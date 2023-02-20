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Капризов обошел Овечкина! Сделал дубль и стал лучшим русским снайпером сезона

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Кирилл Капризов.
Фото ХК «Миннесота»
У Кирилла уже 33 шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы: Духайм — 5 (Годро), 20:09 — 1:0. Капризов — 32 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 21:37 — 2:0. Новак — 7 (Грэвел, Лозон), 37:03 — 2:1. Капризов — 33 (Хартман), 41:23 — 3:1. Йоси — 15 (Экхольм, Новак), 55:04 — 3:2. Нидеррайтер — 15 (Йоси, Новак), 59:13 — 3:3. Хартман — 7 (Бродин, Сперджен), 59:39 — 4:3.
Вратари: Густавссон — Сарос (58:26 — 59:13, 59:44).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (13+12+10) — 26 (8+9+9).
Наши: Капризов (20.58/6/+1) — Тренин (17.22/1/-1).
19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19255 зрителей.

«Миннесота» не могла выиграть в основное время на протяжении последних 12 матчей, одержав в них всего четыре победы. Угроза не попасть в плей-офф из виртуальной стала постепенно обретать реальные черты. Однако в нужный момент в дело вступил лидер «Уайлд» Кирилл Капризов. Он сделал дубль во встрече против «Нэшвилла» и обошел Александра Овечкина в промежуточном споре лучших русских снайперов сезона, опередив того на одну шайбу (33 против 32). Капитан «Вашингтона», покинувший расположение команды в связи с болезнью и последующей смертью своего отца, пока вряд ли способен сконцентрироваться исключительно на любимой игре.

Нестабильный «Нэшвилл» в случае победы в основное время мог приблизиться к границе плей-офф на расстояние вытянутой руки. Временами команда смотрелась мощно, выдавая приличные отрезки, но от прошлогодних куража и уверенности мало что осталось. К тому же «Хищники» сдали в обороне и усилий отличного вратаря Юусе Сароса часто оказывается недостаточно. В случае со вторым голом Капризова финн мог сыграть удачнее, но форвард «Миннесоты» стартовал еще от собственной синей линии и без помех выбрался на почти идеальную позицию для броска. Опытный защитник гостей Маттиас Экхольм запутался в своих коньках при развороте и помешать россиянину не успел.

«Миннесота» по состоянию на сегодняшний день не отличается прочной психологией. От преимущества хозяев, которые повели 3:1, в конце третьего периода не осталось и следа. Второй вратарь Филип Густафссон, в последнее время переигрывающий ветерана Марка-Андре Флери, провел далеко не лучший матч, позволив сопернику вернуться в дело.

«Нэшвилл» сравнял счет на последней минуте основного времени усилиями двух швейцарцев: защитник Роман Йоси бросил от синей линии, а форвард Нино Нидеррайтер переправил шайбу в ворота.

Однако этот эпизод негативно не подействовал на «Миннесоту», как того можно было ожидать. За 21 секунду до окончания третьего периода в пользу хозяев сыграл двойной рикошет и бывший нападающий «Хищников» Райан Хартман принес важную победу «Уайлд».

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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