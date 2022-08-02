Точка невозврата. Капитан молодежки пытается использовать последний шанс закрепиться в НХЛ

Клим Костин подписал с «Сент-Луисом» новый контракт на минимальную сумму. Однако пробиться в основу будет очень и очень сложно.

Конфликт с «Динамо»

Несколько лет назад тогда еще юниора московского «Динамо» Клима Костина называли одним из самых интересных силовых нападающих поколения и сильнейшим хоккеистом страны 1999 года рождения. Габаритный парень из Пензы не потрясал воображение быстрыми руками, неординарной техникой и регулярными шедеврами. Зато всегда отличался умением вести силовую, работой на пятачке, взрывной скоростью и отличным для своих данных катанием.

Уже в 18 лет он съездил на свой первый МЧМ. Причем на провальном турнире в 2018-м, где россияне впервые за долгое время отлетели уже в четвертьфинале, Костин, будучи на год младше костяка, с неплохим запасом стал лучшим бомбардиром команды Валерия Брагина. А на следующий год логично стал капитаном «своей» сборной, взяв с ней бронзовые медали и обидно уступив американцам в полуфинале.

Несколько удивительно, что на оба турнира Костин приезжал не просто проспектом, а игроком системы и фарм-клуба «Сент-Луиса», который в 2017-м задрафтовал его в первом раунде. Обычно российские юниоры приезжают на МЧМ либо в статусе игроков КХЛ или ВХЛ, либо в качестве представителей одной из юниорских лиг, входящих в структуру трехголовой канадской CHL. Однако на свое дебютное первенство в Баффало Клим приехал игроком фарм-клуба «Блюзменов» «Сан-Антонио». И если бы не он, единственным амбассадором АХЛ в составе российской молодежки за последние 11 лет так и остался бы Владислав Каменев, который приезжал в 2016-м за серебром, будучи нападающим фарм-клуба «Нэшвилла».

Причиной раннего отъезда в Северную Америку стал конфликт с «Динамо». В преддрафтовый год на тот момент лучшему юниору в клубной вертикали дали сыграть всего восемь матчей в КХЛ и в итоге большую часть регулярки промариновали в роли 13-го нападающего. Окончательно же усугубила ситуацию тяжелая травма плеча, после которой ему пришлось лечь на операцию и пропустить юниорский чемпионат мира. После убитого сезон бело-голубые хотели сохранить Костина на следующий сезон. Но, окончательно восстановившись от повреждения и попав на драфт, он сразу же решил подписать контракт новичка с «Сент-Луисом», а через некоторое время заявил в интервью Алексею Шевченко, что «в «Динамо» из него делали клоуна».

Клим Костин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уроки от Хартли

Минувшей весной уроженец Пензы отыграл уже пятый сезон в системе «Блюз». Вот только за такой внушительный срок он так и не сумел закрепиться в основе «музыкантов», окончательно застряв в лифте между НХЛ и АХЛ. И пока мы ждали обмена прав на россиянина в другой клуб или возвращения в КХЛ, Костин незаметно подписал с клубом из Миссури минимальный однолетний контракт на 700 тысяч долларов и, похоже, получил свой последний шанс от босса «Сент-Луиса» Дага Армстронга.

Невероятно, но факт: новое соглашение Клима — всего второе в его долгой истории взаимоотношений с «Блюзменами». Как так получилось? Все дело в том, что первые два года Костин полностью провел в АХЛ, и его трехлетний контракт новичка «проскользил» на этот срок, начав полноценно действовать лишь с сезона-2019/2020.

Именно прошлая регулярка должна была стать для выпускника первого раунда по-настоящему прорывной. Вы ведь помните, что пару лет назад он оказался в «Авангарде» у Боба Хартли и, выдав роскошный плей-офф, помог «ястребам» выиграть Кубок Гагарина? За год в Балашихе франкофон будто нашел нужные кнопки и перезагрузил его. Например, канадец регулярно устраивал нападающему длительные разборы его смен, которые были похожи на расширенное пособие по игре в НХЛ.

«Однажды я сказал Климу: «Хочешь играть в НХЛ? Тогда ты должен понимать игру». Посмотрите на его габариты. Я сказал ему: «Это, безусловно, одна из главных причин, по которой тебя выбрали в первом раунде. Нам просто нужно вернуть твою игру в нужное русло. Я открою тебе дверь, но у нас есть кое-какая работа. И во время этой работы ты должен пройти по улице с двусторонним движением». И, черт возьми, он был великолепен!

Он хорошо катается, и ему нужно использовать свои габариты, чтобы до конца идти в форчек и вылезать на ворота. Я просто пытался заставить его понять, как читать игру, как читать определенные ситуации, и донести, что, если он хочет быть игроком НХЛ, он должен быть игроком формата «Север-Юг».

В НХЛ много хорошей молодежи. Но они хотят подражать своим кумирам, которые были звездами НХЛ, а не просто сосредотачиваться на своих сильных сторонах. Поэтому я пытался твердить Климу каждый день, что нужно играть вертикально и работать на своей полосе. Что бы ни произошло, нужно использовать возможности своего тела, использовать свою силу и скорость. Костин может быть подвижным», — вспоминал франкофон их совместный период работы в «Авангарде».

По-хорошему дотошный Хартли весь сезон проводил с Костиным работу над ошибками, разжевывал то, как нужно поставить клюшку в той или иной ситуации, и повторял, насколько важно эффективно управлять своими габаритами. Примечательно, что за эталон игры больших парней мистер Гуджоб использовал Райана О'Райлли и Райана Ривза. А главное, как и просил тренерский штаб «музыкантов», «лучший друг» Александра Кожевникова сумел перепрограммировать Костина на более простой и рельсовый хоккей.

Клим Костин. Фото Global Look Press

Проиграл конкуренцию соотечественнику

В идеальном мире после сезона у Хартли повзрослевший экс-капитан молодежки наконец-то должен был застолбить за собой место в нижних звеньях «Сент-Луиса». Позитивные сдвиги в его игре на старте регулярного чемпионата отмечал и главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби: «Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота. Я вижу, что он стал играть ближе к воротам. Плюс он стал намного лучше использовать свою скорость. Он получает шайбу на открытом пространстве и идет с ней на ворота. Или уже находится перед воротами. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует.

Эффект Хартли начал заканчиваться аккурат к середине регулярки, когда Клим вместо качественного прессинга и мускул в атаке все чаще стал привозить необязательные удаления и получать публичную критику от главного тренера: «Что нас не устраивает в игре Костина? Например, его удаления в неподходящее время». Он просто не последователен в том, что мы хотели бы получить от него. Он должен быть предсказуемым игроком. Сейчас мы этого не видим».

Уже в марте он окончательно прописался в фарм-клубе, проиграв конкуренцию за место в четвертой тройке Алексею Торопченко, а весь остаток сезона провел в «Спрингфилде», который дошел до финала Кубка Колдера. И дела у Костина шли настолько плохо, что в фарм-клубе ему пришлось отыграть весь плей-офф в третьем звене.

Новый контракт — это последний шанс построить свое счастье в Миссури. Но даже его односторонний характер не сможет обезопасить от очередной ссылки в АХЛ через драфт отказов. Даг Армстронг протянул Костину свою руку, но держать ее на весу он долго не будет. И если Костин не зацепится за основу уже с первого дня тренировочного лагеря, то пробиваться в НХЛ придется уже в другом месте. Пока его ровесники Роберт Томас и Джордан Кайру становятся реальными звездами «Сент-Луиса», Костин по-прежнему бьется за игровое время хотя бы в четвертом звене.

Впрочем, даже место в нем отвоевать будет сложно. Тем более что среди конкурентов у Костина будет не только Торопченко и кусачий австралиец Натан Уокер, но и прогрессирующий 20-летний канадец из первого раунда Джейк Нейборс. Быть может, Костину не стоило говорить «нет» генменеджеру «Авангарда» Алексею Волкову, который этим летом пытался привезти его в Омск. Возвращение в Россию по ходу сезона — вполне реальный вариант. Но только не факт, что осенью или зимой для Костина будет так необходимое ему место в топ-6 омичей.