Полуфинал Кубка Стэнли стартует уже сегодня.

Кубок Стэнли близится к кульминации. Воскресным вечером по московскому времени стартует первый полуфинал, когда впервые в сезоне сойдутся команды из разных дивизионов. Предыдущие два раунда преподнесли немало сенсаций. Маленькое чудо совершил «Монреаль», впервые с 2014-го пробившийся в полуфинал плей-офф. Сначала «Канадиенс» провернули камбэк с «Торонто», затем под ноль вынесли «Виннипег». Причем в обоих сериях шансы команды Доминика Дюшарма оценивали ниже. За путевку в финал «Монреаль» побьется с «Вегасом», остановившим «Колорадо».

Только «Тампа» прошла два раунда без сюрпризов. Теперь на пути чемпионов — «Айлендерс», которые разобрались с «Питтсбургом» и «Бостоном», в очередной раз подтвердив, что являются кубковыми бойцами. Но уже через несколько дней кому-то из гигантов плей-офф придется бронировать номера на песчаных берегах. Рассказываем подробнее о полуфинальных парах Кубка Стэнли.

The @TBLightning, @NYIslanders, @GoldenKnights and @CanadiensMTL all advancing marked the first time since 1992 that the round before the #StanleyCup Final has featured four teams that defeated a higher-seeded opponent in the prior series.#NHLStats: https://t.co/KRxjBnS8mY pic.twitter.com/hZWCqJhOP2 — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 12, 2021

«Тампа» — «Айлендерс»: дуэль российских вратарей

Матчи 13, 16, 18, 20 и, если потребуется, 22, 24 и 26 июня

Серия «Тампы» и «Айлендерс» — встреча двух противоположных идеологий. Лихие и атакующие «Лайтнинг» против системных и более универсальных ньюйоркцев. От столкновения таких титанов тренерской мысли, как Джон Купер и Барри Тротц, всегда ждешь неожиданных поворотов. Тем более соперники разыграют путевку в финал второй сезон подряд. Год назад «Тампа» с запасом прочности остановила «Айлендерс», и, кажется, на этот раз шансов скинуть с олимпа Кучерова и Ко у ньюйоркцев больше не стало.

«Лайтнинг» — объективные фавориты серии. Мощное нападение, блестяще играющий Андрей Василевский, самоотверженная оборона, которая пусть и позволяет соперникам чересчур много в своей зоне, но в ответственный момент организовывается так, что задушит любого, — все это про «Тампу». Вернувшийся из долгосрочного списка травмированных Никита Кучеров показывает прежний уровень и не замечает защитников соперников. Россиянин с 18 очками лидирует в гонке бомбардиров плей-офф. Относительно рядом — Стивен Стэмкос (13), Брэйден Пойнт (12) и Алекс Киллорн (12). То есть четыре форварда входят в топ-10 по результативности. Без сбоев работает большинство «Болтс»: реализация — 41,7 процента. Только вдумайтесь: практически каждое второе удаление «Тампа» конвертирует в гол. На себе мощь спецбригад уже ощутили «Флорида» и «Каролина». Если «Айлендерс» планируют остановить команду Купера, лучше обойтись без удалений.

Чуть менее опасна «Тампа» в формате «пять на пять». «Лайтнинг» атакуют размашисто, масштабно, с акцентом на контроль шайбы, но не так эффективно. Впрочем, опасность у чужих ворот генерируют не только тройки Пойнта и Сирелли, но и четвертое звено с Колтоном, Джонсоном и Маруном. Последний, на секундочку, за два года выиграл два Кубка Стэнли — с «Сент-Луисом» и «Тампой». Такие опытные парни как раз могут включиться и обеспечить разницу в решающих отрезках.

Задача «Айлендерс» — вывести «Лайтнинг» из зоны комфорта. Расставить капканы в средней зоне так, чтобы нападающие «Болтс» вязли при прохождении красной линии, а у чужих ворот не получали времени на принятие решений. Под давлением начнут упрощать игру даже элитные форварды, что только на руку ньюйоркцам. «Айлендерс» практически всю серию с «Бостоном» отбегали вторым номером, при этом не позволяли «Брюинз» плести кружева в их зоне. Таким же образом можно нейтрализовать и сильные стороны «Лайтнинг».

Нападение «Айлендерс» менее сбалансированное, но и у старины Тротца припасены сильные козыри: Жан-Габриэль Пажо, преобразившийся с «Бостоном» ракета Мэттью Барзал, Кайл Палмиери, Брок Нельсон. Если форварды ньюйоркцев нагрузят Василевского бросками и наведут суету на пятаке (чего, кстати, не хватило «Каролине»), у «Болтс» возникнут проблемы.

Отдельная интрига — дуэль российских вратарей. «Айлендерс» подходят к полуфиналу с более равным тандемом Варламов — Сорокин. Илья вытащил серию с «Питтсбургом», Семен восстановился от травмы и вернулся с «Бостоном» таким, каким его и привыкли видеть в регулярке. Против «Болтс» Тротц доверится более опытному Варламову — но, как показал плей-офф, «Айлендерс» комфортно играть с любым голкипером.

У «Тампы» за последний рубеж отвечает монструозный Василевский, который проводит феноменальный плей-офф. Бессмысленно подбирать эпитеты для его похвалы — просто откройте хайлайты, допустим, матчей с «Каролиной», и все поймете сами. Как бы ни завершилась серия, в финале Кубка Стэнли точно сыграет один российский голкипер. А это очередной повод для гордости за нашу вратарскую школу.

«Вегас» — «Монреаль»: дуэль канадских вратарей

Матчи 15, 17, 19, 21 и, если потребуется, 23, 25 и 27 июня

Если бы перед началом плей-офф вам сказали, что «Монреаль» дойдет до полуфинала Кубка Стэнли, в ответ можно было бы покрутить пальцем у виска и прекратить разговор. И «Торонто», и «Виннипег» по праву считались фаворитами серий, но это не помешало преобразившимся в плей-офф «Канадиенс» убрать их с пути.

С каждым матчем «Монреаль» действовал увереннее, наращивал давление и плотность в своей зоне. 4-0 с «Джетс» возникли не на пустом месте. Оборона «Монреаля» грамотно выдавливала форвардов соперника к бортам, не позволяя им контролировать шайбу в опасной близости от ворот и создавать моменты. А забить дальними бросками или бросками с невыгодных позиций поймавшему кураж Кэри Прайсу архисложно. К шансам у ворот Коннора Хеллибака форварды «Канадиенс» отнеслись более ответственно.

И у «Вегаса», и у «Монреаля» отличная глубина состава и высококлассные вратари, дуэль которых по значимости не уступит российской из параллельной серии. Прайс приблизился к уровню своего лучшего сезона в карьере (2014/15), когда выиграл «Везину», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Кэри способен стать икс-фактором серии с «Вегасом», но и у «Голден Найтс» на последнем рубеже найдется достойный ответ. Переживающий неизвестно какую по счету молодость Марк-Андре Флери — лучший среди оставшихся в плей-офф вратарей по коэффициенту надежности. Канадец ровно отыграл в регулярке и заслуженно номинирован на «Везину». В полуфинале нас ждет встреча двух легендарных канадских голкиперов.

Геройства Флери были бы невозможны без стараний обороны «Вегаса». Три защитника «Рыцарей» — Алекс Пьетранджело, Алек Мартинес и Зак Уайтклауд — входят в топ-4 лиги по заблокированным броскам в плей-офф. Впрочем, как в регулярке, так и в Кубке Стэнли «Голден Найтс» — лучшие по блок-шотам. Энергозатратный хоккей «Рыцарей» поставил в тупик лидеров «Колорадо», заставив их ошибаться под давлением. Сейчас и атака, и оборона «Вегаса» гораздо мощнее и разнообразнее, чем у «Канадиенс», но «Монреаль» приучил, что готов биться с любым соперником.

«Вегас» по ходу плей-офф показал, что способен быть гибким. Приносит результат работа Питера Дебура, умеющего перестроить команду под стиль соперника. Базовые принципы при этом остаются неизменными: большой объем катания и высокая интенсивность. Если Прайсу удастся не рассыпаться под давлением, у «Монреаля» появится шанс на выход в финал. Без подвигов Кэри «Вегас» поглотит «Канадиенс» так же, как и «Колорадо».