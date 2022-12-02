«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
«Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным постепенно приходит в себя после неудачного старта сезона — в последних пяти матчах команда набрала семь очков из 10 возможных, а капитан команды в этих играх заработал 7 (4+3) результативных баллов.
Помимо этого, Александр Великий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в гостевых матчах. Благодаря дублю в ворота «Ванкувера» на счету российского форварда стало 403 таких гола. Также Овечкин сумел повторить достижение Яромира Ягра по количеству игр, в которых он открывал счет. Сейчас у двух легендарных нападающих по 135 таких матчей.
Очередные рекорды Овечкина вызвали восторг у поклонников хоккея в Америке.
«Овечкин — величайший игрок всех времен».
«Это история: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам на выезде, «Кэпиталз» обыграли «Кэнакс». Овечкин забил 403 из своих 793 голов за карьеру на выезде. Гретцки пока удерживает общий рекорд с 894 голами».
Некоторые болельщики отметили, что Овечкин забил столько же голов на выезде, сколько и другие легендарные нападающие за всю карьеру в НХЛ.
«Александр Овечкин с 403 голами на выезде сравнялся с Филом Кесселом и Джоном Таваресом по общему количеству голов».
Сейчас на счету российского нападающего 793 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру осталось отличиться всего девять раз, для того чтобы обойти Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Отставание от Уэйна Гретцки уменьшается практически в каждом матче — Овечкину нужно забросить 102 шайбы, чтобы побить величайший рекорд канадца. Многие поклонники этого ждут.
«Овечкин реально собирается побить рекорд по забитым голам, это будет лучший день в моей жизни».
В прошлом матче против «Сиэтла» форвард отличиться не сумел, но записал на свой счет две результативные передачи, благодаря чему Александра в шутку начали сравнивать с Никласом Бэкстремом.
«Овечкин — новый Бэкстрем. Сумасшествие».
А некоторые фанаты любят спорт благодаря игре Овечкина.
«Одна из причин, по которой я люблю спорт, — это Овечкин, который делает одно и то же на протяжении 17 лет, но которого до сих пор не могут остановить».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 1
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|1 : 4
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 2
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|6 : 2
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|2 : 3
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|5 : 3
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|2 : 5
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 2 ОТ
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|5 : 2
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 5
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|2 : 4
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12