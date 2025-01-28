НХЛ возрождает Кубок мира без участия ИИХФ. Получается, Россия на нем сыграет?

Разбираемся в ситуации.

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ организуют новый Кубок мира в 2028 году, причем североамериканцы сделают это без помощи Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер в социальных сетях.

По информации инсайдера, НХЛ уже уведомила ИИХФ о своем решении, а официально новость о Кубке мира объявят на предстоящем Турнире четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Россия получит приглашение?

Главный вопрос, который сразу же возникает как у отечественных болельщиков, так и у североамериканских, — получит ли сборная России приглашение на Кубок мира. Ожидания оптимистичные: наших хоккеистов точно хотят там видеть, и, хотя об этом и не было заявлено прямо, есть косвенные доказательства, подтверждающие это.

Во-первых, отсутствие ИИХФ в проекте значительно упрощает ситуацию: напомним, что именно Международная федерация хоккея в 2022-м наложила полный бан на российские сборные. С НХЛ у нашего хоккея отношения гораздо проще: в лиге полно отечественных звезд (включая главную — Александра Овечкина), а представители североамериканцев даже наведываются в Россию, несмотря на весь политический шум вокруг. Без чиновников из Старого Света (а штаб-квартира и весь топ-менеджмент федерации — именно европейские) НХЛ будет явно легче пригласить Россию на турнир.

Билл Дэйли. Фото Global Look Press

Во-вторых, далеко ходить не нужно — в сентябре босс НХЛ Билл Дэйли уже рассказывал детали в интервью The Athletic: «Исторически у нас было восемь команд (на Кубке мира. — Прим. «СЭ»). Теперь мы хотим сделать квалификационный турнир за два места из восьми — то есть четыре команды будут соревноваться за две путевки, еще шесть железно получат место».

На вопрос о том, войдет ли Россия в число 10 приглашенных команд, он ответил честно (но как бы с надеждой), что ситуация динамичная, но при этом международное мнение не будет определяющим фактором. Кроме того, Дэйли отказался что-либо исключать.

Очевидно, босс НХЛ хочет видеть Россию на турнире — и вряд ли в квалификации. Уже после появление новостей о Кубке мира в 2028 году издание The Hockey News предположило, что в «железную» шестерку войдут США, Канада, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия, а биться за две оставшиеся путевки будут Германия, Словакия, Словения и Латвия.

Наконец, третий косвенный признак, намекающий на приглашение России, — это предыдущий турнир. Вернее, отмененный предыдущий турнир. Изначально Кубок мира планировали провести в 2024 году, но в 2022-м НХЛ объявила о его переносе сначала на 2025-й, а потом и вовсе на 2028 год. Причина? Очевидная — украинский конфликт и временная невозможность пригласить Россию.

Вот как перенос турнира анонсировали на сайте НХЛ: «К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в это время. Мы продолжим планирование следующего турнира — надеемся, на февраль 2025 года».

А вот что в октябре 2022-го (за несколько недель до переноса) писал один из главных инсайдеров Пьер Лебрюн: «С ИИХФ все еще есть нерешенные вопросы, и, конечно же, разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе — что делать с Россией? Есть другие страны, которые не хотят участия России в этом турнире из-за ситуации на Украине. Это действительно сложная проблема для НХЛ и профсоюза, так что посмотрим, к чему все приведет. Но идея отсрочки Кубка мира для меня сейчас более актуальна, чем месяц назад».

То есть прошлый турнир, по сути, перенесли из-за проблем с приглашением России. Если анонсировали новый, да еще и без европейцев в соорганизаторах, есть большая надежда, что в НХЛ учли все риски и точно знают — Россия будет. И это вселяет надежду!

На Кубке мира-2016 Россия проиграла Канаде в полуфинале. Фото Getty Images

Что за Кубок мира?

Турнир не слишком на слуху, да и забыть про него легко, что неудивительно — он проводился всего три раза за последние 30 лет. Первый Кубок мира состоялся в 1996-м (победа США), второй — в 2004-м (Канада), третий — в 2016-м (Канада). Россия участвовала во всех трех турнирах, но неудачно — только два раза добралась до полуфинала и один раз играла в полуфинале.

С 2016 года вопрос с проведением Кубка мира встал на паузу — слишком много проблем появилось вокруг. В 2020 году турнир не провели из-за истекающего Коллективного трудового соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, отмену в 2024-м уже обсуждали выше.

Теперь в НХЛ планируют турнир на 2028-й и далее каждые четыре года. Учитывая «везучесть» и плавающую периодичность соревнования, загадывать, конечно, рано — но хочется пожелать удачи.