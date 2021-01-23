Громкая сделка в НХЛ: скандалиста обменяли на финского Овечкина

Лайне едет в «Коламбус», Дюбуа — в «Виннипег».

В субботу информационное пространство НХЛ взорвала громкая сделка с участием двух восходящих звезд — второго и третьего номера драфта-2016. «Коламбус» получил финского снайпера Патрика Лайне и форварда Джека Рословика, а в «Виннипег» отправился Пьер-Люк Дюбуа, а также драфт-пик третьего раунда.

TRADE: #CBJ have acquired All-Star RW Patrik Laine (@PatrikLaine29) and Columbus-native C Jack Roslovic (@JRoslovic96) from the Winnipeg Jets in exchange for C Pierre-Luc Dubois and a 2022 third round pick.https://t.co/uNTxN3EINK — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) January 23, 2021

На фоне доставшей всех коронавирусной повестки чисто спортивная новость греет душу и сердце болельщика. Позитивной эта движуха может стать для всех сторон. По горячим следам определить проигравшего в этом обмене нельзя.

«Коламбус» избавился от проблемного центрфорварда Дюбуа. Переговоры о новом контракте с ним в межсезонье прошли в настолько нездоровой атмосфере, что вопрос ухода игрока стал лишь делом времени. Канадец подписал двухлетнее соглашение на общую сумму в 10 миллионов долларов, получив от руководства клуба обещание об обмене при первой возможности.

Дюбуа блекло провел пять игр, забросив всего одну шайбу при показателе полезности «-2». В четверг в матче с «Тампой» Джон Торторелла посадил его на скамейку уже в первом периоде. Главного тренера взбесило «фигурное катание» нападающего в смене, которая, как оказалось, стала для игрока последней в составе «Блю Джэкетс». Оценить уровень отдачи Дюбуа в данном отрезке может любой. Лично меня «усилие» форварда в единоборстве с серьезно уступающим ему в габаритах Тайлером Джонсоном вывело бы из себя так же быстро, как и взрывного по характеру Тортореллу.

Here's an iso of Pierre-Luc Dubois' final shift for the Blue Jackets tonight. The center saw 3:55 of ice time for the night and did not take a shift after the first period.#CBJ



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Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен удивил еще четыре с половиной года назад, выбрав именно Дюбуа, а не своего соотечественника Йессе Пулюярви, блиставшего на юниорском и молодежном чемпионатах мира. Канадец сразу закрепился в НХЛ и выдал очень приличный второй сезон (61 очко в 82 матчах), выходя в первом звене с Артемием Панариным. После ухода россиянина в «Рейнджерс» результативность центрального нападающего логично упала. Но в плей-офф Дюбуа сыграл очень круто в сериях с «Торонто» и «Тампой», став лучшим бомбардиром команды с 10 (4+6) очками в 10 матчах. Наверное, в «Коламбусе» сильно разочарованы тем, что игрок, которого долго развивали, при первой же возможности покинул команду.

«Виннипег» — не самое приятное место для продолжения карьеры из-за сурового климата и скромной городской инфраструктуры. Точно не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес. Дюбуа, хотевший выйти на «большую сцену», получается, остался в лучшем случае при своих. Однако в системе «Джетс» работает его отец Эрик, который входит в тренерский штаб фарм-клуба — «Манитобы». В данной связи ждать какого-то демарша от Дюбуа-младшего в ближайшее время не стоит.

People: «John Tortorella is being unfair to Pierre-Luc Dubois.»



Pierre-Luc Dubois: pic.twitter.com/7FQVUMxYMn — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) January 22, 2021

На молодежном уровне он зарекомендовал себя универсальным форвардом и на первых порах может оказаться с краю. Позиции первого и второго центров заняты Марком Шайфли и ветераном Полом Штястны. Контракт последнего истекает после нынешнего сезона. Сильная сторона Дюбуа — умение находить хорошее взаимопонимание с крайними нападающими. Это сильнейшая позиция «Виннипега» даже с уходом Лайне. Игра в звене с кем-то из тройки Кайл Коннор (7 очков в 4 матчах) — Блейк Уилер — Николай Элерс (по 4 в 4) для него будет в плюс.

Лайне — классный снайпер со смертельным броском, однозначно уступающий только Александру Овечкину. Финн забросил 140 шайб за 306 матчей в НХЛ и еще не вышел на свой пик. Однако в остальных компонентах он прогрессировал не так быстро, как хотелось руководству, и обижался на то, что его по умолчанию не ставили в первое звено. К тому же следующим летом финн станет ограниченно свободным агентом и попросит повышения зарплаты с текущих 6,75 миллиона в год. Для «Виннипега» нынешняя сделка с учетом этого фактора смотрится выигрышной.

Another brief morning skate for @NHLJets' Patrik Laine as he continues to deal with an upper-body injury. #NHLonSN pic.twitter.com/v4kFLWNJaI — Sportsnet (@Sportsnet) January 20, 2021

А что же хорошего получает от обмена «Коламбус»? Не забудем про местного уроженца Джека Рословика. Ему всего 23 года, он был выбран пять лет назад в первом раунде и обладает не раскрытым до конца атакующим потенциалом. Попасть на постоянную основу в топ-6 в «Виннипеге» форварду не удалось, но смена клуба и возвращение в родной город способно помочь ему правильно перезагрузить карьеру.

Лайне заслужил репутацию капризного мальчишки, и сложно представить, что он быстро сработается с Тортореллой. При этом в «Коламбусе» нет проверенного временем умного распасовщика, способного максимально эффективно задействовать смертельное оружие финского снайпера. Его соотечественнику Микко Койву уже 37. Француз Алекс Тексье больше нацелен на бросок. Ник Фолиньо и Бун Дженнер могут побиться и потолкаться, но это хорошие работяги без хитринки и светлой головы. Макс Доми после перехода из «Монреаля» имеет большие сложности с адаптацией к новым требованиям. Кевину Стенлунду, к которому приценивался летом «Авангард», не хватает класса. Михаил Григоренко все-таки эффективнее играет на краю, чем в центре, что стало очевидно еще в КХЛ.

Вдобавок ко всему в команде уже есть нападающие, заточенные на бросок, — опытный Кэм Аткинсон и более молодой Оливер Бьоркстранд. Они уступают в классе Лайне, но задача безболезненно расставить всех форвардов для Тортореллы без ущерба для каждого из них кажется почти невыполнимой. Кекяляйнен, которого засыпали различным предложениями больше 20 клубов, знает, что делает. К тому же он лучше других менеджеров знаком с сильными и слабыми сторонами своих соотечественников. И сделает все для того, чтобы Лайне заиграл на уровне суперзвезды и стал ключевым форвардом команды на годы вперед. Следить за этой «операцией» в ближайшее время будет как минимум не скучно.