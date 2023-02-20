Капризов обошел Овечкина! Сделал дубль и стал лучшим русским снайпером сезона
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы: Духайм — 5 (Годро), 20:09 — 1:0. Капризов — 32 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 21:37 — 2:0. Новак — 7 (Грэвел, Лозон), 37:03 — 2:1. Капризов — 33 (Хартман), 41:23 — 3:1. Йоси — 15 (Экхольм, Новак), 55:04 — 3:2. Нидеррайтер — 15 (Йоси, Новак), 59:13 — 3:3. Хартман — 7 (Бродин, Сперджен), 59:39 — 4:3.
Вратари: Густавссон — Сарос (58:26 — 59:13, 59:44).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (13+12+10) — 26 (8+9+9).
Наши: Капризов (20.58/6/+1) — Тренин (17.22/1/-1).
19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19255 зрителей.
«Миннесота» не могла выиграть в основное время на протяжении последних 12 матчей, одержав в них всего четыре победы. Угроза не попасть в плей-офф из виртуальной стала постепенно обретать реальные черты. Однако в нужный момент в дело вступил лидер «Уайлд» Кирилл Капризов. Он сделал дубль во встрече против «Нэшвилла» и обошел Александра Овечкина в промежуточном споре лучших русских снайперов сезона, опередив того на одну шайбу (33 против 32). Капитан «Вашингтона», покинувший расположение команды в связи с болезнью и последующей смертью своего отца, пока вряд ли способен сконцентрироваться исключительно на любимой игре.
Нестабильный «Нэшвилл» в случае победы в основное время мог приблизиться к границе плей-офф на расстояние вытянутой руки. Временами команда смотрелась мощно, выдавая приличные отрезки, но от прошлогодних куража и уверенности мало что осталось. К тому же «Хищники» сдали в обороне и усилий отличного вратаря Юусе Сароса часто оказывается недостаточно. В случае со вторым голом Капризова финн мог сыграть удачнее, но форвард «Миннесоты» стартовал еще от собственной синей линии и без помех выбрался на почти идеальную позицию для броска. Опытный защитник гостей Маттиас Экхольм запутался в своих коньках при развороте и помешать россиянину не успел.
«Миннесота» по состоянию на сегодняшний день не отличается прочной психологией. От преимущества хозяев, которые повели 3:1, в конце третьего периода не осталось и следа. Второй вратарь Филип Густафссон, в последнее время переигрывающий ветерана Марка-Андре Флери, провел далеко не лучший матч, позволив сопернику вернуться в дело.
«Нэшвилл» сравнял счет на последней минуте основного времени усилиями двух швейцарцев: защитник Роман Йоси бросил от синей линии, а форвард Нино Нидеррайтер переправил шайбу в ворота.
Однако этот эпизод негативно не подействовал на «Миннесоту», как того можно было ожидать. За 21 секунду до окончания третьего периода в пользу хозяев сыграл двойной рикошет и бывший нападающий «Хищников» Райан Хартман принес важную победу «Уайлд».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|55
|36
|19
|77
|3
|Рейнджерс
|56
|33
|23
|75
|4
|Питтсбург
|55
|27
|28
|63
|5
|Айлендерс
|59
|28
|31
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|57
|22
|35
|54
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|55
|42
|13
|89
|2
|Торонто
|56
|34
|22
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|59
|28
|31
|62
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|55
|27
|28
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|56
|19
|37
|47
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|56
|32
|24
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|56
|26
|30
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|57
|17
|40
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|20.02
|02:00
|
Чикаго – Торонто
|- : -
|20.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|- : -
|20.02
|04:30
|
Аризона – Коламбус
|- : -
|20.02
|21:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.02
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|55
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|54
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|35
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20