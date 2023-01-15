Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Сравняв счет в первом периоде матча против «Филадельфии», Александр Овечкин стал четвертым игроком, которому в нынешнем сезоне покорилась отметка в 30 голов (чуть позже пятым стал Бо Хорват из «Ванкувера»).
Капитан «Вашингтона» в 17-й раз за 18 сезонов в НХЛ отметился 30 шайбами за регулярный чемпионат и повторил вечный рекорд лиги, который принадлежал Майку Гартнеру.
Для сравнения Яромир Ягр выбивал тридцатник 15 раз, Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн — по 14.
Овечкин в 47-й раз в карьере огорчил «Филадельфию» и сравнялся по количеству голов в ворота «летчиков» с Яромиром Ягром, на счету которого на 30 матчей больше.
В списке врагов «Флайерз» Ови уступает только двум легендам «Питтсбурга». Марио Лемье отличался в пенсильванском дерби 51 раз, Сидни Кросби — 52.
Александр забросил 810-ю шайбу в карьере и сделал еще один шаг к достижению главной цели в карьере — рекорду Уэйна Гретцки. Теперь российского суперснайпера от повторения лучшего результата в истории НХЛ отделяет 84 точных броска.
|15.01
|03:00
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Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
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Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
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Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
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Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
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Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
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Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
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Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
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Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
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Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
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Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
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Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
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Вегас – Эдмонтон
|3 : 4
|15.01
|06:30
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Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|2 : 5