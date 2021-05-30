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«Бостон» не дал Сорокину установить рекорд века. Но он лучше остальных российских вратарей в плей-офф

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 16:35
Илья Сорокин. Фото USA Today Sports Лучшие серии побед в плей-офф вратарей-новичков со старта карьеры. Фото «СЭ» Российские вратари-новички в плей-офф НХЛ. Фото «СЭ» Лидеры Кубка Стэнли-2021 по проценту отраженных бросков. Фото «СЭ»
Илья Сорокин. Фото USA Today Sports
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Илья еще может добиться одного исторического достижения.
Илья Сорокин перед матчем с &laquo;Бостоном&raquo;.Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим

«Бостон» выиграл первый матч серии второго раунда плей-офф против «Айлендерс» и нанес вратарю «Островитян» Илье Сорокину первое карьерное поражение в Кубке Стэнли. Экс-голкипер ЦСКА вошел в десятку лучших дебютантов плей-офф, выиграв все четыре свои встречи с «Питтсбургом». В XXI веке только Жан-Себастьян Жигер из «Анахайма» начинал карьеру с более внушительной серии побед — шесть. Вечный рекорд был установлен в конце 1920-х, когда Тини Томпсон из «Бостона» добился успеха в семи встречах кряду.

Лучшие серии побед в плей-офф вратарей-новичков со старта карьеры. Фото "СЭ"
Лучшие серии побед в плей-офф вратарей-новичков со старта карьеры. Фото «СЭ»

Уже сейчас — после одного раунда плей-офф — Илья Сорокин поднялся на третье место по победам среди российских новичков. Только Семен Варламов и Илья Брызгалов выигрывали в статусе новичков чаще: Варламов — семь раз (еще три — в следующем сезоне), Брызгалов — шесть.

Российские вратари-новички в плей-офф НХЛ. Фото "СЭ"
Российские вратари-новички в плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Правда, среди лидеров нынешнего Кубка Стэнли Сорокин после не очень удачного матча с «Бостоном» не значится. По проценту отраженных бросков россиянин занимает пятое место после Коннора Хеллебака, Туукки Раска, Джека Кэмпбелла и Филиппа Грубауэра, опережая четырех соотечественников. Причем Семен Варламов и Илья Самсонов находятся в нижней трети списка, а Сергей Бобровский опережает только быстро травмировавшегося чеха Витека Ванечека из «Вашингтона».

Лидеры Кубка Стэнли-2021 по проценту отраженных бросков. Фото "СЭ"
Лидеры Кубка Стэнли-2021 по проценту отраженных бросков. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей