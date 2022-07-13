Российский защитник подписал бомбический контракт! Он вошел в элиту игроков обороны

Михаил Сергачев получит 68 миллионов долларов за восемь лет.

Самым впечатляющим событием первого дня рынка свободных агентов стал мощный ход «Тампы», которая продлила на восемь лет соглашения с важными игроками — защитниками Михаилом Сергачевым (общая сумма — 68 миллионов) и Эриком Черняком (41,6) и нападающим Энтони Сирелли (50). Видимо, в клубе верят и знают, что через год верхняя планка потолка зарплат начнет стремительно расти. Иначе переварить такие огромные контракты, которые вступают в силу с сезона-2023/24, «Болтс» окажутся не в состоянии. Никита Кучеров, Андрей Василевский, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман тоже зарабатывают очень много.

Сергачев недавно сменил агента — Марка Гандлера на Дэна Мильштейна — и заключил бомбическую сделку, которая превзошла самые оптимистичные ожидания. Как по общей сумме, так и по годовому окладу (8,5 миллиона) это рекордный контракт для русских защитников за всю историю НХЛ! С учетом налогового рая в штате Флорида можно без оговорок утверждать, что 24-летний уроженец Нижнекамска официально вступил в элитную группу, представлявшую лучших игроков своего амплуа в мире. В «Монреале», который когда-то задрафтовал Сергачева и потом бездарно его обменял, эквивалентной была бы зарплата в размере примерно 10 миллионов.

Михаил Сергачев. Фото Global Look Press

Новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24, и тогда россиянин, получающий сейчас 4,8 миллиона, будет зарабатывать даже больше, чем лучший защитник команды Виктор Хедман, у которого 7,875 миллиона в год. Это сейчас может показаться парадоксом и завышенными ожиданиями. Но в «Тампе» решили выписать Сергачеву огромные деньги за потенциал. За его плечами — три финала Кубка Стэнли, включая два титула, и стабильный прогресс год от года. Не бурный, но очевидный.

Защитнику исполнилось в июне всего 24, и по любым статистическим моделям он на свой пик еще не вышел. По истечении нынешнего соглашения ему будет почти 33. Совсем не критичный возраст для того, чтобы подписать еще один хороший контракт. Пока же от Сергачева будут ждать дальнейшего роста, что гарантированно повысит уровень давления. При всем уважении к нему его сложно сопоставить, если абстрагироваться от денег, по уровню с самыми лучшими — начиная с Романа Йоси, Кэйла Макара и Хедмана. Но сегодня Сергачев — главный победитель, который имеет право закатить шумный праздник хотя бы на сотню персон во Флориде. Повод великолепный и целиком заслуженный.