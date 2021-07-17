Весь сезон Капризов соперничал с молодым американцем. Не блиставший талантами, этот игрок сделал себя сам

Сбросил вес, качественно изменил катание и стал вторым бомбардиром «Далласа»

Когда НХЛ и американские СМИ опубликовали результаты голосования журналистов за приз лучшему новичку сезона, оказалось, что победа Кирилла Капризова получилась безапелляционной — 99 членов Ассоциации профессиональных хоккейных авторов из 100 поставили россиянина на первое место в своих списках. Лишь шведский коллега Пер Бьюрман из таблоида Aftonbladet решил, что «Колдера» чуть больше достойно другое открытие сезона — 21-летний крайний нападающий «Старз» Джейсон Робертсон. И если бы не зеленый американец, Капризову было бы неприлично скучно катить в сторону заслуженного трофея. «СЭ» рассказывает, как он за один сезон стал новой звездой «Далласа».

Родители купили трейлер, чтобы ездить на тренировки в другой штат

Сын шотландца и филиппинки, бежавшей в три года вместе с семьей из Манилы в Лос-Анджелес, родился в более чем спортивной семье. Старший брат Майкл, заразивший его хоккеем, несколько лет метался по детским лигам, но так и не сумел пробиться даже на более-менее серьезный молодежный уровень. Сестра Бри сейчас готовится получить черный пояс по джиу-джитсу и мечтает попасть в UFC. А вот младший брат Николас совершенно точно может посоревноваться с ним в таланте — он играл за сборную США на МЧМ в 2020-м, два года назад был выбран во втором раунде драфта НХЛ «Торонто» и даже успел забить за «Мэйпл Лифс» в плей-офф, когда лига уезжала в канадские «пузыри».

Не так давно в прессе всплыло несколько историй, которые описывают то, как родители Джейсона поддерживали братьев в их стремлении стать хоккеистами. В теплом и солнечном Лос-Анджелесе Робертсоны жили в полутора часах езды от катка, и после того, как вслед за Майклом клюшки в руку взяли младшие братья, их отец Хью купил гигантский дом на колесах, дабы не возить каждого из детей по отдельности, затрачивая кучу времени на дорогу. Дождавшись всех троих из школы, глава семейства грузил их в трейлер, парковал его у арены, спокойно дожидался в нем окончания последней тренировки и вместе со всей оравой возвращался домой к 21:00 с уже сделанной в передвижном доме домашней работой. А когда Джейсону исполнилось десять, Хью решил перевезти семью в куда более хоккейный Мичиган. При этом сам остался в Калифорнии и приезжал к жене и детям только на выходные.

Многие скауты ставили крест

Изначально перспективы Ника оценивали на порядок выше, чем у Джейсона. В 2015-м братья с одобрения родителей уехали развиваться в Онтарио и после канадского миджета (по-русски — системы местных детских лиг) вышли на драфт юниорской лиги Онтарио. И если Робертсон-младший в 2017-м был выбран на нем в первом раунде, то бывшего конкурента Капризова в борьбе за «Колдер» двумя годами позже скромный «Кингстон» забрал только в четвертом раунде. Как оказалось, команда бывшего капитана «Торонто» Дуга Гилмора совершила настоящую кражу.

В первом сезоне за «Фронтенакс» новый лидер «Далласа» успел пересечься с некогда дико перспективным Лоусоном Краузом, «легендой» «Магнитки» Юхо Ламмикко и еще одним потерянным талантом Майклом Дэл Коллом. А когда через год троица ушла во взрослый хоккей, он начал разносить OHL и в преддрафтовый сезон реально тащил на себе всю команду, став ее лучшим бомбардиром с отрывом в 30 очков от ближайшего преследователя.

— Крупный левый нападающий с хорошими габаритами, скоростью, отличным броском и интеллектом. Один из лидеров своей команды. Есть мысли, что в OHL Робертсону не хватает сильного центра, с которым можно было бы обыграться. Ему по-прежнему удается использовать свой быстрый кистевой, чтобы забрасывать в одиночку, а еще он может создавать моменты для партнеров благодаря своей звездной работе в зоне атаки. Он неплохо катается, с хорошим драйвом, балансом и ускорением. Я постоянно слышу критику его скорости ног, но он достаточно умен, чтобы нивелировать свои минусы. Ему не хватает настоящего первого шага, но никто не может убедить меня, что его ноги смогут помешать ему сделать шаг в НХЛ. Однако и без этого у него есть много сильных сторон, — такую характеристику давал Робертсону незадолго до драфта скаут Билл Плачек.

Если говорить о собственных впечатлениях: что сразу бросалось в глаза, когда я впервые начал следить за ним после МЧМ-2019, — Джейсон действительно умеет пользоваться своими габаритами (191 см, 95 кг) в грязных зонах, у бортов и при контроле шайбы, но не полагается исключительно на них и старается играть прежде всего головой. При отсутствии классных партнеров американец в первом звене «Кингстона» играл и диспетчера, и завершителя, и столпа на пятаке.

По юниорам у Робертсона не было видно огромных белых пятен в катании или серьезных проблем с дистанционной скоростью. Хотя визуально его ноги казались довольно тонкими. Вдобавок ко всему при своей долговязости он неплохо координирован и очень подвижен. Но вот реактивным первым шагом и взрывной стартовой скоростью природа, в отличие от брата-электровеника, его не одарила. И говорят, что именно это больное место помешало ему попасть в топ-31 драфта.

Сезон прорыва

В позапрошлом сезоне Робертсон, отсидев четыре сезона в Онтарио, активировал контракт новичка с «Далласом» и почти на весь год прописался в фарм-клубе «Звезд». Причем в первом взрослом сезоне он покатил так лихо, что настрелял 47 (25+22) очков и завершил ахаэловскую регулярку лучшим бомбардиром «Техаса».

Excited to have signed my first NHL contract with the @DallasStars! I couldn't have done it without my family, friends, and every teammate/coach along the way! pic.twitter.com/UKSF6BYKot — Jason Robertson (@JasonRob1999) May 3, 2018

Формально Джейсон дебютировал за «Старз» еще в сезоне-2019/20, сыграв за команду Рика Боунесса три матча в остановленном регулярном чемпионате и некоторое время пробыв с ней в «пузыре» во время плей-офф. Так что особо дотошные могут воскликнуть и спросить: «Ага! Выходит, он вовсе не новичок и не мог тянуть ручонки к заслуженному призу Капризова?» Не совсем — для того чтобы лишиться этого статуса, Робертсону нужно было сыграть как минимум 25 матчей в одной регулярке.

Поэтому, когда НХЛ летом ушла на исполинскую паузу до января, он решил, что в следующем сезоне ему пора врастать корнями в основу, прощаться со словом rookie, а главное — убрать свои слабые стороны. За последним форвард «Далласа» обратился к старому другу семьи Томми Маннино — тренеру, который работал еще с его старшим братом, а уже на протяжении десяти лет каждое межсезонье индивидуально занимается с Джейсоном и Ником.

Начиная с 5 октября прошлого года средний брат Робертсон в течение трех месяцев пахал как на льду, так и вне его и качественно трансформировал собственное тело. Новый любимчик Боунесса изменил свои диетические привычки, убрал лишний вес, нарастил мышцы и пересмотрел свое катание, чтобы быстрее взрываться с места и более эффективно двигаться.

Раньше Маннино, работающий в одном из клубов USHL директором по развитию игроков, оттачивал с Робертсоном исключительно хоккейные навыки. Однако в это межсезонье Джейсону сперва было необходимо изменить биомеханику и заложить новую «физику». Маннино познакомил Робертсона со своим другом — личным тренером по физподготовке и владельцем нескольких фитнес-клубов в Мичигане Джеймсом Гонсалесом, который стал одним из архитекторов прорыва талантливого американца.

Сначала Робертсон сказал новому коучу, что лучше всего чувствовал себя на льду, когда был примерно на 9 килограммов легче. Услышав это, Гонсалес качественно изменил рацион хоккеиста, но посоветовал перевести часть веса в мышцы, чтобы не лишить парня дополнительного преимущества при игре у бортов.

— Я подумал: «Ух ты! Он такой высокий и долговязый. Мы обязательно должны нарастить ему мышечную массу». В разгар похудения мы хотели поработать над техническими вещами, такими как первый шаг, реакция, быстрое скручивание мышц, присед и т. д, чтобы помочь ему быть быстрее на льду. Многие заблуждаются, думая, что для того, чтобы стать сильнее, нужно поднимать тяжелые веса. Это не так. Чтобы стать сильнее, нужно развивать выносливость. И в этом Джейсон преуспел, — рассказывал Гонсалес.

Изначально Гонсалес думал, что будет работать с Робертсоном два или три дня в неделю, как с большинством своих клиентов, но хоккеист настоял на пятидневке. Одна из ключевых задач нападающего была в том, чтобы научиться лучше стартовать с места. Поэтому они активно закачивали бедра и уделяли внимание их отводящим и приводящим мышцам. А еще тренеру запомнилось, что если их основной зал в одной из спортивных школ иногда был закрыт из-за ковидных ограничений, то вместо отмены тренировочного дня Робертсон настаивал на поиске другого места либо на переносе занятия на улицу. В конце концов Джейсон сбросил даже больше, чем планировал, и при этом стал сильнее.

Затем в дело вступил Маннино, который принялся шлифовать его катание. Помимо нескольких вариантов простых челноков он предложил Робертсону регулярно делать челнок «старт-стоп». Его суть заключалась в следующем: хоккеист должен проехать три круга на полной скорости, отдышаться за 60 секунд, а затем сделать еще три круга на предельных оборотах. После этого тренер смотрел и сравнивал, насколько медленнее Джейсон пробежал второй этап. И к концу сборов разница между этапами стала составлять практически идеальное значение в одну секунду.

Только куда важнее вингеру было улучшить не дистанционную скорость, а первый шаг. В одном из упражнений Маннино попросил Робертсона встать на лицевую линию и делать максимально длинные и сильные отталкивания из любого удобного положения (примерно как на видео ниже). Нападающий не стал садиться в глубокую посадку и докатил до противоположной лицевой за пять шагов, каждый раз подтягивая левую ногу к правой опорной после того, как он оттолкнулся, и в итоге преодолел всю длину площадки за пять шагов.

И даже глядя на это примитивное упражнение, Маннино смог вынести свой вердикт и прийти к выводу, что тот неправильно располагает свое тело и руки, нарушая свой весовой баланс. Он сказал Джейсону, что тот при отталкивании слишком низко опускает левую руку и голову. Можете представить, каким деталям уделяют внимание в Северной Америке, если игроку уровня НХЛ правят положение «свободной руки» при наборе скорости? Еще несколько упражнений на выталкивание — и незадолго до открытия тренировочного лагеря «Далласа» Робертсон стал сжирать дистанцию уже за три шага.

Погоня за Капризовым

Как бы здорово долговязый парень ни выглядел в тренировочном лагере, который был свернут из-за вспышки коронавируса, железобетонного места в основном составе у него не было. Робертсон попал в заявку «Старз» на два стартовых матча минувшей регулярки, но в обоих сыграл меньше всех из нападающих «Звезд». А чуть позже и вовсе на десять дней отправился кататься в «команду такси».

Неожиданную погоню за «Колдером» новичок начал лишь 7 февраля, когда Капризов уже во всю расшатывал лигу. В домашней игре с «Чикаго» Рик Боунесс поставил 21-летнего форварда в четвертую тройку к Факсе и Делландреа, и именно он помог «Далласу» сравнять счет в середине третьего периода. Дебютный гол Робертсона в НХЛ получился довольно комичным — Малком Суббан отразил простенький наброс Мира Хейсканена ловушкой прямо в стоявшего на пятаке американца, и шайба от его пятой точки заползла в ворота.

Впрочем, превращение в полноправного лидера «Старз» произошло в середине марта. К тому моменту «Даллас» вовсю начал даже не сыпаться, а распадаться на молекулы, выигрывая, лишь когда Луна была в Стрельце, и Боунесс — во многом от безысходности — решил отказаться от своей излюбленной концепции четырех равных звеньев. Канадский тренер сколотил новое ударное сочетание, поставив вместо поникшего Дениса Гурьянова к поймавшей классную химию парочке Хинц — Робертсон своего лучшего бомбардира и короля подставлений Джо Павелски. И их сочетание получилось настолько убойным, что уже спустя несколько матчей смогло низложить дома «Тампу» и потихоньку начало тащить «Звезд» к зоне плей-офф.

— Павс — очень умный игрок. Он читает как Рупе, так и меня на льду. Он просто знает, где будет шайба и как будет развиваться ситуация. Играть с Рупом тоже весело — он быстр и хорош. Но Павс облегчает жизнь и Рупу, и мне, потому что он нереально умный игрок, — рассыпался в комплиментах ветерану молодой нападающий.

Не верите? Посмотрите, как хлопнувший эликсира молодости дед отдал передачу на Робертсона и как он взаимодействует с двумя зуммерами. Это ведь чистый кайф!

— Конечно, мне помогла игра с двумя лучшими игроками нашей команды Рупе Хинцем и Джо Павелски. Но большое игровое время, ощущение шайбы и возможность творить добавили мне больше уверенности и позволили чувствовать себя более комфортно. По ходу сезона я просто старался прибавлять и прибавлять. Мне особо не о чем беспокоиться, кроме игры в хоккей. Это был хороший год. Но, к сожалению, мы не попали в плей-офф.



Когда я впервые попал в звено с Хинцем и Павелски, то все думали, что это временное сочетание — Боунс отправил меня туда, чтобы что-то поменять в игре, и все такое. Но в какой-то момент он начал ставить меня с ними не только при игре «5 на 5», и это придало мне уверенности. Если Боунс доверяет мне выходить с этими ребятами за 3-4 минуты до конца матча при равном счете, то, значит, я готов выходить на лед в такие моменты, — сказал Робертсон в интервью The Athletic по окончании сезона.

Начиная с апреля североамериканские журналисты регулярно сравнивали Робертсона и Капризова, оценивая шансы каждого на приз лучшему новичку сезона. И если смотреть исключительно на количество набранных очков (Р — 45, К-51) и заброшенных шайб (Р-17, К-27), то победа однозначно за нашим нападающим. Зато американец насобирал больше результативных передач (Р-28, К-24) — причем большая их часть была «первым ассистом» — и обошел звезду «Миннесоты» по такому показателю, как «среднее количество очков на 60 минут» в формате «5 на 5» — тут у него небольшое, но преимущество (Р-3.14, К-2.59).

И если воспитаннику «Кузни» в «Уайлд» изначально создали более тепличные условия в виде железобетонного места в топ-6 и спецбригаде большинства, то игровое время Робертсона от матча к матчу с начала февраля увеличивалось по принципу крещендо. Свой «Колдер» Долларовый Кирилл совершенно точно заслужил. Однако кто знает, кто забрал бы приз, не начни «Звезды» сезон на десять дней позже из-за ковида и получи Робертсон чуть больше доверия от Боунесса в начале сезона. А пока констатируем факт — звезда родилась. Не как в фильме Брэдли Купера, но все же.