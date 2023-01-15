Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:40

Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин с партнерами по команде.
Фото USA Today Sports
Александр Великий забивал 30 голов в 17 сезонах из 18.

Сравняв счет в первом периоде матча против «Филадельфии», Александр Овечкин стал четвертым игроком, которому в нынешнем сезоне покорилась отметка в 30 голов (чуть позже пятым стал Бо Хорват из «Ванкувера»).

Капитан «Вашингтона» в 17-й раз за 18 сезонов в НХЛ отметился 30 шайбами за регулярный чемпионат и повторил вечный рекорд лиги, который принадлежал Майку Гартнеру.

Для сравнения Яромир Ягр выбивал тридцатник 15 раз, Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн — по 14.

Лидеры по сезонам с 30 голами. Фото "СЭ"

Овечкин в 47-й раз в карьере огорчил «Филадельфию» и сравнялся по количеству голов в ворота «летчиков» с Яромиром Ягром, на счету которого на 30 матчей больше.

В списке врагов «Флайерз» Ови уступает только двум легендам «Питтсбурга». Марио Лемье отличался в пенсильванском дерби 51 раз, Сидни Кросби — 52.

Лидеры по голам в ворота «Филадельфии». Фото "СЭ"

Александр забросил 810-ю шайбу в карьере и сделал еще один шаг к достижению главной цели в карьере — рекорду Уэйна Гретцки. Теперь российского суперснайпера от повторения лучшего результата в истории НХЛ отделяет 84 точных броска.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
3
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Лавиолетт: «Когда Овечкин приближался к детям, у них срывало крышу»
Овечкин наконец забил и повторил исторический рекорд! Но «Вашингтон» провалился и опять проиграл аутсайдеру
Овечкин признан третьей звездой матча против «Филадельфии»
Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 400 шайб в домашних матчах
Овечкин повторил рекорд по числу сезонов в НХЛ с 30 или более голами
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 810-го гола Овечкина. Текущее положение
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучеров набирает очки как машина. Его «Тампа» обыграла самую русскую команду НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 03:00
Айлендерс – Монреаль
 2 : 1
15.01 03:00
Бостон – Торонто
 4 : 3
15.01 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 4 : 3
15.01 04:00
Миннесота – Аризона
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 3 : 5
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 2 : 4
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 5 : 8
15.01 06:00
Вегас – Эдмонтон
 3 : 4
15.01 06:30
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
 2 : 5
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости