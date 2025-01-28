НХЛ возрождает Кубок мира без участия ИИХФ. Получается, Россия на нем сыграет?
Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ организуют новый Кубок мира в 2028 году, причем североамериканцы сделают это без помощи Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер в социальных сетях.
По информации инсайдера, НХЛ уже уведомила ИИХФ о своем решении, а официально новость о Кубке мира объявят на предстоящем Турнире четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
Россия получит приглашение?
Главный вопрос, который сразу же возникает как у отечественных болельщиков, так и у североамериканских, — получит ли сборная России приглашение на Кубок мира. Ожидания оптимистичные: наших хоккеистов точно хотят там видеть, и, хотя об этом и не было заявлено прямо, есть косвенные доказательства, подтверждающие это.
Во-первых, отсутствие ИИХФ в проекте значительно упрощает ситуацию: напомним, что именно Международная федерация хоккея в 2022-м наложила полный бан на российские сборные. С НХЛ у нашего хоккея отношения гораздо проще: в лиге полно отечественных звезд (включая главную — Александра Овечкина), а представители североамериканцев даже наведываются в Россию, несмотря на весь политический шум вокруг. Без чиновников из Старого Света (а штаб-квартира и весь топ-менеджмент федерации — именно европейские) НХЛ будет явно легче пригласить Россию на турнир.
Во-вторых, далеко ходить не нужно — в сентябре босс НХЛ Билл Дэйли уже рассказывал детали в интервью The Athletic: «Исторически у нас было восемь команд (на Кубке мира. — Прим. «СЭ»). Теперь мы хотим сделать квалификационный турнир за два места из восьми — то есть четыре команды будут соревноваться за две путевки, еще шесть железно получат место».
На вопрос о том, войдет ли Россия в число 10 приглашенных команд, он ответил честно (но как бы с надеждой), что ситуация динамичная, но при этом международное мнение не будет определяющим фактором. Кроме того, Дэйли отказался что-либо исключать.
Очевидно, босс НХЛ хочет видеть Россию на турнире — и вряд ли в квалификации. Уже после появление новостей о Кубке мира в 2028 году издание The Hockey News предположило, что в «железную» шестерку войдут США, Канада, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия, а биться за две оставшиеся путевки будут Германия, Словакия, Словения и Латвия.
Наконец, третий косвенный признак, намекающий на приглашение России, — это предыдущий турнир. Вернее, отмененный предыдущий турнир. Изначально Кубок мира планировали провести в 2024 году, но в 2022-м НХЛ объявила о его переносе сначала на 2025-й, а потом и вовсе на 2028 год. Причина? Очевидная — украинский конфликт и временная невозможность пригласить Россию.
Вот как перенос турнира анонсировали на сайте НХЛ: «К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в это время. Мы продолжим планирование следующего турнира — надеемся, на февраль 2025 года».
А вот что в октябре 2022-го (за несколько недель до переноса) писал один из главных инсайдеров Пьер Лебрюн: «С ИИХФ все еще есть нерешенные вопросы, и, конечно же, разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе — что делать с Россией? Есть другие страны, которые не хотят участия России в этом турнире из-за ситуации на Украине. Это действительно сложная проблема для НХЛ и профсоюза, так что посмотрим, к чему все приведет. Но идея отсрочки Кубка мира для меня сейчас более актуальна, чем месяц назад».
То есть прошлый турнир, по сути, перенесли из-за проблем с приглашением России. Если анонсировали новый, да еще и без европейцев в соорганизаторах, есть большая надежда, что в НХЛ учли все риски и точно знают — Россия будет. И это вселяет надежду!
Что за Кубок мира?
Турнир не слишком на слуху, да и забыть про него легко, что неудивительно — он проводился всего три раза за последние 30 лет. Первый Кубок мира состоялся в 1996-м (победа США), второй — в 2004-м (Канада), третий — в 2016-м (Канада). Россия участвовала во всех трех турнирах, но неудачно — только два раза добралась до полуфинала и один раз играла в полуфинале.
С 2016 года вопрос с проведением Кубка мира встал на паузу — слишком много проблем появилось вокруг. В 2020 году турнир не провели из-за истекающего Коллективного трудового соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, отмену в 2024-м уже обсуждали выше.
Теперь в НХЛ планируют турнир на 2028-й и далее каждые четыре года. Учитывая «везучесть» и плавающую периодичность соревнования, загадывать, конечно, рано — но хочется пожелать удачи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|28.01
|03:00
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Филадельфия – Нью-Джерси
|4 : 2
|28.01
|03:00
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Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 2
|28.01
|03:30
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Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 5
|28.01
|05:30
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Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|28.01
|06:30
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Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 1