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Овечкин — в шаге от исторической семерки суперснайперов. Он забил первый гол в сезоне, но «Вашингтон» проиграл

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
17 января 2021, 23:30
17 января. Питтсбург. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 Б. Гол Александра Овечкина (№8). Фото USA Today Sports
17 января. Питтсбург. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 Б. Гол Александра Овечкина (№8). Фото USA Today Sports
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Зато лучшим был Кузнецов

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Родригес — 1 (Дюмулин, Гюнтцель), 0:19 — 1:0. Дауд — 1, 12:04 — 1:1. Овечкин — 1 (Кузнецов, Уилсон), 14:24 — 1:2. Сивиур — 1 (Блюгерс), 22:10 — 2:2. Бэкстрем — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 30:09 — 2:3. Петтерссон — 1 (Зукер, Раст), 32:57 — 3:3.
Победный буллит: Гюнтцель.
Вратари: Десмит — Самсонов.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (8+11+6+2) — 23 (12+3+7+1).
Наши: Малкин (21.58/2/0) — Кузнецов (16.08/2/0), Овечкин (23.54/6/0), Орлов (20.51/1/-1).
17 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Вашингтон» выиграл два первых матча сезона у «Баффало», но главная звезда «Кэпиталс» Александр Овечкин был в них не слишком заметен. Он сделал лишь две результативных передачи и не забил ни разу, хотя перед сезоном российский нападающий привычно был фаворитом снайперской гонки. Надежда была на «Питтсбург», которому Овечкин за карьеру наколотил до сегодняшнего дня 35 шайб.

Впрочем, «Вашингтон» пропустил уже в первой смене — Эван Родригес пробил Илью Самсонова через 19 секунд после начала матча.

«Кэпиталс» вскоре сравняли счет, затолкав шайбу с пятака, а затем пришло время Овечкина. Причем сработала старая связка: Уилсон выиграл борьбу и сделал передачу на Кузнецова, который выждал паузу и прострелил на пятак. Шайба попала в игрока «Питтсбурга», и первым к ней подоспел Овечкин. Александр забросил 707-ю шайбу в НХЛ и вплотную подошел к Майку Гартнеру, занимающему седьмую строчку в списке лучших снайперов в истории (708 шайб).

Гол — это круто, но в остальном российский форвард снова не впечатлил. Он записал на свой счет результативную передачу, но тут все лавры должны достаться Кузнецову. Это Евгений нашел на пятаке передачей Бэкстрема, которому оставалось только попасть в открытый угол.

Швед же в конце первого периода пострадал после столкновения с Евгением Малкиным. Российский форвард «Питтсбург» ударил Бэкстрема клюшкой между ног, но арбитры не заметили этого момента.

Неидеально сыграл и вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов. В моменте со вторым голом он ошибся, выйдя за ворота.

В серии буллитов не забили ни Овечкин, ни Кузнецов, ни Малкин — единственный точный бросок нанес Джейк Гюнтцель. Но лучшим был Кузнецов, который в итоге почему-то не вошел даже в топ-3 игроков матча по версии лиги.

«Вашингтону» и «Питтсбургу» предстоит провести еще семь матчей в регулярке — нас ждет большая концентрация качественного хоккея. Сегодня команды нередко забывали об обороне и много ошибались в передачах, но порой получались просто фееричные атаки. Чем больше игровой практики будет у хоккеистов, тем выше будет уровень хоккея. Следующая встреча — уже в ночь со вторника на среду.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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На какое место по голам в НХЛ выйдет Овечкин (706 шайб) в этом сезоне?
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