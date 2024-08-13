Консерватизм, страх менеджеров, кумовство. Почему в НХЛ нет тренеров из Европы — и это нереально даже для Федорова с Ларионовым

Большой разбор исторической тенденции.

Летом 2022-го в НХЛ состоялась некогда аномальная для нее тренерская чехарда — сразу 11 команд лиги поменяли коучей. Тем удивительнее, что радикального обновления тактической песочницы мы не увидели — сразу семь специалистов, занявших вакантные места, уже имели опыт работы главным в лиге и красную отметку «отставка» в резюме. Большинство менеджеров в этой ситуации решили не искать счастье в новых лицах, а разыграли карту с человеком из давным-давно обшарпанной и измятой тренерской колоды, в которую попасть не так-то просто.

Когда-то НХЛ ставили в пример КХЛ в плане терпения к людям с планшеткой, называя лигой, «где не спешат с выводами, верят в проект и не рубят голову с плеч после пары неудачных сезонов». Хотя в 2017-м журналисты Associated Press посчитали: на дистанции последних десяти лет хоккей лидировал по количеству отставок среди профессиональных спортивных лиг США (38) против 30 — в НБА, 25 — в МЛБ и 19 — в НФЛ. Современным североамериканским тренерам остается только мечтать о кредите доверия, который когда-то был у их предшественников — только за последний календарный год произошло 19 увольнений. Теперь даже перестроечный статус команды не гарантирует безопасность и стопроцентный иммунитет.

Удивляет другое — как бы часто в командах ни образовывались свободные позиции, заокеанские менеджеры упорно игнорируют тренеров из Европы: «НХЛ — это закрытый мир. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ. И не только наши. Швед Гренборг хотел попасть в НХЛ. Нет шансов. Стать помощником — тоже нет шансов. Брылин и Гончар — это совсем другое. Их примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история», — сетовал в прошлом году Алексей Кудашов.

Иван Глинка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В истории НХЛ европейцы становились главными лишь дважды

За более чем столетнюю историю лига по-прежнему знает всего два примера, когда европейцы получали исключительную привилегию стать главным тренером. Оба случая приходятся на сезон-2000/01, когда свои имена в историю вписали Алпо Сухонен и Иван Глинка.

Появление в «Чикаго» чересчур интеллигентного и чересчур мягкого по характеру финна изначально выглядело сомнительным из-за отсутствия у него сколько-нибудь значимых достижений со сборной Финляндии. И ничего хорошего его годичный союз с «Блэкхокс» не принес. С откровенно слабыми «Ястребами» Сухонен выиграл всего 29 матчей в регулярке, пролетел мимо плей-офф и по окончании сезона покинул Иллинойс по собственному желанию из-за проблем с сердцем.

Сильнейший же тренер в истории чехословацкого хоккея и обладатель золотой медали Олимпиады в Нагано свое место в «Питтсбурге» более чем заслужил. Глинка в 1999-м приехал в Пенсильванию, где собралась обширная чешская диаспора во главе с Ягром, на должность ассистента, но уже на следующий год получил повышение и дошел с «Пингвинз» до финала конференции, споткнувшись на победителе регулярки «Нью-Джерси».

К несчастью, его американская идиллия продлилась недолго — осенью 2001-го руководство не простило ему четыре поражения подряд со старта чемпионата и отправило в отставку. Подтолкнули к такому решению играющего владельца Марио Лемье и генменеджера Крэйга Патрика нежелание чеха совершенствовать свой ломанный английский и конфликт с Ягром, из-за которого тогдашнего капитана «Пингвинов» пришлось обменять в «Вашингтон». И с тех пор путь для европейских главных тренеров в НХЛ наглухо заколочен.

Яромир Ягр в «Вашингтоне». Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В чем причины?

Первая из двух главных причин их тотального игнора на поверхности — в лиге сокращается уровень доверия не только к тренерам, но и к менеджерам, которые теперь боятся ошибиться при найме нового коуча. Сделай ставку не на того человека, и ты рискуешь мгновенно отправиться на выход вслед за ним. Неизвестность пугает: адаптируется ли европеец к повышенному давлению, сумеет ли наладить коммуникацию с огромным количеством персонала у него в подчинении, будет ли эффективна его игровая система при куда более длинном регулярном чемпионате и на маленькой площадке, впишется ли он в местный образ жизни — над всеми этими вопросами не нужно дополнительно ломать голову, если ты выберешь американца или канадца.

Вторая причина чуть глубже — далеко не у всех европейских менеджеров есть связи с людьми из энхаэловских фронт-офисов. А они за океаном решают если не все, то многое. Иногда все это даже граничит с кумовством и блатом.

К кому обратился босс «Миннесоты» Билл Герин после того, как в середине прошлого сезона уволил Дина Эвасона? К своему старому другу Джону Хайнсу, который бестолково отработал в «Нью-Джерси» и «Нэшвилле». За восемь лет работы с «Девилз» и «Предаторз» выходец из Национальной программы развития США лишь раз пробился в плей-офф и заслужил ярлык тренера, который проповедует серый хоккей и не умеет развивать молодежь. Зато еще стажируясь в NTDP, он пил пиво с Герином, с которым позже трудился вместе в фарм-клубе «Питтсбурга» — и это не чья-то выдумка, а слова самого Хайнса.

Пропихнул Герин на правах генерального менеджера сборной США своего лысого товарища и в национальную команду на прошлом чемпионате мира. Правда, во что играли в Чехии дико талантливые американцы с Брэди Ткачаком, Джонни Годро, Заком Веренски, Тревором Зеграсом, Люком Хьюзом и еще с десятком видных энхаэловцев под руководством Хайнса, лучше не вспоминать. Что-то подсказывает, что, несмотря на сухой вылет в четвертьфинале от хозяев турнира, Хайнс все равно войдет в штаб «Звездно-полосатых» на предстоящем Турнире четырех наций.

Линди Рафф. Фото Global Look Press

В АХЛ и низших лигах ситуация не лучше

У этого жонглирования одними и теми же людьми, которые раз за разом получают шансы, всегда одна и та же аргументация — «тренер N нам понятен, мы знаем, чего от него ждать». И все равно, что он уже давно не дает результата. Вот и в «Баффало», где никак не может взлететь классное молодежное ядро, этим летом назначили дедушку Линди Раффа, который по-хорошему должен был уходить на пенсию вместе с другим почтенным старичком Риком Боунессом.

«Это же удивительно, что североамериканские тренеры, которые неудачно работали на предыдущем месте, получают второй и третий шанс раньше, чем европейцы получают свой первый. Североамериканцы получают большую выгоду от того, что они постоянно находятся на виду и заводят массу знакомств. Это вполне можно назвать кумовством.

Да, европейцев действительно тяжелее оценивать. Нет сомнений в том, что в Европе полно отличных тренерских кадров. Но достаточно ли они знают об НХЛ, о ее истории, традициях и стиле игры?" - задавался вопросом пару лет назад обозреватель The Hockey News Джон Розен.

Европейские тренеры вправе заявить: «Удельный вес европейских хоккеистов в лиге растет. Нам доверяют их развитие до переезда за океан. Но упорно не дают шанса проявить себя даже в командах, находящихся в стадии перестройки и сосредоточенных на развитии своих проспектов». В качестве доказательства они могут приложить десятки примеров парней, которые приезжали и в первый же сезон ставили НХЛ на уши, и это будет убедительным доводом.

Североамериканцы вправе парировать: «Попробуйте успешно заниматься развитием молодежи с календарем из 82 матчей, между которыми почти нереально организовать полноценный тренировочный процесс. Готовы ли к нашему давлению, играя не два дня в неделю, а три-четыре?» И тоже будут правы.

Тренеры из европейских лиг перед работой главным в НХЛ справедливо могли бы проходить адаптационный подготовительный период на должности ассистента. Однако среди тех, кто работает сейчас помощниками в двух главных профессиональных лигах Северной Америки, только Проспал и Модры получили профильное образование и опыт на родном континенте. Остальные уроженцы Старого Света — целиком и полностью продукты американской тренерской школы. Звать же ассистентами тех, кто рос и развивался в несколько другой среде, менеджеры также побаиваются.

Аналогичная ситуация с главными тренерами в АХЛ. Чуть было не сотворивший чудо на Олимпиаде в Пхенчхане с бундестим Марко Штурм начинал свою карьеру в системе сборных Германии, но, по собственному признанию, свои взгляды на хоккей сформировал за 14 лет игры в НХЛ. А возглавляющий с осени 2021-го фарм-клуб «Чикаго» швед Андерс Соренсен осел в Иллинойсе еще в начале нулевых, начав пробиваться в профессиональный хоккей из детских команд — и из 20 лет собственной карьеры лишь три сезона швед провел в роли помощника в родном «Седертелье».

Особняком стоит пример финна Юсси Ахокаса, возглавившего в прошлом году «Китченер» из юниорской лиги Онтарио. Бывший голкипер, закончивший ловить шайбы в 20 с небольшим, начиная с 2005 года успел проехать на тренерском лифте снизу вверх практически по всем этажам финского хоккея. За это время он поработал на разных должностях в юниорских и молодежных сборных Суоми, выиграв в роли главного золото ЮЧМ и МЧМ. Причем будучи совсем зеленым специалистом, он несколько сезонов трудился в женской сборной в качестве видеоаналитика.

Проявил себя Ахокас не только как «детский», но и как более чем приличный профессиональный тренер. В незаконченный коронавирусный сезон-2019/20 он возглавил скромный «Куку» и впервые вывел команду из маленького городка Коуволы в плей-офф чемпионата Финляндии, получив трофей Калеви Нумминена — лучшему тренеру лиги. А через пару лет дошел с куда более статусным «ТПС» до финала плей-офф, где уступил звездной «Таппаре».

Тогда местная пресса регулярно респектовала ему за способность давать классный командный результат в сочетании с успешным развитием молодежи. Именно при нем в команде из Турку здорово проявились проспект «Коламбуса» Микаэль Пююхтия и будущий первый номер драфта Юрай Слафковски. В сборных же в разное время через его руки прошли Теуво Терявяйнен, Эса Линделл, Патрик Лайне, Миро Хейсканен, Эли Толванен, Йессе Пулюярви, Антон Лунделл, Каапо Какко и другие финские звезды.

Летом в 2023-го багаж Ахокаса высоко оценил генеральный менеджер «Китченера» Майк Маккензи, который предложил ему впервые поработать за пределами родной страны. За пару месяцев до назначения финна «Рейнджеры» дошли до полуфинала конференции, но срочно нуждались в новом главном после того, как по ходу сезона отправили в отставку Криса Денниса — встать на мостик до конца сезона пришлось самому Маккензи.

Ахокас планку не уронил — в своем дебютном североамериканском сезоне его команда финишировала в регулярке второй в дивизионе и вновь закончила плей-офф на стадии четвертьфинала. Хотя в начале регулярки «спасатели» не впечатляли из-за того, что некоторые схемы Юсси не работали на «канадской» коробке, и на фоне этого ряд местных журналистов критиковали клуб за решение доверить крманду специалисту не из Онтарио.

К счастью для него, руководители прекрасно понимали, что ему понадобится адаптационный период, и полностью доверяли: «Я бы солгал, если бы сказал, что при принятии этого решения мы не нервничали. Даже несмотря на весь его опыт. Хоккей — глобальный вид спорта. Иногда мы в Канаде думаем, что эта игра принадлежит только нам. Но это не так. За пределами Канады тоже много хороших хоккеистов», — говорил Маккензи.

Юусе Сарос. Фото Global Look Press

НХЛ открыта для тренеров вратарей

А вот европейских тренеров вратарей в вертикали НХЛ — АХЛ в последнее время становится все больше и больше. Канадцы и американцы будто признают — с голкиперами у них действительно есть проблемы, и классных узкопрофильных специалистов по работе с ними не хватает.

Особенно в цене сейчас финны, чья вратарская школа долгое время считалась сильнейшей в мире. Не случайно встречаются мнения, что именно финские тренеры, наполнив клубы КХЛ, передали большое количество знаний и опыта отечественным специалистам и отчасти помогли устроить вратарский бум в России. И пусть сейчас единственным по-настоящему элитным голкипером из Суоми можно назвать только Юусе Сароса, они по-прежнему высоко котируются во всех чемпионатах.

Один из них уже успел сделать себе имя, взяв Кубок Стэнли с «Колорадо», — это прекрасно знакомый нам по работе в Ярославле, Мытищах, Санкт-Петербурге и Омске Юсси Парккила. В 2017-м человека, запускавшего карьеры Семена Варламова в «Локомотиве» и Туукки Раска в «Ильвесе», официальный сайт НХЛ называл первым европейским тренером вратарей, никогда не игравшим в лиге, напрочь позабыв про Владислава Третьяка и его 14 лет в «Чикаго».

Принимая Парккилу в штаб, «Эвеланш» по-настоящему нервничали. Прежде всего из-за различий в размерах площадок и стиле:

«Мы говорили с Юсси о финских вратарях. Мы были уверены в его знаниях и его мастерстве. Но я хотел поговорить с ним о том, как он видит игру непосредственно в воротах.

В НХЛ хоккеисты действуют близко к вратарю — так здесь забиваются голы. Для этого надо лезть на ворота, идти в давление, мешать голкиперам, создавать трафик перед ними. Обсудив с ним эти вопросы, мы узнали, что он думает об этом аспекте североамериканского хоккея. Его точка зрения нас полностью устроила. Мы очень довольны его работой и не собираемся отказываться от него только из-за того, что раньше никто так не поступал. Он тот, кто нам нужен", — говорил главный тренер «Лавин» Джаред Беднар.

Минувшей весной свой шанс проявить себя получил гражданин Латвии Сергей Наумов, давно уже считавшийся одним из сильнейших профессионалов на уровне КХЛ. Оказаться в системе «Айлендерс» ему во многом помог удачный опыт работы в ЦСКА с Ильей Сорокиным. Продолжал работать в межсезонье под его руководством первый номер «Островитян» и после переезда на Лонг-Айленд. Сложно не вспомнить и то, что именно при латвийце сделал шаг вперед и провел блестящий олимпийский сезон Иван Федотов, а швед Адам Рейдеборн выдал великолепный плей-офф в 2023-м.

Рикард Гренборг. Фото Global Look Press

Больше всего мечтают об НХЛ шведы

Пожалуй, наиболее реальные шансы стать первым европейским главным тренером в НХЛ с 2002 года имел Рикард Гренборг. Для этого у «лучшего друга» Олега Знарка был по-настоящему впечатляющий бэкграунд: он дважды покорял ЧМ со сборной Швеции и брал под руководством Пера Мортса серебряные медали в Сочи, а свой тренерский путь начинал в американских юниорских лигах, в совершенстве овладев английским и впитав в себя заокеанский менталитет. Успел Рикард и сам поиграть несколько лет в студенческой NCAA за Университет Сент-Клауда, защитив кандидатскую диссертацию в области менеджмента и приняв американское гражданство.

Впервые слухи о возможном переезде шведа в НХЛ появились в 2018-м сразу после его второй подряд победы на чемпионате мира. Активнее всего им интересовался «Баффало». «Сэйбрз» дважды приглашали его на собеседования в 2019-м и 2021-м, но в конечном счете делали ставку на североамериканских специалистов. В первом случае «Клинки» отдали работу Ральфу Крюгеру, продержавшемуся на посту полтора сезона, во втором — предпочли европейцу американца Дона Гранато, который за три года так и не сумел вывести в плей-офф невероятно талантливую молодую команду.

Обиднее всего Гренборгу должно быть за сорвавшийся вариант с «Нью-Джерси». В 2020-м «Девилз» обратились за разрешением провести собеседование с ним в «Цюрих», где тогда работал скандинав. Разрешение на интервью «Дьяволы» получили, но швейцарский клуб сразу дал понять, что вне зависимости от результатов беседы не отпустит своего тренера в Северную Америку.

Со «Львами» состоявшийся на международном уровне тренер выиграть чемпионат Швейцарии за четыре года так и не сумел, лишь раз добравшись до кубкового финала. Зато Гренборг с первой же попытки в прошлом сезоне взял чемпионство в Финляндии с «Таппарой». Сейчас североамериканские журналисты вроде Горда Миллера по-прежнему называют его кандидатом на получение работы в НХЛ. В Швеции же некоторые авторы шутят — за то время, которое Рикарда сватают по другую сторону Атлантики, можно было бы построить в одиночку голыми руками несколько многоэтажных домов.

Несколько лет назад швед говорил, что призрачный шанс попасть в НХЛ — единственная вещь, которая мотивирует его оставаться в хоккее. Теперь все больше кажется, что в свою мечту он больше не верит: «В Северной Америке все хотят видеть у руля известных, а не неизвестных тренеров. Но если посмотреть на общую картину, то такой подход стоит переосмыслить. Я знаю, откуда берутся энхаэловские суперзвезды и как нужно их развивать. И это могло бы быть моим преимуществом перед другими тренерами», — развел руками трехкратный чемпион мира в интервью The Athletic.

Трезво оценивает свои шансы попасть в лучшую лигу мира как минимальные и его соотечественник Роджер Реннберг. В 2012-м он с Микой Зибанежадом, Вильямом Карлссоном, Филипом Форсбергом и Юнасом Бродином лишил золота МЧМ российскую молодежку и потом состоялся как успешный клубный тренер.

Вместе с «Фрелундой» 53-летний специалист дважды становился чемпионом Швеции и четырежды выигрывал Лигу чемпионов, попутно занимаясь развитием таких парней, как Александр Веннберг, Пьер Энгвалль, Арттури Лехконен, Расмус Далин, Виктор Олофссон, Лукас Рэймонд и Симон Эдвинссон. Но не так давно он смирился с тотальным отсутствием предложений в НХЛ и пошел по пути Гренборга, подписав контракт со швейцарским «Готтероном».

Кто по-прежнему полон оптимизма, так это нынешний тренер «Тре Крунур» Сам Халлам. На родине 45-летний спец уже давно заработал себе репутацию прогрессивного мальчика-зайчика, который любит обращаться к продвинутой статистике, одержим постоянным контролем шайбы, старается играть в непрерывное давление в чужой зоне и мечтает стать первым шведом во главе клуба НХЛ. За девять лет со своим «Векше» он трижды становился чемпионом — очевидно, что после работы со сборной ему захочется сделать то, что не удалось Гренборгу.

Предпосылки для его переезда в другую страну уже были. Весной 2020-го он был в расширенном списке кандидатов на пост главного тренера «Рейнджерс». По слухам, племянник генменеджера ньюйоркцев Криса Друри Джек, поигравший год в «Векше», прожужжал дяде все уши о том, насколько хорош Халлан. «Синерубашечники» пригласили его на интервью через Zoom, но до реального предложения дело не дошло.

Юкка Ялонен. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Европейцам нужен босс, который возьмет на себя ответственность

Не получил шанса на другом континенте и главный финский коуч этого века Юкка Ялонен. Олимпийского золота, трех комплектов золотых медалей ЧМ, успеха на домашнем МЧМ в 2016-м, где родилось убийственное трио Лайне — Ахо — Пулюярви, наличия оборонительной системы, дающей годами результат, прекрасных коммуникативных навыков и множества побед над североамериканскими коллегами не хватило для предложения от хотя бы одной из 32 команд лиги.

Как утверждает Фрэнк Серавалли, ближе всего легендарный финн оказался к НХЛ в 2022-м, когда его фамилия значилась в шорт-листе Билла Зито на позицию главного тренера «Флориды». Но тогда босс «Пантерз» выдернул из колоды работающего в лиге с 1997 года Пола Мориса и, как оказалось, не ошибся.

«Конечно, мне было бы интересно, если бы кто-нибудь туда позвал. Но у меня нет ощущения, что мне непременно нужно ехать в НХЛ. Да, было бы здорово туда попасть. Я бы смог тренировать лучше, чем многие из тех, кто работает там сегодня. Если кто-то заинтересуется, я подумаю над этим», — без ложной скромности комментировал слухи Ялонен.

Если североамериканские генменеджеры не рассматривают людей с таким багажом наград и знаний, то стоит ли говорить про достаточно зеленых и сырых по тренерским меркам фигур вроде двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Федорова или «революционера» Игоря Ларионова?

Но ни им, ни Кудашову, ни Андрею Разину или Илье Воробьеву, или даже всемогущему Роману Ротенбергу в НХЛ не попасть. Все мечты выглядят неосуществимыми. По крайней мере до тех пор, пока в одном из клубов не появится босс, готовый рискнуть и положить свою голову на гильотину в случае провала. Кажется, если за океаном и будут всплывать фамилии наших тренеров применительно к работе в НХЛ, то по-прежнему лишь в журналистских подборках и топах.