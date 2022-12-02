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2 декабря, 19:00

«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина

Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Обзор соцсетей.

«Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным постепенно приходит в себя после неудачного старта сезона — в последних пяти матчах команда набрала семь очков из 10 возможных, а капитан команды в этих играх заработал 7 (4+3) результативных баллов.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре). Овечкин бился как лев, но этот «Вашингтон» безнадежен. Команда вела 2:0, но проиграла

Помимо этого, Александр Великий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в гостевых матчах. Благодаря дублю в ворота «Ванкувера» на счету российского форварда стало 403 таких гола. Также Овечкин сумел повторить достижение Яромира Ягра по количеству игр, в которых он открывал счет. Сейчас у двух легендарных нападающих по 135 таких матчей.

Очередные рекорды Овечкина вызвали восторг у поклонников хоккея в Америке.

«Овечкин — величайший игрок всех времен».

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«Это история: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам на выезде, «Кэпиталз» обыграли «Кэнакс». Овечкин забил 403 из своих 793 голов за карьеру на выезде. Гретцки пока удерживает общий рекорд с 894 голами».

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Некоторые болельщики отметили, что Овечкин забил столько же голов на выезде, сколько и другие легендарные нападающие за всю карьеру в НХЛ.

«Александр Овечкин с 403 голами на выезде сравнялся с Филом Кесселом и Джоном Таваресом по общему количеству голов».

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Сейчас на счету российского нападающего 793 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру осталось отличиться всего девять раз, для того чтобы обойти Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Отставание от Уэйна Гретцки уменьшается практически в каждом матче — Овечкину нужно забросить 102 шайбы, чтобы побить величайший рекорд канадца. Многие поклонники этого ждут.

«Овечкин реально собирается побить рекорд по забитым голам, это будет лучший день в моей жизни».

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В прошлом матче против «Сиэтла» форвард отличиться не сумел, но записал на свой счет две результативные передачи, благодаря чему Александра в шутку начали сравнивать с Никласом Бэкстремом.

«Овечкин — новый Бэкстрем. Сумасшествие».

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А некоторые фанаты любят спорт благодаря игре Овечкина.

«Одна из причин, по которой я люблю спорт, — это Овечкин, который делает одно и то же на протяжении 17 лет, но которого до сих пор не могут остановить».

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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3 Айлендерс 25 15 10 30
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 26 11 15 27
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 22 8 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Флорида 25 12 13 28
5 Детройт 23 11 12 27
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Оттава 24 10 14 21
8 Баффало 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
3 Колорадо 22 13 9 27
4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 23 12 11 26
6 Сент-Луис 24 11 13 22
7 Аризона 22 7 15 18
8 Чикаго 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 18 8 37
2 Сиэтл 24 15 9 33
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Оттава – Сан-Хосе
 5 : 2
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Питтсбург – Сент-Луис
 6 : 2
4.12 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 3 ОТ
4.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 2 : 3
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Эдмонтон – Монреаль
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Ванкувер – Аризона
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