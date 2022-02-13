Игровая ночь в НХЛ: Капризов и Свечников выдали суперпротивостояние, а Тарасенко стал первой звездой матча

Отличный день для российских нападающих.

Российская дуэль

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Каролина» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Фиала — 14 (Годро, Меррилл), 30:14 — 1:0. Капризов — 20 (Зуккарелло), 41:16 — 2:0. Годро — 5 (Фиала), 42:34 — 3:0. Свечников — 19 (Слэвин, Деанджело), 45:02 — 3:1. Свечников — 20 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 46:23 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Андерсен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (6+10+11) — 39 (8+16+15).

Наши: Капризов (17.28/8/+1), Куликов (16.51/0/0) — Свечников (18.28/7/+1).

13 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18802 зрителя.

Матч в морозном Сент-Поле был одним из самых ожидаемых в НХЛ на этой игровой неделе. «Миннесота» и «Каролина» демонстрируют отличный хоккей, находятся в десятке самых результативных команд лиги, а Кирилл Капризов и Андрей Свечников входят в пятерку лучших российских бомбардиров текущего сезона. К счастью, эффектная афиша оправдала ожидания, и болельщики увидели упорное противостояние, где интрига сохранялась до последних секунд.

«Дикарям» было необходимо реабилитироваться за поражение от «Виннипега» со счетом 0:2. Впервые в этом чемпионате «Уайлд» не забросили ни одной шайбы, а Капризов прервал серию из 12 матчей с набранными очками. Кроме того, команда потеряла форварда Маркуса Фолиньо, который получил дисквалификацию на две встречи за удар коленом нападающего «Джетс» Адама Лаури. Мотивацию хозяевам искать не пришлось, однако сегодня они очень тяжело вкатывались в игру.

«Каролина», приехавшая в Миннесоту после мощной победы над «Бостоном» (6:0) агрессивно начала матч и в первой половине встречи выглядела гораздо острее и активнее соперника. Гости по собственной глупости не реализовывали очевидные моменты, а в нескольких эпизодах выше всяких похвал сыграл голкипер «Уайлд» Кэм Тэлбот. Опасно выглядело второе звено «Харрикейнз» Свечников-Трочек-Джарвис, но последний дважды не смог забить из выгодных позиций, на которые его выводили партнеры.

Хозяева не совсем логично открыли счет первыми, но постепенно стали прибавлять в качестве игры. Гол Кевина Фиалы заметно приободрил команду и «Миннесота» начала чаще генерировать опасные моменты. Особенно был заметен в атаке Капризов. Нападающий наворачивал свои фирменные круги в зоне соперника, постоянно пытаясь найти передачей партнера. Кирилл четко обозначил, что не собирается остаться без очков во второй встрече подряд и в начале третьего периода упрочил преимущество своей команды. Матс Зуккарелло здорово сыграл в отборе на чужой синей линии и вывел россиянина на ворота Фредерика Андерсена. Для Кирилла эта шайба стала 20-й в сезоне.

Уже через минуту «Миннесота» повела со счетом 3:0, что было не совсем логично по рисунку игры. «Каролина» наиграла как минимум на один гол и команда Рода Бриндамора сумела взять себя в руки в сложнейшей ситуации. Свечников в очередной раз напомнил всем, почему клуб подписал с ним восьмилетний контракт. Сперва Андрей шикарным кистевым броском лишил Тэлбота «сухаря», а всего через полторы минуты реализовал большинство и в ответ Капризову также забил 20-й гол в сезоне. Российский нападающий «Каролины» семь раз бросал по воротам соперника и этой лучший показатель в команде.

У «Харрикейнз» оставалось достаточно времени для того, чтобы перевести встречу в овертайм. Свечников мог забивать еще неоднократно, но в одном из эпизодов его выстрел прошел в нескольких сантиметрах от штанги, а за несколько секунд до финальной сирены Андрей не попал по шайбе из убойной позиции.

oh man... this close to a goal with 8 seconds left that would've tied it at 6 sending it to ot, but svechnikov put it wide. bad beat! pic.twitter.com/3cDpEAKmDA — zach laing (@zjlaing) February 13, 2022

Концовка встречи выдалась очень напряженной. Капризов отправился в бокс штрафников за потасовку с Винсом Трочеком, затем в потасовке получил удар в нос, а «Миннесота» не смогла поразить пустые ворота, хотя неплохой шанс был. Для «Каролины» сегодняшний вечер станет хорошим уроком и наглядным примером того, что проблемы с реализацией собственных моментов могут слишком дорого обойтись команде. И если в регулярном чемпионате такие матчи можно легко забыть, то в плей-офф сделать это уже вряд ли получится.

Тарасенко снова в деле

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Перрон — 9 (бол., Фолк, Шенн), 8:19 — 1:0. Джошуа — 2 (Крюг, Сундквист), 11:31 — 2:0. Строум — 9 (бол., Кейн, Кубалик), 22:37 — 2:1. Тарасенко — 16 (Томас, Бучневич), 39:19 — 3:1. Сундквист — 3 (Миккола, Саад), 47:11 — 4:1. Кайру — 18 (Шенн, О`Райлли), 55:38 — 5:1.

Вратари: Хуссо — Флери.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+9+13) — 16 (5+9+2).

Наши: Барбашев (16.50/1/0), Бучневич (17.13/1/+1), Костин (8.05/1/+1), Тарасенко (15.48/4/+1) — -.

13 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Я пришел сюда четыре года назад, и мы добились большого успеха. У нас есть шанс победить в Кубке Стэнли еще раз», — сказал недавно главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби. После того, как канадец продлил с клубом контракт на три года и сказал эти слова, «Блюз» неожиданно уступили на домашнем льду «Нью-Джерси» (4:7). Допустить повторение такого фиаско сегодня клуб не мог, тем более, что в Миссури пожаловал «Чикаго».

На этот раз хозяева одержали уверенную победу, а одним из героев матча стал Владимир Тарасенко. Российский нападающий отметился 16-й шайбой в сезоне и реабилитировался за матч с «Девилз», где он не набрал очков и закончил встречу с показателем «-3». Сегодня форвард был признан первой звездой, а на пару с Робертом Томасом они организовали очень красивую комбинацию. В 42 матчах сезона на счету Тарасенко 41 (16+25) балл.