Капризов забил, но проиграл, русские снова тащат «Сент-Луис»

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:7 (2:4, 2:2, 2:1)

Голы: Кемпе — 2 (Фиала, Андерсон), 4:28 — 0:1. Виларди — 2 (Иафалло, Байфилд), 8:55 — 0:2. Даути — 1 (бол., Копитар, Фиала), 11:13 — 0:3. Миддлтон — 1 (Сперджен, Болди), 12:57 — 1:3. Фолиньо — 1 (Эрикссон Эк, Дамба), 16:43 — 2:3. Иафалло — 2 (Виларди, Рой), 18:28 — 2:4. Эрикссон Эк — 1 (бол., Капризов, Зуккарелло), 25:25 — 3:4. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Копитар), 29:11 — 3:5. Капризов — 1 (бол., Зуккарелло, Густавссон), 32:12 — 4:5. Рой — 1 (Лемье, Калиев), 33:10 — 4:6. Зуккарелло — 2 (бол., Эддисон, Болди), 45:56 — 5:6. Стил — 1 (Хартман, Бродин), 47:32 — 6:6. Кемпе — 3 (Копитар), 48:03 — 6:7.

Вратари: Флери (Густавссон, 20:00) — Петерсен.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 35 (12+9+14) — 34 (14+13+7).

Наши: Капризов (22.26/4/-1) — -.

16 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Болельщики «Миннесоты» вряд ли сейчас могут быть довольны своей командой. «Дикари» на старте чемпионата проиграли две встречи и умудрились пропустить в них 14 голов. В прошлом матче весь удар на себя принял Марк-Андре Флери, но сегодня после четырех шайб опытный канадец был вынужден уступить место в воротах Филипу Густавссону.

Казалось бы, после домашнего поражения 3:7 от «Рейнджерс» команда Дина Эвасона должна сделать какие-то выводы, но уже к середине первого периода «Лос-Анджелес» вел со счетом 3:0. Хозяева сумели взбодриться и оформить на табло эффектные 6:6, однако «Короли» дожали соперника в этом невероятном матче. Одним из главных героев в составе победителей стал Кевин Фиала, который 3 (1+2) очками передал привет своему бывшему клубу.

Кирилл Капризов, нахватавший четыре минуса в прошлом матче, сегодня закончил встречу с «-1» и отметился не только голом в большинстве, но и результативной передачей на Йоэля Эрикссона-Эка. Видно, что россиянин не форсирует набор формы, но даже так на его счету уже 3 (1+2) очка. Почему бы не попробовать превзойти свои 108 баллов прошлого сезона?

Три русские звезды

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Бучневич — 1 (бол., Крюг), 5:05 — 1:0. Тарасенко — 1 (Фолк, Томас), 21:04 — 2:0. Нюквист — 2 (Годро, Гудбрэнсон), 22:21 — 2:1. Керали — 1 (Оливье, Робинсон), 22:39 — 2:2. Барбашев — 1 (Шенн, Бучневич), 50:43 — 3:2. Нейберс — 1 (Ледди, Шенн), 51:03 — 4:2. Тарасенко — 2, 58:29 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (4+13+8) — 25 (6+13+6).

Наши: Барбашев (15.49/2/+2), Бучневич (18.50/4/+3), Тарасенко (16.11/4/+2), Торопченко (11.33/1/-1) — Гавриков (21.29/0/+1), Чинахов (13.56/0/-2).

16 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Сент-Луис» провел первый матч в сезоне и без особых проблем справился с «Коламбусом». Одним из главных героев встречи стал Владимир Тарасенко, который решил долго не раскачиваться в свой контрактный год и отметился голевым дублем в равных составах. Ворота «Блю Джекетс» сегодня защищал Элвис Мерзликин, а Даниил Тарасов остался на скамейке.