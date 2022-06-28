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Сегодня, 12:15

Четыре российские легенды могли войти в Зал славы. Не включили ни одного

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Могильный.
Фото Getty Images
Сергей Гончар.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
1/2
Зато туда попадут братья Седин и Альфредссон.

27 июня стало известно, что сразу три шведских игрока будут введены в Зал хоккейной славы. Его новыми членами станут нападающие Даниэль Седин, Хенрик Седин, Даниэль Альфредссон, а также канадский голкипер Роберто Луонго. Среди кандидатов были выделены Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар, но комиссия решила, что пока их время не пришло. Для того чтобы попасть в окончательный список счастливчиков, игроку необходимо набрать не менее 75 процентов голосов комиссии.

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Интересно, что Могильный претендует на попадание в Зал славы с 2009 года и неоднократно оказывался в сокращенном списке номинантов. За 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 1032 (473+559) очка, но постоянно ему не хватает голосов. Журналист ESPN Грег Вышински даже отреагировал на очередное непопадание Могильного в Зал славы. «Два несправедливых решения по итогам включения новых игроков. Отсутствие в списке Александра Могильного дошло до уровня абсурда. Особенно с учетом того, какие форварды были выбраны в этом году», — написал он в Twitter.

Это действительно выглядит немного странно, тем более на фоне того, что братья Седин и Луонго попали в Зал с первой попытки. Его новыми членами ежегодно могут стать максимум шесть человек (четыре представителя мужского хоккея и два — женского), хотя иногда в формате мероприятия бывают небольшие исключения. В этом году были номинированы финская хоккеистка Риикка Саллинен и Херб Карнеги (как функционер). Таким образом, в Зале славы по-прежнему остаются десять представителей отечественного хоккея.

Сергей Гончар. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Сергей Гончар.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Ранее туда были включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели». Сама церемония традиционно проходит осенью в Торонто и в этом году состоится 14 ноября. Интересно, что у братьев Седин, Луонго и Альфредссона нет выигранных Кубков Стэнли, хотя это не уменьшает их вклад в мировой хоккей.

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«Нашей целью всегда было стать лучшими игроками, и я думаю, что мы старались мотивировать друг друга. Наша соревновательная сторона постоянно помогала нам в этом. Каждый день я хотел победить Хенрика, и это продолжалось с тех пор, как мы были детьми. В конце концов, если ты проигрывал, то шел дальше и пытался стать лучше. Я думаю, мы помогли друг другу полностью реализовать свой потенциал», — поделился эмоциями Даниэль Седин. Шведские близнецы провели все 17 сезонов в составе «Ванкувера», а Хенрик был капитаном «Кэнакс» с 2010 по 2018 год.

«Это уникальный опыт. И самое приятное в этом — то, что я смогу встретиться с моими двумя любимыми партнерами по «Кэнакс» и разделить с ними радость. Хенрик и Даниэль однозначно заслужили попасть в Зал славы», — сказал Луонго. Канадский вратарь провел 18 сезонов (1045 матчей) в НХЛ, играя за «Айлендерс», «Флориду» и «Ванкувер». В его активе есть две золотые медали Олимпиады (2010 и 2014 год). Вместе с братьями Седин они сыграли за «Кэнакс» 603 матча, в которых одержали 341 победу, а также вместе дошли до финала Кубка Стэнли (2011).

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Альфредссон также очень хорошо знаком с Сединами. В составе сборной Швеции они выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года в Турине и заняли второе место на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Альфредссон был выбран «Оттавой» в шестом раунде драфта НХЛ-1994 под общим 133-м номером, а в своем первом сезоне выиграл приз «Колдер Трофи». Всего в лиге швед записал на свой счет 1157 (444+713) очков в 1246 играх. «Это большая честь и привилегия. Я счастлив, что получил возможность зарабатывать на жизнь любимым видом спорта. Я играл перед тысячами фанатов и невероятно горд быть признанным таким образом», — сказал экс-форвард.

Ежегодно среди болельщиков возникают споры о том, справедливо ли распределялись голоса на включение игроков в Зал славы, но, к сожалению, уместить сразу всех достойных игроков вряд ли получится. Выбор действительно большой, и остается лишь надеяться, что скоро отечественных представителей станет в Зале еще больше. Михайлов, Мальцев, Могильный и Гончар уже давно это заслужили.

Александр Могильный
Даниэль Альфредссон
Даниэль Седин
Роберто Луонго
Сергей Гончар
Хенрик Седин
Хоккей
НХЛ
Александр Мальцев (хоккей)
Борис Михайлов
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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7. Каролина - Бостон
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27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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