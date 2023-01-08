Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:50

Фантастический прорыв русского форварда! Год назад его сослали в фарм-клуб СКА, а сегодня он сделал хет-трик в НХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
Невероятный день для Кирилла Марченко.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Марченко — 6 (бол., Джонсон, Бьорк), 27:26 — 1:0. Марченко — 7 (бол., Джонсон, Бемстрем), 29:02 — 2:0. Пачиоретти — 1 (Джарвис, Шей), 31:20 — 2:1. Шей — 8 (бол., Штястны), 37:18 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Свечников, Ахо), 38:56 — 2:3. Марченко — 8 (Силлинджер), 45:23 — 3:3.
Победный буллит: Джонсон.
Вратари: Корписало — Раанта.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 18 (7+7+4+0) — 42 (13+21+7+1).
Наши: Гавриков (25.04/1/-1), Марченко (13.54/8/+1) — Свечников (20.37/3/-1).
8 января. Коламбус. Nationwide Arena.

В прошлом сезоне нападающего Кирилла Марченко можно было назвать одним из самых многострадальных игроков КХЛ. В феврале он две недели просидел в пекинском пузыре в статусе запасного олимпийской сборной России и даже не получил серебряную медаль, а еще до поездки в Китай угодил в опалу руководства СКА и оказался в фарм-клубе питерцев, полностью проведя плей-офф в ВХЛ. Не спасли 21-летнего форварда даже 20 (12+8) очков в 39 играх за основу.

«Я сам не показывал того хоккея, который от меня ждут. В начале сезона я забивал чуть ли не через матч, а потом серьезно просел. Плюс в СКА приехали Гусев и Зыков, и первые две пятерки оказались полностью укомплектованы. А в третьем-четвертом звене меня не видели. Тем более что я никогда не играл ни в меньшинстве, ни в обороне. В клубе прекрасно понимали, какой я игрок.

Кирилл Марченко у ворота "Каролины". Фото USA Today Sports
Кирилл Марченко у ворота «Каролины».
Фото USA Today Sports

Старался не обращать внимания на посторонние разговоры. Моя задача — выполнять приказы. Мне сказали ехать играть в ВХЛ — я еду играть в ВХЛ. Причем я никогда не расстраивался и не воспринимал это как ссылку. Игра за «СКА-Неву» — это тоже опыт. Там я выходил играть по 20 минут за матч и забирал почти все большинство. Это ведь тоже развитие, правильно?" — рассказывал Марченко в интервью «СЭ».

Подобные слова Кирилл повторил в беседе с освещающим матчи «Коламбуса» Аароном Порцлайном из The Athletic незадолго до вылета в США. В итоге в июле уроженец Барнаула без каких-либо особых проблем прошел лагерь развития «Коламбуса», который задрафтовал его четыре года назад во втором раунде, а в сентябре вместе с остальными проспектами «Блю Джекетс» приехал на турнир новичков в Траверс-Сити и сделал неплохую заявку на прямое попадание в НХЛ, став с 5 (3+2) очками в трех матчах вторым бомбардиром команды.

Незадолго до старта регулярки местные журналисты, очарованные тем, как парень из России сходу начал давать интервью на английском, отдавали ему место в третьей тройке. Только у главного тренера «Жакетов» Брэда Ларсена оказался в отношении парня из Барнаула свой план развития, и начинать сезон ему пришлось в АХЛ. Кирилл не сильно расстроился и еще в летнем интервью несколько раз отмечал, что готов пробиваться в основу через фарм-клуб и не собирается бежать обратно в КХЛ при первых же трудностях.

Кирилл Марченко в матче против "Каролины". Фото USA Today Sports
Кирилл Марченко в матче против «Каролины».
Фото USA Today Sports

Отправка в автобусную лигу никак не отразилась на желании и настрое Марченко. В «Кливленде» он с первых матчей начал забивать и регулярно получать хорошую прессу от коуча «Монстров» Трента Фогельхубера, который дотошно возился с ним в лагере новичков. В итоге к началу зимы россиянин закрепился в статусе лидера команды, а в начале декабря вполне заслуженно получил свой первый вызов в НХЛ, дебютировав в звене с Коулом Силлинджером и Егором Чинаховым против «Питтсбурга», и с тех пор больше не возвращался в АХЛ.

Изначально казалось, что Чинахов вполне может перекрыть Марченко место в первые три звена «Блю Джекетс». Но в своих первых двух матчах в НХЛ новичок команды из Огайо выходил в тройке с соотечественником и не конкурировал с ним из-за решения Ларсена использовать Кирилла на другом фланге. Правда, химии в местном «Kid Line», где 86-й номер в свои 22 года был самым старшим, не получилось и вместо Чинахова в партнеры к барнаульцу определили 19-летнего канадца Кента Джонсона, в паре с которым он разрывал соперников в тренинг-кемпе.

Именно в сочетании с пятым номером прошлого драфта воспитанник «Алтая» 12 декабря в домашней встрече с «Лос-Анджелесом» забил дебютный гол за «Коламбус» и отличился в матче с «Тампой», где его шайба стала единственной для «Жакетов». Еще до рождественской паузы тренеры решили разбить их связку и поднять Джонсона в топ-6. Однако Марченко продолжил забивать и без своего привычного центра, настреляв при среднем игровом времени в 12 минут и не самых премиальных партнерах вполне приличные для новичка 5 шайб в первых 14 матчах, а сегодня оформил первый хет-трик в НХЛ и помог хлипким «Блю Джекетс» сенсационно обыграть «Каролину».

Формально Кирилл сделал это в роли игрока четвертого звена, сыграв вместе Силлинджером и Лиамом Фоуди. Вот только первые два гола он забил в большинстве, где ему дважды ассистировал все тот же Джонсон. На 27-й минуте он поиздевался над одной из лучших оборон лиги, обкатил ворота, легко поймал Антти Раанту на перемещении и низом завез шайбу в ближний угол финна.

А уже через две минуты сибиряк оформил дубль, вновь наказав «Харрикейнз» в формате «5 на 4». Примечательно, что в обоих случаях Марченко реализовал удаления Андрея Свечникова, проштравившегося два раза подряд. И если первый гол он организовал по сути в одиночку, то за второй должен сказать спасибо Джонсону. После прессинга от Джордана Мартинука топ-проспект хозяев вполне мог потерять шайбу на синей, но сумел укрыть ее корпусом и выдал классный продольный пас на пятак, после которого россиянин мощно зарядил в касание.

«Коламбус» не был бы собой, не позволь гостям еще до ухода на второй перерыв не только отыграться, но и повести благодаря дублю соскучившегося по хоккею Макса Пачиоретти. Неувядающий 34-летний американец, перебравшийся в Роли в межсезонье, не играл с прошлого апреля из-за разрыва ахилла, но сумел заискрить уже во второй игре за новую команду и наверняка стал бы первой звездой встречи, если бы не парень с 86-м номером.

Кто как не Марченко в эту ночь должен был вытаскивать матч для хозяев и переводить его в дополнительное время? На 47-й минуте он выбрался из-под прессинга в углу, вылез на бросковую позицию и отправил шайбу между ног вратарю. Иронично, но задушить его у борта не смог проваливший матч Свечников. А знаете, что самое смешное? Как и нападающий «Блю Джекетс», лидер «Харрикейнз» тоже родом из Барнаула. Выходит, сегодня мы могли видеть первое в истории НХЛ алтайское дерби.

И даже буллит в послематчевой серии Марченко забил. Он не стал решающим, но, к счастью, омрачить его лучший день в карьере не дал Джонсон, реализовавший свою попытку и принесший парням Ларсена всего лишь вторую победу в последних 10 матчах. Сейчас великая несправедливость лишь в том, что Марченко за месяц в основе так и не обзавелся фото в своем профиле на официальном сайте НХЛ.

Андрей Свечников
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
1
1
Читайте также
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
«Мне всегда удавалось выбираться наверх»: Медведев вышел на Джоковича перед Australian Open
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче

С таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут идти за кубком. Но команда не помогает своему вратарю
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Рейнджерс 41 22 19 51
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 38 12 26 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 40 24 16 55
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 38 22 16 47
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 40 19 21 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 40 12 28 32
8 Анахайм 40 12 28 28
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 00:00
Коламбус – Каролина
 4 : 3 Б
8.01 03:00
Баффало – Миннесота
 6 : 5 ОТ
8.01 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 4
8.01 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 8
8.01 03:00
Торонто – Детройт
 4 : 1
8.01 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
8.01 06:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
8.01 06:30
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
8.01 21:00
Даллас – Флорида
 - : -
8.01 23:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 56
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости