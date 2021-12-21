Сильнейшие хоккеисты не настаивают на поездке в Пекин.

То, что лучшие хоккеисты планеты пропустят Олимпиаду, — уже не новость, а практически факт. НХЛ вновь наплевала на все спортивные принципы и не пустит игроков в Пекин.

Больше пяти лет, после Кубка мира-2016, все ждали, когда же лучшие составы сборных выйдут на лед. Это должно было произойти в феврале 2022 года, уже через два месяца. Сколько в Европе и за океаном в последние месяцы анализировали ориентировочные составы, возможные сочетания звеньев и бригад большинства, сколько обсуждали противостояния Овечкина и Макдэвида, Малкина и Кросби, сколько называли Василевского главным козырем сборной России. Все ждали праздник.

Но нестабильная ситуация с пандемией коронавируса, которая вновь набирает обороты во всем мире, разбила все надежды. И главным фактором в НХЛ, когда объявят свое решение, назовут неприемлемые условия пребывания на турнире с точки зрения антиковидных ограничений.

И уже хоккеисты стали сомневаться в целесообразности поездки в Пекин, мол, потенциальные три-пять недель карантина в случае положительного теста — это перебор. Столько взрослые и здоровые мужики вынести не в состоянии. А значит, на турнир поедут те, кто играет в Европе.

Но почему условные Шипачев и Карнаухов могут позволить себе такие риски, а звезды (да и не только звезды) НХЛ — нет? Почему те, кто все же поедет в Пекин, не возмущаются по поводу возможных неудобств, а, наоборот, считают это за честь и возможность доказать, что они тоже классные хоккеисты? И, уверен, постараются изо всех сил не подвести страну и достойно выступить.

Надо признать, что от российских игроков, выступающих в НХЛ, не слышно никаких опасений. Они готовы ехать и рисковать, для многих это последняя возможность в спортивной карьере завоевать олимпийскую награду. Овечкину уже 36, Малкину 35 — для них это наверняка последняя Олимпиада.

Да, есть контракты, страховки и прочие юридические формальности. Но неужели всем сильнейшим хоккеистам планеты настолько безразлична Олимпиада? Помимо многомиллионных контрактов есть же и спортивная составляющая. Возможно, это слишком романтично, но почему нет, черт возьми! Ладно сама лига, но почему тот же профсоюз игроков не настаивает на участии в главном хоккейном турнире четырехлетия? Не верю, что им это настолько безразлично, во всяком случае большинству. Тот же Кросби высказался о желании поехать в Пекин, но пойдет ли он дальше слов?

А в итоге поедут играть и биться за честь своих стран такие же хоккеисты и люди, но с меньшими суммами контрактов. А ограничения и ковид-протоколы останутся такими же суровыми. Может, дело не в формальных протоколах, а в нежелании звезд играть дополнительный турнир забесплатно при отсутствии комфорта? Это очень неудобно, не поспоришь. Но праздника уже не будет. Ждем еще четыре года.