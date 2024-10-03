Двое русских в топ-10, Макдэвид — снова первый, Овечкин — уже 38-й. Новый рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Перед стартом очередного регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет свою традиционную версию рейтинга 50 лучших хоккеистов лиги. В голосовании приняли участие авторы хоккейного отдела, каждый из которых выбирал свою версию топ-50 — все вместе они складывались в общий список.
Главный критерий по-прежнему остается неизменным — выступления игрока в последнем сезоне. При этом результаты в прошлые годы тоже учитываются, пусть и в меньшей степени.
Скинуть Коннора Макдэвида с первого места, кажется, в ближайшие несколько лет не под силу никому. Даже обладателю «Арт Росс» Никите Кучерову, совершившему прорыв на две позиции вверх по сравнению с прошлогодним рейтингом. Если капитана «Эдмонтона» не мучают травмы, то остановить его нереально. Последний плей-офф, в котором Next One побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голевых передач — прямое тому подтверждение. Разве могут быть какие-либо вопросы относительно его первенства?
Состав первой десятки по сравнению с прошлым сезоном изменился совсем несущественно. Вполне ожидаемо на четыре пункта поднялся Остон Мэттьюс, которому не хватило в регулярке всего одной шайбы до нереальной цифры 70. Чуть ниже спустился другой американец Мэттью Ткачак, который в золотом для «Флориды» розыгрыше Кубка Стэнли слегка ушел в тень Александра Баркова и Сергея Бобровского.
Принципиальное изменение в топ-10 лишь одно. Вместо провалившего сезон и упавшего на 49-ю позицию Ильи Сорокина в элиту вернулся Артемий Панарин, грохнувший несколько месяцев назад сразу несколько клубных рекордов «Рейнджерс».
Окончательное признание лучшим оборонительным центром НХЛ и долгожданное для «Пантерз» чемпионство помогли Александру Баркову переместиться вверх сразу на восемь строчек. А вот его партнер по команде Сергей Бобровский, также претендовавший весной на «Конн Смайт Трофи» и звание MVP плей-офф, наконец-то вернулся в наш рейтинг.
Ворвался в него с двух ног и лучший защитник лиги Куинн Хьюз — новоиспеченный обладатель «Джеймс Норрис Трофи» занял 15-ю строчку и опередил брата Джека, которому пришлось упасть вниз из-за травмы плеча, скомкавшей ему сезон. Кстати, совсем скоро они вместе с самым младшим братом Люком будут красоваться на обложке очередного симулятора серии NHL от EA Sports.
Существенно обрушились по итогам прошлого чемпионата акции не только Ильи Сорокина, но и Андрея Василевского. Мы привыкли видеть Большого Кота в первой половине топа. Однако в последнее время голкипер «Лайтнинг» не дает поводов говорить о себе в восторженных тонах. К слову, аналогичную позицию уфимец занял и в рейтинге канадского Sportsnet.
Заслуживает внимания и то, что в топ-25 оказалось всего четыре канадца — Макдэвид, Маккиннон, Макар и Кросби. Для сравнения, американцев в первой половине набралось сразу семеро. Стоит ли новой главе Hockey Canada Кэтрин Хендерсон бить в набат и кричать о том, что качество и количество кленовых звезд падает?
Ну и куда же без Овечкина? Александр с уже привычной сединой на висках продолжает свое падение — нынче он всего лишь 38-й. Важнее другое — его Великая Погоня продолжается, несмотря ни на что. И это здорово.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -