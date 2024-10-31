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31 октября, 23:45

Биография Нэйтана Маккиннона: жизнь и карьера одного из лучших хоккеистов Канады

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон
Нэйтан Маккиннон.
Фото Global Look Press

История канадского хоккеиста и обладателя Кубка Стэнли из «Колорадо».

Нэйтан Маккиннон
Дата рождения: 11 сентября 1995 года
Место рождения: Галифакс, Канада
Прозвище: Биг Мак
Рост: 183 см
Вид спорта: хоккей
Амплуа: центральный нападающий
Клуб: «Колорадо Эвеланш»

Детство и юность Нэйтана Маккиннона

Нэйтан Маккиннон родился в Галифаксе (Канада). Отца спортсмена зовут Гэм, а мать — Кэти. Детство семьи мальчика прошло в местечка Коул-Харбор, Новая Шотландия, где он рос вместе с сестрой Сарой. Это место является родиной другой звезды канадского хоккея — Сидни Кросби.

Юный Нэйтан начал заниматься хоккеем с трех лет. Поначалу он не показывал высоких результатов, выступая в детских лигах в Квебеке.

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В возрасте 14 лет Маккиннон поступил в хоккейный центр Шаттак-Сент-Мари в Фарибо (штат Миннесота, США). Сильная программа подготовки оказала влияние на парня.

«Впервые я пообщался с Маккинноном в доме его родителей вскоре после Рождества 2009 года. Я не буду врать и утверждать, что уже в 14-летнем мальчишке видел особенного игрока. Но я узнал тогда одну хорошую историю. Маккиннон родом из Коул-Харбора — родины Сидни Кросби. Нэйтан рассказывал, как прошедшим летом недалеко от своего дома наблюдал за Кросби, проносившим по городу Кубок Стэнли. На тот момент Нэйтан еще не был знаком с Кросби, не имел его автографа и не общался с ним. «Я катался на той же арене, в то же время, но в другой группе», — писал в своем материале Гэйр Джойс на портале SportsNet.

В 15 лет хоккеист вернулся в Канаду, чтобы играть в юниорской лиге.

Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон в 2016 году
Фото Global Look Press

Клубная карьера Нэйтана Маккиннона

В 2011 году Нэйтан Маккиннон был выбран под первым номером драфта новичков клубом «Бе-Комо Драккар» из юниорской лиги Квебека. Игрок не собирался выступать за эту команду, его обменяли в «Галифакс Мусхедз». За Нэйтана были отданы права на Карла Желина, Франсиса Трибуде и три выбора в первом раунде драфта новичков лиги (1 — 2012, 2 — 2013).

Первой игрой Маккиннона с «Мусхедз» стал матч против команды «Кейп-Бретон» в Галифаксе.

«Да, после первой игры за «Галифакс» я сомневался в себе, — говорил Маккиннон. — Мне казалось, что это будет нелегко, так оно и получилось. Все были намного больше и мощнее. И постоянно пытались стать еще мощнее. А мне было всего 15, и все лето я проходил по дорожке. Я вообще не качал мышцы. Думал, что меня размажут напрочь».

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В двух следующих сезонах хоккеист набрал 153 (63+90) очка в 102 матчах регулярного чемпионата. В 2013 году команда из Галифакса завоевала первый в своей истории трофей победителя лиги — Президентский кубок и получила возможность участвовать в борьбе за Мемориальный кубок (главный приз юниорского хоккея в Канаде). В его розыгрыше Нэйтан набрал 13 (7+6) очков в 4 матчах, благодаря чему был признан самым ценным игроком турнира, попал в сборную всех звезд и помог команде выиграть второй трофей в сезоне.

Успехи в сезоне-2012/13 помогли Маккиннону стать первым номером на драфте НХЛ-2013, он был выбран «Колорадо».

Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон в 2017 году
Фото Global Look Press

Дебютант провел первый матч в НХЛ 2 октября 2013 года против «Анахайма». Центрфорвард «Эвс» в той игре сделал две результативные передачи. Первую шайбу в лиге Маккиннон забросил в ворота «Вашингтона» и помог своей команде победить (5:1). В регулярном чемпионате Нэйтан набрал 63 (24+39) очка в 82 играх, вышел с «Колорадо» в плей-офф и получил приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи». В первом розыгрыше Кубка Стэнли у нападающего было 10 (2+8) очков в 7 матчах.

В сезоне-2014/15 Маккиннон набрал 100-е очко в НХЛ в матче против «Нэшвилла» за счет голевой передачи. В этом регулярном чемпионате Нэйтан отметился первым хет-триком, забив три гола в игре против «Тампа-Бэй». Но провести полноценную регулярку у хоккеиста не получилось. Из-за перелома ноги в марте 2015-го он выбыл до конца сезона, закончив его с 38 (14+24) очками в 64 матчах.

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После сезона-2015/16 «Эвеланш» предложили Маккиннону новое соглашение на 7 лет и общую сумму 44,1 миллиона долларов. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды из Денвера. В том регулярном чемпионате Нэйтан набрал 52 (21+31) очка в 72 матчах.

В сезоне-2016/17 «Колорадо» показал худший результат в истории клуба за полноценный регулярный чемпионат — 48 набранных очков и третий подряд пропуск плей-офф. Нэйтан при этом впервые стал лучшим бомбардиром клуба — 53 (17+36) очка за 82 игры.

Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон в игре в 2018 году
Фото Global Look Press

В сезоне-2017/18 Маккиннон стал лидером «Колорадо» после ухода Мэтта Дюшена в «Оттаву». Нэйтан дважды набрал 5 очков за игру, стал первой звездой ноября в НХЛ и дважды выдал результативные серии — 9 и 14 матчей подряд. В январе из-за повреждения нападающий пропустил 10 матчей. Маккиннон помог своей команде выйти в плей-офф, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх регулярки. «Эвеланш» вылетели после первого раунда с «Нэшвиллом» (2-4 в серии), у центрфорварда 6 (3+3) очков в 6 матчах. По итогам сезона Нэйтана номинировали на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», призы самому ценному хоккеисту лиги по версии журналистов и самих игроков.

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В сезоне-2018/19 Маккиннон набрал 99 (41+58) очков в 82 играх регулярного чемпионата и стал седьмым бомбардиром лиги. В плей-офф «Колорадо» дошел до второго раунда, уступив «Сан-Хосе» (3-4). Нэйтан набрал 13 (6+7) очков в 12 матчах.

В сезоне-2019/20 Маккиннон стал пятым бомбардиром регулярного чемпионата — 93 (35+58) очка в 69 матчах. Канадец был на пути к тому, чтобы провести свой первый сезон в карьере со 100 очками, но последние три недели регулярки отменили из-за пандемии коронавируса.

Старт сезона-2020/21 Маккиннон пропустил из-за травмы. Он принял участие лишь в 48 играх регулярного чемпионата, набрал 65 (20+45) очков и стал восьмым бомбардиром лиги. Несмотря на ранний вылет из Кубка Стэнли — 2-4 от «Вегаса» во втором раунде, канадцу удалось попасть в десятку самых результативных игроков плей-офф с 15 (8+7) очками в 10 матчах. По итогам сезона форвард завоевал награду «Леди Бинг Трофи» как игрок, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон празднует гол в серии Кубка Стэнли-2022 с клубом «Эдмонтон Ойлерз»
Фото Global Look Press

С годами Маккиннон превратился в одного из ключевых игроков «Колорадо» и самых заметных звезд лиги. 17 января 2022 года ведущий центрфорвард «Эвс» провел 599-й матч в НХЛ и заработал 600-е очко в лиге. В регулярном чемпионате-2021/22 Нэйтан набрал 88 (32+56) очков в 65 играх, а в чемпионском плей-офф — 24 (13+11) в 20 матчах. «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли после финала с выигравшей до этого дважды подряд «Тампой» (4-2).

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В сезоне-2022/23 Маккиннон впервые в своей карьере пробил отметку в 100 очков за регулярный чемпионат — 111 (42+69) в 71 игре. При этом такой результат позволил форварду стать лишь пятым бомбардиром лиги. Боссы клуба из Денвера предложили новое соглашение хоккеисту — еще на 8 лет и сумму 100,8 миллиона долларов.

В сезоне-2023/24 Маккиннон добился серьезных личных достижений и рекордов. Он впервые провел матч с более чем тремя голами — 5 (4+1) очков против «Оттавы». Форвард поднял планку результативности, набрал 140 (51+89) очков в 82 играх и стал третьим хоккеистом НХЛ в XXI веке с не менее чем 140 баллами за результативность после Коннора Макдэвида и Никиты Кучерова. Именно Кучеров на четыре очка опередил Маккиннона в гонке бомбардиров. Нэйтан по итогам сезона впервые завоевал две награды лучшему игроку лиги — «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Форварды сборной Канады по хоккею Сидни Кросби, Нэйтан Маккиннон, Джейсон Спецца на чемпионате мира 2015 года в Праге (Чехия)
Фото Global Look Press

Карьера Нэйтана Маккиннона в сборной

Маккиннон впервые попал в сборную Канады в 15 лет — в команду U-17. В 2012 году канадцы выиграли Мемориал Глинки, а Нэйтан набрал 11 (5+6) очков в 5 матчах.

17-летний Маккиннон был включен в состав сборной Канады U-20 на молодежный чемпионат мира-2013 в Уфе. Канадцы заняли четвертое место, для Нэйтана турнир в России получился неудачным — лишь одна голевая передача и четыре минуты штрафа в шести матчах.

В 2014 году Маккиннон дебютировал в составе сборной Канады на чемпионате мира. Канадцы заняли пятое место на турнире в Минске, а через год взяли золото в Праге после победы в финале над Россией (6:1). На неудачном ЧМ в Белоруссии центрфорвард набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах, на золотом в Чехии — 9 (4+5) в 10 играх и в том числе забросил шестую шайбу в ворота россиян.

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В 2016 году Маккиннон сыграл на Кубке мира в Торонто в составе сборной Северной Америке (ее составили из хоккеистов не старше 23 лет). Центрфорвард набрал 3 (2+1) очка в 3 матчах.

В 2017 году Маккинон завоевал серебряные медали ЧМ-2017 во Франции и Германии. В финальном матче Канада смогла сравнять счет по ходу игры, но уступила Швеции (1:2 Б).

Летом 2024 года Маккиннон был назван одним из шести игроков заявки Канады на Турнир четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне.

«Было бы по-настоящему круто сыграть в одном звене с Сидом и, может быть, с Марчи (Сидни Кросби и Брэдом Маршаном. — Прим. «СЭ»), прямо-таки тройка из Новой Шотландии. Это было бы чем-то особенным», — сказал Маккиннон в своем выступлении на шоу Джеффа Марека.

Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон с Кубком Стэнли на чемпионском параде в 2022 году
Фото Global Look Press

Достижения Нэйтана Маккиннона

  • Обладатель Кубка Стэнли (2022)

  • «Харт Мемориал Трофи» самому ценному игроку сезона (2024)

  • «Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся игроку сезона (2024)

  • «Леди Бинг Трофи» за образец высокого мастерства и джентльменского поведения (2020)

  • «Колдер Трофи» лучшему новичку сезона (2014)

  • Обладатель Мемориального кубка (2013)

Канадский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон вне игры в 2018 году
Фото Global Look Press

Личная жизнь Нэйтана Маккиннона

Хоккеист не любит распространяться на предмет личной жизни и скрывает любые отношения от прессы. Однако в 2016 году журналисты сделали фотографию спортсмена, гуляющего за руку с девушкой — Шарлоттой Уокер.

За два года до этого Нэйтан встречался с канадской актрисой Ванессой Морган. Девушка подтвердила отношения, выложив серию фотографий с возлюбленным в соцсети. В 2015 году пара рассталась, так как хоккеист хотел серьезных отношений, а Ванесса была сосредоточена на своей карьере.

Известно, что канадский нападающий холост и продолжает состоять в отношениях с Уокер. Совместных фото в социальных сетях у пары нет, но иногда молодые люди вместе появляются на официальных мероприятиях.

Форвард сборной Канады по хоккею Нэйтан Маккиннон празднует гол в финале чемпионата мира 2015 года с Россией (6:1) в Праге
Фото Global Look Press

Интересные факты о Нэйтане Маккиннон

  • За время игры в НХЛ хоккеист получил несколько прозвищ — Биг Мак, Нэйт Великий и Пес.
  • Канадский нападающий также пробовал себя в качестве актера, появившись в роли самого себя в канадском псевдодокументальном мультсериале «Парни из трейлерного парка» (11-й сезон, 7-я серия). В 2019 году выступил в качестве актера озвучивания самого себя в этом же проекте, создатели и главные звезды которого родились с ним в одном городе.
  • Маккиннон участвовал в канадском телешоу «Мистер Д», играя вымышленную версию себя. В 4-м эпизоде 2-го сезона он и его одноклубник по «Галифакс Мусхэдз» должны были раньше покинуть экзамен, чтобы сыграть в школьном хоккейном матче.

Социальные сети Нэйтана Маккиннона

  • Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Нэйтан Маккиннон
Сидни Кросби
НХЛ
Сборная Канады по хоккею
ХК Колорадо Эвеланш
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