Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить

Александр Великий забивал 30 голов в 17 сезонах из 18.

Сравняв счет в первом периоде матча против «Филадельфии», Александр Овечкин стал четвертым игроком, которому в нынешнем сезоне покорилась отметка в 30 голов (чуть позже пятым стал Бо Хорват из «Ванкувера»).

Капитан «Вашингтона» в 17-й раз за 18 сезонов в НХЛ отметился 30 шайбами за регулярный чемпионат и повторил вечный рекорд лиги, который принадлежал Майку Гартнеру.

Для сравнения Яромир Ягр выбивал тридцатник 15 раз, Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн — по 14.

Овечкин в 47-й раз в карьере огорчил «Филадельфию» и сравнялся по количеству голов в ворота «летчиков» с Яромиром Ягром, на счету которого на 30 матчей больше.

В списке врагов «Флайерз» Ови уступает только двум легендам «Питтсбурга». Марио Лемье отличался в пенсильванском дерби 51 раз, Сидни Кросби — 52.

Александр забросил 810-ю шайбу в карьере и сделал еще один шаг к достижению главной цели в карьере — рекорду Уэйна Гретцки. Теперь российского суперснайпера от повторения лучшего результата в истории НХЛ отделяет 84 точных броска.