Одноклубник Панарина стал лучшим защитником НХЛ уже в своем втором сезоне! Ему помогла глупость партнера

Адам Фокс неожиданно забрал «Норрис Трофи».

Все, кто хотя бы шапочно интересуется НХЛ, наверняка должны помнить скандал с участием уже бывшего защитника «Рейнджерс» Тони Деанджело, «отмененного» на всей территории Северной Америки после стычки с россиянином Александром Георгиевым и еще ряда глупых выходок. Да и можно ли забыть историю, которая пробила фонтан бед для команды Дэвида Куинна?

Еще в феврале стало понятно, что «Рейнджерс» могут забыть о своих розовых мечтах на первую четверку богемного Восточного дивизиона. «Синерубашечники» рубанули сплеча и отказались от своего лучшего бомбардира-защитника прошлого сезона, получили несколько миллионов «мертвых» денег в платежку, остались без классного пакмувера для большинства и в довесок получили сюрприз от Андрея Назарова, лишившись на месяц Артемия Панарина.

В итоге в луже на пятой точке оказались обе стороны: клуб с Бродвея потерял элитную боевую единицу и в конце концов пролетел мимо плей-офф, а 25-летний американец всю оставшуюся часть регулярки просидел дома и стал изгоем, с которым побоялись связываться даже самые бедовые клубы лиги. Но, как оказалось, у этой заварухи нашелся и свой выгодоприобретатель — это коллега по амплуа и соотечественник Деанджело Адам Фокс, который не так давно был признан лигой лучшим защитником сезона. И во многом новый лидер «Рейнджерс» и обладатель «Норрис Трофи» должен саркастично благодарить именно бунтаря с итальянской фамилией.



Если смотреть на послужной список, набор сильных сторон и количество талантов Фокса, то это защитник, у которого есть все необходимые вводные для «Норриса». Однако вряд ли кто-то ожидал, что при наличии в списке номинантов опытнейшего Виктора Хедмана и более раскрученного канадского одногодка Кэйла Макара 23-летний уроженец Лонг-Айленда возьмет свой первый индивидуальный приз уже на второй сезон в НХЛ. Как минимум потому, что для приза ему не хватало банальной выслуги лет.

До этого сезона Фокса называли чисто атакующим защитником

Как и большинство топовых американских юниоров, Адам в 16 лет попал в Национальную программу развития и два года отыграл в юниорской сборной США вместе с такими игроками, как Клейтон Келлер, Брэди Ткачак, Логан Браун, Кайлер Ямамото и Кейси Миттельштадт. Причем во втором сезоне зажигал так результативно, что с 59 очками в 64 матчах установил рекорд программы по результативности среди защитников, а на ЮЧМ настрелял 9 результативных баллов и вернулся домой в звании лучшего игрока в своем амплуа.

«Потрясающий плеймейкер с первоклассным первым пасом и умением распределять шайбы. До ЮЧМ его недооценивали, и звание лучшего защитника турнира показывает, как далеко он продвинулся с начала сезона, когда его считали исключительно игроком большинства. Фокс хорошо катается и выглядит намного лучше в ограниченном пространстве, чем на открытом льду. Его «улитки» и работа лезвиями превосходны — в этом он поразительно похож на Эрика Карлссона в преддрафтовый год, который благодаря своим постоянным разворотам классно контролировал шайбу. У него не самая лучшая «физика» в совокупности с габаритами, и это может сработать против него, поскольку ему предстоит развиваться в лигах с крупными и более сильными нападающими», — такую характеристику давал защитнику автор The Draft Analyst Стив Курнианос в 2016 году.

И когда пять лет назад Фокс начал звездить в NCAA, поступив в элитарный «Гарвард», мнения скаутов о его перекосе в атаку только укоренились. На уровне студенческого хоккея американец набирал так много, что продолжал бить очковые рекорды и на третий год в лиге стал финалистом премии Хоби Бейкера — награды лучшему игроку NCAA, уступив только конкуренту в борьбе за «Норрис» Кэйлу Макару.

Если верить Рику Карпинелло из The Athletic, по большей части именно из-за казавшейся одномерности Фокс был выбран «Калгари» лишь в начале третьего раунда, а летом 2018-го вместе с Дуги Хэмилтоном и Майклом Ферландом обменян в «Каролину» на Ноа Хэнифина и Элиаса Линдхольма.

После изгнания Деанджело Фокс стал главным пакмувером «Рейнджерс»

Однако лидера команды на годы вперед увидел не генеральный менеджер «банды придурков» Дон Уодделл, а уже бывший босс «Рейнджерс» Джефф Гортон, выменявший молодого защитника у «Каролины» за два драфт-пика (второй в 2019-м и условный третий в 2020-м). Чем не кража от человека, который не так давно отправился на выход из клуба? И для парня, который, будучи уроженцем Лонг-Айленда, с детства болел за команду с Бродвея, этот трейд оказался судьбоносным.



В НХЛ Фокс поднялся, когда ему уже исполнился 21 год: Куинн и его тренерский штаб летом 2019-го успели со всех сторон «прощупать» его в тренировочном лагере и по его итогам включили Адама в окончательный ростер. Как оказалось, не зря.

Даже не имея постоянного места в большинстве, которое он в лучшем случае «доедал» после Деанджело, Фокс набрал 42 (8 + 34) очка в 70 матчах дебютной регулярки и стал четвертым в голосовании за «Колдер Трофи», пропустив вперед все того же Макара, Куинна Хьюза и Доминика Кубалика. А если опираться на продвинутую статистику, то уже в прошлом сезоне он был одним из лучших защитников лиги по количеству успешных выходов из своей зоны и контролируемых входов в зону атаки. Причем Фокс не только здорово организовывал переход из обороны в атаку грамотным первым пасом, но и, будучи «первокурсником», не боялся самостоятельно протаскивать шайбу, как на видео ниже, или подключаться к атакам на месте крайнего нападающего.



Во втором сезоне у него и вовсе проскакивала такая красота. Впрочем, эти моменты не удивляют, а скорее показывают, насколько сильно у него прокачаны атакующие навыки, которые при переходе на новый уровень с повышенным уровнем ответственности нисколько не притупились, а тренеры «Рейнджерс» не пытались их приглушить.

«I got this one.» — Coast-to-coast Adam Fox. pic.twitter.com/IDQk244QfJ — New York Rangers (@NYRangers) March 6, 2021



Если при наличии Деанджело его время в большинстве «Синерубашечников» плавало в лучшем случае в районе 20-30 секунд за матч, то после расставания с токсичным бэдбоем Фокс стал безальтернативным королем чужой синей линии, во многом определяющим игру первой спецбригады с Панариным и Зибанежадом. И меня поражает, насколько спокойно он себя чувствует на ней не только в большинстве, но и находясь под прессингом в позиционках «5 на 5».

— Он невероятный! Все видят, как он играет с шайбой. Фокси такой спокойный! Я чувствую, что Адам все время принимает правильные решения. И в обороне он был действительно хорош в этом году, встав в пару с Линдгреном. Я чувствую, что в этом году они были как скала, — восхищался партнером Мика Зибанежад.

Просто посмотрите, как в матче с «Баффало» он сначала, не побоявшись обреза через центр и перехвата от Олофссона, сделал «вертушку» и перевел шайбу на Райана Линдгрена, а через несколько секунд на носовом платке раздел шведа и нашел коридор для партнера по паре. Если у него не лед в жилах, как у Кими Райкконена, то что?



Кстати, о Линдгрене. Адам и Райан — лучшие друзья с момента попадания в USDP. Причем они близки настолько, что перед началом минувшего чемпионата сняли одну квартиру на двоих на Манхэттене. В юниорские годы родители нынешнего партнера Фокса возили его вместе с сыном на каток и в школу. Примечательно, что в сборной они никогда не играли в одной паре. Поставить их вместе Куинн решил в начале сезона-2019/20 исключительно исходя из их личных отношений и с тех пор не разводил по разным сочетаниям. Не ударило по дружбе и то, что в тренировочном лагере им пришлось конкурировать друг с другом за место в составе, которое в итоге досталось Фоксу.

Журналисты и болельщики сравнивают его с Литчем

Некоторое время Фокса в Северной Америке по стилю игры сравнивали с Сергеем Зубовым, но как только лига номинировала Адама на приз лучшему защитнику, болельщики «Рейнджерс» мгновенно начали проводить параллели с легендой Бродвея и двукратным обладателем «Норриса» Брайаном Литчем. И звездный американец, который в этом сезоне работал советником генерального менеджера по хоккейным операциям, весь сезон восхищался прогрессом новой звезды Нью-Йорка:

— Я постоянно наблюдал за Фокси сверху, и то, что он делает, меня впечатляет. По ходу своей карьеры я рисковал гораздо больше и был более безрассудным, чем он. На этом раннем этапе его карьеры я хотел обыгрывать, обыгрывать и еще раз обыгрывать. Меня поощряли делать это до тех пор, пока я не переходил грань. Так что я наделал намного больше ошибок в начале своей карьеры. Но я также многому научился, и мне была предоставлена большая свобода, потому что это было необходимо команде.

Я всегда чувствовал, что моя сила в том, чтобы читать игру на несколько ходов вперед. С верхних ярусов это делать очень легко. Обычно я читаю игру на секунду раньше игрока, потому что мне все видно сверху. И Фокси принимает те же решения, которые выбрал бы я. Он выбирает ходы, которую я вижу с высоты 10-го этажа. И он делает это, пока идет игра и его окружают соперники. Я вижу, как раскрывается этот парень. Когда мы обменяли его из «Каролины», то один из парней, который работал со многими элитными командами, сразу же прислал мне сообщение: «Это может быть одна из ваших лучших сделок», — рассказывал Литч в интервью The Athletic.

И да, «Норрис» — не единственный трофей, который достался Фоксу в этом году. В апреле болельщики помогли ему взять приз Стивена Макдональда — награду, которая вручается лучшему игроку «Рейнджерс» по итогам сезона. И это при наличии еще не выигрывавшего его Артемия Панарина.



А еще Фокс — возможно, первый еврей, признанный лучшим защитником сезона в НХЛ. Копаться в родословной других обладателей мы, разумеется, не будем — при желании можно найти еврейские корни у трети из почетного списка. Но, по крайней мере, своего происхождения Адам не скрывает и в интервью New York Post в 2019 году заявлял, что он рад представлять еврейскую общину в НХЛ.

Фокс влияет на оборону «Рейнджерс» больше, чем все думают

Как бы американец ни был хорош в атаке, «Норриса» дают не только за очки. Не верите — спросите у лучшего бомбардира-защитника минувшей регулярки Тайсона Бэрри, ни разу не упомянутого в бюллетенях журналистов. Кому интересны его 48 очков в канадском дивизионе?

Для «Рейнджерс» в этом сезоне Фокс значил гораздо больше, чем Деанджело, который реально был заточен исключительно на атаку, — провальное начало чемпионата от Тони оголило его проблемы в своей зоне. Куинн выпускал Адама не только подносить снаряды Панарину и Зибанежаду в большинстве, но и давал в нагрузку приличное время в меньшинстве. Да и если банально смотреть на его средний айстайм (почти 25 минут за матч), то никто в команде не проводил на льду больше времени, чем он.

— С первого дня тренерский штаб пытался убедить меня в том, что я полноценный игрок. Думаю, они знали, что я умею играть в обороне, — сказал сам Фокс, уже будучи обладателем «Колдера».

Насколько «чисто атакующий защитник» влиял на оборону команды Дэвида Куинна в этом сезоне, можно убедиться, посмотрев на тепловую карту ниже. В те моменты, когда его не было на льду, собственный пятак превращался для ньюйоркцев в эпицентр опасности и полигон для расстрела пары Шестеркин — Георгиев. Ах, да! Чуть не забыли. Фокс — лидер команды по количеству заблокированных бросков.

Статистика «Рейнджерс» по количеству незаблокированных бросков: с Фоксом (слева) и без (справа).

Приобретение Фокса — это однозначно то, за что болельщики «Синерубашечников» точно должны быть благодарны Гортону. Правда, теперь переговоры по соглашению с новым звездным партнером Панарина придется вести уже его сменщику Крису Друри. В конце следующего сезона у Адама истекает трехлетний контракт новичка, и первоочередной задачей новоиспеченного босса «Рейнджерс» будет уже куда более крупная сделка с ним.