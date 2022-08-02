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Сегодня, 16:15

Точка невозврата. Капитан молодежки пытается использовать последний шанс закрепиться в НХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Клим Костин (слева).
Фото Getty Images
Клим Костин.
Фото Global Look Press
Клим Костин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Клим Костин подписал с «Сент-Луисом» новый контракт на минимальную сумму. Однако пробиться в основу будет очень и очень сложно.

Конфликт с «Динамо»

Несколько лет назад тогда еще юниора московского «Динамо» Клима Костина называли одним из самых интересных силовых нападающих поколения и сильнейшим хоккеистом страны 1999 года рождения. Габаритный парень из Пензы не потрясал воображение быстрыми руками, неординарной техникой и регулярными шедеврами. Зато всегда отличался умением вести силовую, работой на пятачке, взрывной скоростью и отличным для своих данных катанием.

Уже в 18 лет он съездил на свой первый МЧМ. Причем на провальном турнире в 2018-м, где россияне впервые за долгое время отлетели уже в четвертьфинале, Костин, будучи на год младше костяка, с неплохим запасом стал лучшим бомбардиром команды Валерия Брагина. А на следующий год логично стал капитаном «своей» сборной, взяв с ней бронзовые медали и обидно уступив американцам в полуфинале.

 
Клим КОСТИН. Клим Костин: «В «Динамо» из меня делали клоуна и не давали играть»

Несколько удивительно, что на оба турнира Костин приезжал не просто проспектом, а игроком системы и фарм-клуба «Сент-Луиса», который в 2017-м задрафтовал его в первом раунде. Обычно российские юниоры приезжают на МЧМ либо в статусе игроков КХЛ или ВХЛ, либо в качестве представителей одной из юниорских лиг, входящих в структуру трехголовой канадской CHL. Однако на свое дебютное первенство в Баффало Клим приехал игроком фарм-клуба «Блюзменов» «Сан-Антонио». И если бы не он, единственным амбассадором АХЛ в составе российской молодежки за последние 11 лет так и остался бы Владислав Каменев, который приезжал в 2016-м за серебром, будучи нападающим фарм-клуба «Нэшвилла».

Причиной раннего отъезда в Северную Америку стал конфликт с «Динамо». В преддрафтовый год на тот момент лучшему юниору в клубной вертикали дали сыграть всего восемь матчей в КХЛ и в итоге большую часть регулярки промариновали в роли 13-го нападающего. Окончательно же усугубила ситуацию тяжелая травма плеча, после которой ему пришлось лечь на операцию и пропустить юниорский чемпионат мира. После убитого сезон бело-голубые хотели сохранить Костина на следующий сезон. Но, окончательно восстановившись от повреждения и попав на драфт, он сразу же решил подписать контракт новичка с «Сент-Луисом», а через некоторое время заявил в интервью Алексею Шевченко, что «в «Динамо» из него делали клоуна».

Клим Костин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Клим Костин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уроки от Хартли

Минувшей весной уроженец Пензы отыграл уже пятый сезон в системе «Блюз». Вот только за такой внушительный срок он так и не сумел закрепиться в основе «музыкантов», окончательно застряв в лифте между НХЛ и АХЛ. И пока мы ждали обмена прав на россиянина в другой клуб или возвращения в КХЛ, Костин незаметно подписал с клубом из Миссури минимальный однолетний контракт на 700 тысяч долларов и, похоже, получил свой последний шанс от босса «Сент-Луиса» Дага Армстронга.

Невероятно, но факт: новое соглашение Клима — всего второе в его долгой истории взаимоотношений с «Блюзменами». Как так получилось? Все дело в том, что первые два года Костин полностью провел в АХЛ, и его трехлетний контракт новичка «проскользил» на этот срок, начав полноценно действовать лишь с сезона-2019/2020.

 
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Именно прошлая регулярка должна была стать для выпускника первого раунда по-настоящему прорывной. Вы ведь помните, что пару лет назад он оказался в «Авангарде» у Боба Хартли и, выдав роскошный плей-офф, помог «ястребам» выиграть Кубок Гагарина? За год в Балашихе франкофон будто нашел нужные кнопки и перезагрузил его. Например, канадец регулярно устраивал нападающему длительные разборы его смен, которые были похожи на расширенное пособие по игре в НХЛ.

«Однажды я сказал Климу: «Хочешь играть в НХЛ? Тогда ты должен понимать игру». Посмотрите на его габариты. Я сказал ему: «Это, безусловно, одна из главных причин, по которой тебя выбрали в первом раунде. Нам просто нужно вернуть твою игру в нужное русло. Я открою тебе дверь, но у нас есть кое-какая работа. И во время этой работы ты должен пройти по улице с двусторонним движением». И, черт возьми, он был великолепен!

Он хорошо катается, и ему нужно использовать свои габариты, чтобы до конца идти в форчек и вылезать на ворота. Я просто пытался заставить его понять, как читать игру, как читать определенные ситуации, и донести, что, если он хочет быть игроком НХЛ, он должен быть игроком формата «Север-Юг».

 
Клим Костин открыл счет своим голам в&nbsp;КХЛ за &laquo;Авангард&raquo;. Герой МЧМ-2019 угасал на глазах. Но не сдался и будет зажигать в «Авангарде» с Ковальчуком

В НХЛ много хорошей молодежи. Но они хотят подражать своим кумирам, которые были звездами НХЛ, а не просто сосредотачиваться на своих сильных сторонах. Поэтому я пытался твердить Климу каждый день, что нужно играть вертикально и работать на своей полосе. Что бы ни произошло, нужно использовать возможности своего тела, использовать свою силу и скорость. Костин может быть подвижным», — вспоминал франкофон их совместный период работы в «Авангарде».

По-хорошему дотошный Хартли весь сезон проводил с Костиным работу над ошибками, разжевывал то, как нужно поставить клюшку в той или иной ситуации, и повторял, насколько важно эффективно управлять своими габаритами. Примечательно, что за эталон игры больших парней мистер Гуджоб использовал Райана О'Райлли и Райана Ривза. А главное, как и просил тренерский штаб «музыкантов», «лучший друг» Александра Кожевникова сумел перепрограммировать Костина на более простой и рельсовый хоккей.

Клим Костин. Фото Global Look Press
Клим Костин.
Фото Global Look Press

Проиграл конкуренцию соотечественнику

В идеальном мире после сезона у Хартли повзрослевший экс-капитан молодежки наконец-то должен был застолбить за собой место в нижних звеньях «Сент-Луиса». Позитивные сдвиги в его игре на старте регулярного чемпионата отмечал и главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби: «Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота. Я вижу, что он стал играть ближе к воротам. Плюс он стал намного лучше использовать свою скорость. Он получает шайбу на открытом пространстве и идет с ней на ворота. Или уже находится перед воротами. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует.

Эффект Хартли начал заканчиваться аккурат к середине регулярки, когда Клим вместо качественного прессинга и мускул в атаке все чаще стал привозить необязательные удаления и получать публичную критику от главного тренера: «Что нас не устраивает в игре Костина? Например, его удаления в неподходящее время». Он просто не последователен в том, что мы хотели бы получить от него. Он должен быть предсказуемым игроком. Сейчас мы этого не видим».

 
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Уже в марте он окончательно прописался в фарм-клубе, проиграв конкуренцию за место в четвертой тройке Алексею Торопченко, а весь остаток сезона провел в «Спрингфилде», который дошел до финала Кубка Колдера. И дела у Костина шли настолько плохо, что в фарм-клубе ему пришлось отыграть весь плей-офф в третьем звене.

Новый контракт — это последний шанс построить свое счастье в Миссури. Но даже его односторонний характер не сможет обезопасить от очередной ссылки в АХЛ через драфт отказов. Даг Армстронг протянул Костину свою руку, но держать ее на весу он долго не будет. И если Костин не зацепится за основу уже с первого дня тренировочного лагеря, то пробиваться в НХЛ придется уже в другом месте. Пока его ровесники Роберт Томас и Джордан Кайру становятся реальными звездами «Сент-Луиса», Костин по-прежнему бьется за игровое время хотя бы в четвертом звене.

Впрочем, даже место в нем отвоевать будет сложно. Тем более что среди конкурентов у Костина будет не только Торопченко и кусачий австралиец Натан Уокер, но и прогрессирующий 20-летний канадец из первого раунда Джейк Нейборс. Быть может, Костину не стоило говорить «нет» генменеджеру «Авангарда» Алексею Волкову, который этим летом пытался привезти его в Омск. Возвращение в Россию по ходу сезона — вполне реальный вариант. Но только не факт, что осенью или зимой для Костина будет так необходимое ему место в топ-6 омичей.

Клим Костин
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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