шестеркин, на втором расположился Якоб Маркстрем из «Калгари», замкнул тройку Фредерик Андерсен из «Каролины», а закрыли список Андрей Василевский и Сорокин.

Илья проводит потрясающий сезон и на данный момент у него шесть сухих матчей — второй показатель в лиге после Маркстрема (9). Сорокин своей игрой затмил авторитетного Семена Варламова и уже очевидно, что он полностью готов стать первым голкипером команды. Сегодня в начале первого периода Илья совершил невероятное спасение после броска Артемия Панарина и эффектно сыграл клюшкой. Можно не сомневаться, что этот эпизод попадет не только в лучшие хайлайты недели, но и всего сезона.

Переиграть Сорокина смог только Крис Крайдер, который после Остона Мэттьюса стал вторым игроком в сезоне, преодолевшим рубеж в 40 заброшенных шайб. Американец в очередной раз отличился в большинстве и теперь на его счету 55 (40+15) очков. А вот Панарин, кажется, приуныл после суперсэйва Сорокина и впервые за пять матчей остался без набранных баллов. Также в составе «Рейнджерс» дебютировал форвард Фрэнк Ватрано, которого «Флорида» обменяла на драфт-пик четвертого раунда, однако за 15 минут игрового времени американец нанес лишь один бросок.

Барбашев снова забивает

«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Руведел — 3 (Петтерссон, Зогорна), 14:42 — 0:1. Мэтисон — 9 (Капанен, Марино), 30:52 — 0:2. Перрон — 18 (Барбашев, Парэйко), 36:55 — 1:2. Барбашев — 19 (Саад), 41:49 — 2:2.
Победный буллит: Раст.
Вратари: Хуссо (65:00) — Джерри (65:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 25 (8+6+7+4) — 45 (9+17+15+4).
Наши: Барбашев (15.18/1/0), Бучневич (23.18/3/-1), Тарасенко (19.47/3/+1), Торопченко (6.01/1/-1) — Малкин (19.38/8/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

В состав «Сент-Луиса» наконец-то вернулся Павел Бучневич. Из-за травмы верхней части тела он не играл с девятого марта, правда, ярким возвращение у россиянина не получилось. Форвард остался без очков, заработал «минус один», а его команда дома уступила в серии буллитов «Питтсбургу». Зато на передний план вышел Иван Барбашев, который продолжает улучшать статистику своего самого результативного сезона в НХЛ. Сегодня он отметился голевой передачей на Давида Перрона, а в начале третьего периода сравнял счет. Теперь в активе Ивана 44 (19+25) набранных балла.

В овертайме у хозяев было гораздо больше опасных моментов, но голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри провел классный матч и был признан первой звездой. А вот нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин остался без очков в шестой игре подряд, причем до этого у него была семиматчевая результативная серия. Либо в игре россиянина наметился спад, либо 35-летний нападающий бережет силы к плей-офф. Нельзя не обращать внимание и на тот факт, что в звене у Малкина нет постоянных партнеров. Главный тренер команды Майк Салливан пытается подобрать оптимальный вариант и пока это не совсем получается. Времени становится все меньше и оживить Евгения к плей-офф «пингвинам» жизненно необходимо.

Дадонов огорчил бывшую команду

«Вегас» — «Флорида» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Верхэге — 21 (Луостаринен, Экблад), 8:04 — 0:1. Хауден — 9 (Амадио, Колесар), 17:09 — 1:1. Дадонов — 13 (Пулио), 25:38 — 2:1. Дадонов — 14 (бол., Теодор, Айкел), 34:32 — 3:1. Беннетт — 25 (Дюклер, Экблад), 37:38 — 3:2. Райнхарт — 23 (бол., Экблад, Барков), 52:26 — 3:3. Руа — 12, 53:23 — 4:3. Карлссон — 8 (п.в.), 58:10 — 5:3.
Вратари: Томпсон — Найт (57:54 — 58:10, 58:59).
Штраф: 2 — 16.
Броски: 30 (14+6+10) — 36 (16+12+8).
Наши: Дадонов (15.25/4/+1), Мироманов (5.04/0/0) — Мамин (13.05/1/+1).
18 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18265 зрителей.

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов провалил прошлый матч против «Виннипега», заработал «минус четыре», зато сегодня дважды огорчил свою бывшую команду. На счету российского форварда теперь 14 заброшенных шайб в сезоне. Евгений не блещет стабильностью и яркой игрой, но сейчас у «Голден Найтс» большой список травмированных, поэтому на Дадонове лежит повышенный груз ответственности. Сегодня он с ним точно справился и помог команде прервать серию из пяти проигрышей подряд. Интересно, что после появления Джека Айкела в составе у «Вегаса» 10 поражений в 15 матчах. Не такого возвращения в хоккей хотел американец после операции на позвоночнике.

Александр Овечкин. Овечкин снова забивает! Теперь у него новый ориентир — до Хоу осталось всего 33 гола

Евгений Дадонов
Иван Барбашев
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
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  • Дайте ходу пароходу

    Блестящий сейв !!!! Вспомнил Гашека )))))

    18.03.2022

    • Овечкин снова забивает! Теперь у него новый ориентир — до Хоу осталось всего 33 гола
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    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 60 41 19 87
    2 Питтсбург 62 37 25 83
    3 Рейнджерс 61 38 23 81
    4 Вашингтон 62 34 28 78
    5 Коламбус 62 31 31 65
    6 Айлендерс 58 25 33 59
    7 Филадельфия 60 19 41 49
    8 Нью-Джерси 61 22 39 49
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Флорида 61 41 20 88
    2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
    3 Торонто 61 39 22 83
    4 Бостон 61 37 24 79
    5 Детройт 61 25 36 57
    6 Баффало 61 20 41 48
    7 Оттава 60 21 39 47
    8 Монреаль 61 16 45 41
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 61 43 18 91
    2 Сент-Луис 60 34 26 77
    3 Миннесота 59 35 24 74
    4 Нэшвилл 61 35 26 74
    5 Даллас 59 33 26 69
    6 Виннипег 61 28 33 66
    7 Чикаго 61 22 39 53
    8 Аризона 60 20 40 44
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Калгари 60 37 23 81
    2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
    3 Эдмонтон 61 34 27 72
    4 Вегас 63 33 30 70
    5 Ванкувер 62 30 32 67
    6 Анахайм 63 27 36 65
    7 Сан-Хосе 60 26 34 60
    8 Сиэтл 62 18 44 42
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    Рейнджерс – Айлендерс
    		1 : 2
    18.03 02:00
    Коламбус – Вашингтон
    		 2 : 7
    18.03 02:00
    Монреаль – Даллас
    		 3 : 4 ОТ
    18.03 02:00
    Торонто – Каролина
    		 3 : 2
    18.03 02:00
    Филадельфия – Нэшвилл
    		 5 : 4
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    Сент-Луис – Питтсбург
    		 2 : 3 Б
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    Эдмонтон – Баффало
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    Ванкувер – Детройт
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    Лос-Анджелес – Сан-Хосе
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    		 5 : 3
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    И О
    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 60 87
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 61 84
    Джонатан Юбердо

    Джонатан Юбердо

    Флорида

    		 61 84
    И Г
    Остон Мэттьюс

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    Торонто

    		 56 45
    Крис Крайдер

    Крис Крайдер

    Рейнджерс

    		 61 40
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 61 40
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    		 47 2.06
    Игорь Шестеркин

    Игорь Шестеркин

    Рейнджерс

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    Джереми Суэймен

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