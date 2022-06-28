Четыре российские легенды могли войти в Зал славы. Не включили ни одного

Зато туда попадут братья Седин и Альфредссон.

27 июня стало известно, что сразу три шведских игрока будут введены в Зал хоккейной славы. Его новыми членами станут нападающие Даниэль Седин, Хенрик Седин, Даниэль Альфредссон, а также канадский голкипер Роберто Луонго. Среди кандидатов были выделены Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар, но комиссия решила, что пока их время не пришло. Для того чтобы попасть в окончательный список счастливчиков, игроку необходимо набрать не менее 75 процентов голосов комиссии.

Интересно, что Могильный претендует на попадание в Зал славы с 2009 года и неоднократно оказывался в сокращенном списке номинантов. За 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 1032 (473+559) очка, но постоянно ему не хватает голосов. Журналист ESPN Грег Вышински даже отреагировал на очередное непопадание Могильного в Зал славы. «Два несправедливых решения по итогам включения новых игроков. Отсутствие в списке Александра Могильного дошло до уровня абсурда. Особенно с учетом того, какие форварды были выбраны в этом году», — написал он в Twitter .

Это действительно выглядит немного странно, тем более на фоне того, что братья Седин и Луонго попали в Зал с первой попытки. Его новыми членами ежегодно могут стать максимум шесть человек (четыре представителя мужского хоккея и два — женского), хотя иногда в формате мероприятия бывают небольшие исключения. В этом году были номинированы финская хоккеистка Риикка Саллинен и Херб Карнеги (как функционер). Таким образом, в Зале славы по-прежнему остаются десять представителей отечественного хоккея.

Сергей Гончар. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Ранее туда были включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели». Сама церемония традиционно проходит осенью в Торонто и в этом году состоится 14 ноября. Интересно, что у братьев Седин, Луонго и Альфредссона нет выигранных Кубков Стэнли, хотя это не уменьшает их вклад в мировой хоккей.

«Нашей целью всегда было стать лучшими игроками, и я думаю, что мы старались мотивировать друг друга. Наша соревновательная сторона постоянно помогала нам в этом. Каждый день я хотел победить Хенрика, и это продолжалось с тех пор, как мы были детьми. В конце концов, если ты проигрывал, то шел дальше и пытался стать лучше. Я думаю, мы помогли друг другу полностью реализовать свой потенциал», — поделился эмоциями Даниэль Седин. Шведские близнецы провели все 17 сезонов в составе «Ванкувера», а Хенрик был капитаном «Кэнакс» с 2010 по 2018 год.

«Это уникальный опыт. И самое приятное в этом — то, что я смогу встретиться с моими двумя любимыми партнерами по «Кэнакс» и разделить с ними радость. Хенрик и Даниэль однозначно заслужили попасть в Зал славы», — сказал Луонго. Канадский вратарь провел 18 сезонов (1045 матчей) в НХЛ, играя за «Айлендерс», «Флориду» и «Ванкувер». В его активе есть две золотые медали Олимпиады (2010 и 2014 год). Вместе с братьями Седин они сыграли за «Кэнакс» 603 матча, в которых одержали 341 победу, а также вместе дошли до финала Кубка Стэнли (2011).

Альфредссон также очень хорошо знаком с Сединами. В составе сборной Швеции они выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года в Турине и заняли второе место на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Альфредссон был выбран «Оттавой» в шестом раунде драфта НХЛ-1994 под общим 133-м номером, а в своем первом сезоне выиграл приз «Колдер Трофи». Всего в лиге швед записал на свой счет 1157 (444+713) очков в 1246 играх. «Это большая честь и привилегия. Я счастлив, что получил возможность зарабатывать на жизнь любимым видом спорта. Я играл перед тысячами фанатов и невероятно горд быть признанным таким образом», — сказал экс-форвард.