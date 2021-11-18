В этом сезоне Овечкину будет сложно стать лучшим снайпером. Немецкий форвард забивает больше гола за матч

История Леона Драйзайтля.

В прошлом чемпионате диванные критики то и дело потешались над сумасшедшим темпом набора очков, который демонстрировали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Канадский дивизион прекратил свое существование, однако назло хейтерам главная ударная сила «Эдмонтона» не сбавила обороты.

Нападающий сборной Германии и вовсе окончательно разбил миф о том, что его профпригодность не стоит гроша без такого звездного партнера, как Макдэвид. Драйзайтль прекрасно себя чувствует в звене с Райаном Нюджентом-Хопкинсом и Кайлером Ямомото, а также собирается в третий раз за карьеру выбить в регулярном чемпионате НХЛ 100+ очков. Сейчас немец своей игрой разрывает все на пути и заслуженно лидирует в списке не только снайперов лиги, но и бомбардиров.

Роль отца и воспитание

Драйзайтль давно стал примером настоящего профессионала не только на хоккейной площадке, но и за ее пределами. Он не попадает в скандалы, не позволяет внешним факторам сказываться на продуктивности своей игры и не выставляет напоказ личную жизнь. Такое ответственное отношение к делу и умение фокусироваться на работе Леон с детства перенял у отца. Петер Драйзайтль — известный в прошлом хоккеист сборной ФРГ и Германии, участник трех Олимпиад и семи чемпионатов мира, а сейчас он работает главным тренером в словацкой «Братиславе».

Леон был совсем маленьким, когда отец впервые отвел его на каток в немецком Кельне. Петер вспоминал эту историю в интервью официальному сайту НХЛ: «Дело было в шесть утра в воскресенье. На улице стоял сильный мороз, а на стадионе можно было хоть как-то согреться. Я даже вспотел, надевая хоккейную форму на сына. В один момент он посмотрел на меня и заплакал. Сказал, что не хочет на лед, а хочет домой. Сейчас это кажется смешным, потому что теперь Леон олицетворяет весь немецкий хоккей».

В октябре 2018-го в жизни их семьи состоялось знаковое событие. «Эдмонтон» прилетел в Германию, чтобы сыграть предсезонный матч против «Кельнера Хайе». Тренером немецкой команды на тот момент был как раз Драйзайтль-старший. Поединок получился эмоциональным и результативным. «Ойлерз» одержали победу в овертайме (4:3), а Леон отметился передачей на своего соотечественника Тобиаса Ридера. Символично, что стартовое вбрасывание произвел лучший на данный момент немецкий снайпер в истории НХЛ Марко Штурм (242 гола), ныне работающий в «Лос-Анджелесе». Драйзайтль побьет его рекорд если не в этом сезоне, то в следующем уж точно.

Леон Драйзайтль (справа).

Тяга быть лучшим и всеобщее признание

Леон привык к индивидуальным наградам с самого детства. В сезоне-2011/12 в составе «Мангейма» (U-18) он был признан лучшим игроком турнира. В 35 матчах молодой форвард набрал 56 (21+35) очков при показателе полезности «+29», а в восьми играх плей-офф отметился 12 (6+6) баллами и «+7». Драйзайтль был очень хорош и в 16 лет отправился играть в Канаду. Там он провел два сезона в молодежной Западной хоккейной лиге (WHL) и был выбран «Эдмонтоном» под третьим номером на драфте 2014 года.

Карьера молодого немца продолжила стремительно развиваться и по другую сторону Атлантического океана, а персональные признания никуда не делись. В свой первый год в Канаде (2012/13), Драйзайтль стал финалистом «Джим Пигготт Мемориал Трофи» (лучший новичок WHL), уступив только Сету Джонсу. В сезоне-2014/15 он стал чемпионом Западной хоккейной лиги и был признан самым ценным игроком плей-офф, где в 19 матчах набрал 28 (10+18) очков при показателе полезности «+17». 9 октября 2014 года Леон дебютировал в НХЛ и провел в том чемпионате за «Эдмонтон» 37 игр. Свой первый гол в лиге Драйзайтль забил в ворота Антона Худобина, который тогда защищал цвета «Каролины» и не справился с добиванием соперника.

On this day in 2014, Leon Draisaitl scored his first NHL goal #Hockey365 #LetsGoOilers pic.twitter.com/QeSrRAzYfv — Mike Commito (@mikecommito) October 24, 2021

В сезоне-2019/20 немец ограбил НХЛ и завоевал сразу три персональные награды: «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата), «Харт Трофи» (игрок, который внес наибольший вклад в успехи своей команды) и «Тед Линдсей Эворд» (самый ценный игрок по версии хоккеистов лиги). Драйзайтль тогда набрал 110 (43+67) очков в 71 матче. Форвард «Ойлерз» также занял первое место по средней результативности (1,55 очка за игру), а также передачам и очкам в большинстве (44). По победным голам (10) он разделил первое место с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком и занял второе место по очкам в равных составах (66) и голам в большинстве (16). Драйзайтль в 33 играх набирал не менее двух очков, а хотя бы по одному — в 56.

Немаловажен и тот факт, что Драйзайтля признали лучшим спортсменом Германии 2020 года. Хоккеист набрал 1768 очков по итогам опроса 900 спортивных журналистов и опередил метателя копья Йоханнеса Феттера (649 очков) и триатлониста Яна Фродено (517). Форвард стал первым хоккеистом, который удостоился награды с момента ее учреждения в 1947 году. Кроме того, он стал всего вторым представителем командных видов спорта после чемпиона НБА-2011 в составе «Далласа» Дирка Новицки. Неплохо для парня, который в детстве со слезами на глазах смотрел на хоккейную форму.

Зависимость от Макдэвида и игра в плей-офф

Решение «Ойлерз» в августе 2017-го дать Драйзайтлю восьмилетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год полностью оправдало себя. Об этом можно говорить уже сейчас. В сезоне-2016/17 форвард наработал потрясающую «химию» с Макдэвидом, и у них образовалось одно из лучших звеньев в лиге. Скептики мгновенно стали принижать заслуги Леона, сравнивая его с Джонатаном Чичу, которого в свое время в «Сан-Хосе» умело прокачивал Джо Торнтон.

Однако, когда в 2017-м «Эдмонтон» впервые за 11 лет вышел в плей-офф, роль первой атакующей скрипки взял на себя именно Драйзайтль. В 13 матчах розыгрыша он заработал 16 (6+10) очков, а в шестой игре серии против «Анахайма» отметился первым хет-триком. Так что спешить причислять немца к некубковым игрокам, как сейчас это стало модно называть, не стоит. Даже в провальных для команды розыгрышах плей-офф-2019/20 и -2020/21 за восемь матчей Леон набрал 11 (5+6) очков. «Эдмонтон» в последние годы действительно оправдывает статус неудачников, однако главная причина этого — отсутствие баланса в игровых сочетаниях, но никак не беспомощность Драйзайтля и Макдэвида.

Чтобы как-то решить эту проблему, тренеры «Ойлерз» (сперва Тодд Маклеллан, а затем и Дэйв Типпет) начали задействовать двух классных форвардов в разных сочетаниях. Поначалу это делали дозированно и осторожно, но со временем эксперимент оправдал ожидания. С самых юных лет Драйзайтль лучше всего играл в центре. Не зря еще до драфта НХЛ многие эксперты были уверены в том, что немец может вырасти в нового Анже Копитара, а главным кумиром Леона был Павел Дацюк.

«По какой-то причине я всегда хотел на него ориентироваться. Мне нравится, как он играет. У него невероятное хоккейное мышление. Когда Павел владел шайбой, то происходила магия. Он действовал в отборе словно играя. Его понимание хоккея всегда было на запредельном уровне. Возникало ощущение, что он находится на один или два шага впереди всех остальных», — говорил форвард.

Леон Драйзайтль. Фото nhl.com

Спустя время Драйзайтль стал уверенно выполнять большую роль в команде, чем просто вингер для Макдэвида, а в невероятном для себя сезоне-2019/20 с тремя персональными наградами играл в звене с Нюджентом-Хопкинсом и Ямомото. Сейчас мы можем наблюдать такое же сочетание. Немец пересекается с Макдэвидом только в напряженных отрезках матчей и при розыгрыше большинства, а основную часть своих очков в текущем регулярном чемпионате он набрал в равных составах (20 из 33).

«Когда Леон играет в одном звене с Коннором, то их динамика просто захватывает дух. Но когда их разделяют, то сопернику становится играть против нас гораздо сложнее. Это делает нас лучше как команду. Они — наше секретное оружие. Если мы проигрываем после двух периодов, то вы обязательно вновь увидите Драйзайтля и Макдэвида вместе. В такие моменты у команды появляется баланс, и это очень важно», — говорил в прошлом сезоне нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан.

Сотня и поход за «Морис Ришар Трофи»

В своей карьере в НХЛ Драйзайтль дважды выбивал за регулярный чемпионат 100+ очков. 105 (50+55) в сезоне-2018/19 и 110 (43+67) в сезоне-2019/20. Велика вероятность того, что если бы не укороченный из-за коронавируса формат турнира, то в сезоне-2020/21 ему вновь покорилась бы эта планка — Леон в 56 матчах насобирал 84 (31+53) очка. На данный момент немец набрал невероятную форму и вновь собирается выбить заветную сотню. Сейчас в 15 играх на его счету 33 (17+16) очка.

В наше время в НХЛ отметка 100 очков за регулярный чемпионат становится все более трудной для достижения. За последние десять лет зарегистрировано всего 15 таких случаев, и это резко контрастирует с условными 90. Только в сезоне-1992/93 рубеж в 100 баллов преодолел сразу 21 хоккеист, и тогда сотня очков не считалась чем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, более лакомой для Драйзайтля может быть не сотня очков, а 50 голов за сезон, ведь за последние десять лет этой цифры достигали только Александр Овечкин (пять раз), Стивен Стэмкос (дважды) Сидни Кросби, Евгений Малкин и Кори Перри.

Масштабы старта чемпионата у Драйзайтля действительно впечатляют. Он стал седьмым игроком за последние 30 лет, кому удалось набрать как минимум 20 очков за менее чем десять стартовых матчей сезона — в последний раз подобное удавалось легенде «Питтсбурга» Марио Лемье (в сезоне-2002/03). Кроме того, в активе немца сейчас 17 голов в первых 15 матчах команды — это лучший снайперский старт в лиге на таком отрезке с сезона-2005/06, когда столько же забил Симон Ганье, игравший за «Филадельфию». В истории «Эдмонтона» в первых 15 матчах команды больше забивал только Уэйн Гретцки (19 голов, 1983/84).

«Не просто так Драйзайтль стал MVP пару лет назад. В этом году он снова поднял свою игру на новый уровень. И это лучшая игра, которую я когда-либо видел в его исполнении. Он становится старше и гораздо увереннее. Он знает, что может попасть в ворота, даже если они будут размером с шайбу. Леон — фантастический хоккеист. Одно удовольствие выступать с этим парнем за одну команду», — говорит форвард «Эдмонтона» Нюджент-Хопкинс. 26-летний немец еще никогда в своей карьере не выигрывал приз лучшему снайперу чемпионата («Морис Ришар Трофи»), и, кажется, сейчас для этого наступило идеальное время.