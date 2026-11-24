Невероятная статистика: Капризов идет по графику 158 очков за сезон
Кирилл Капризов принял активное участие в гостевой победе над «Сан-Хосе» (5:2), забросив шайбу в ворота Ярослава Аскарова и сделав три голевые передачи партнерам.
Российский форвард набрал очки в 15-м матче подряд, превзойдя собственный рекорд «Миннесоты», который был установлен четыре сезона назад. Кстати, совсем недавно к старому достижению новокузнечанина подбирался американский защитник Куинн Хьюз, остановившийся на отметке в 13 результативных матчей подряд.
Капризов и старший из братьев Хьюз занимают сейчас второе и третье место по продолжительности результативных серий в этом сезоне.
Более продолжительная серия была только у Коннора Макдэвида, который набрал очки в каждом из 23 первых матчей сезона. Продолжается сейчас и серия Брока Бесера, правда, лидер «Ванкувера» отстает от Капризова на четыре игры.
Уже в ночь на четверг 97-й номер «Миннесоты» может единолично установить рекорд среди россиян по продолжительности результативной серии в НХЛ. Матч против «Юты» может оказаться для него 16-м результативным подряд.
На отметке в 15 матчей ранее останавливались Евгений Малкин (дважды) и Артемий Панарин, которые и во время серии набирали существенно меньше очков, чем Капризов.
В бомбардирском рейтинге сезона Кирилл поднялся на второе место с существенным (в девять баллов) отставанием от Коннора Макдэвида.
При этом в ноябре Капризов обгоняет и канадца, и его партнера по «Эдмонтону» Леона Драйзайтля, и взявшего невероятный снайперский темп Каттера Готье из «Анахайма». Других россиян в десятке нет, хотя Никита Кучеров и держится поблизости — на 12-м месте (6+8 в 10 играх).
При сохранении нынешнего темпа Макдэвид и Капризов могут превзойти лучший результат по очкам за сезон в НХЛ в XXI веке. Канадец, набирающий по 2,231 очка за матч, может приблизиться к отметке в 190 очков, а россиянин может превзойти и лучший результат в карьере Макдэвида (153), и тем более российский рекорд Никиты Кучерова (144).
Если Капризов сыграет во всех матчах сезона, то при средней результативности в 1,885 очка за игру наберет 158 баллов — на 50 больше личного рекорда.
Помимо Кучерова, отметку в 120 очков из россиян преодолевали только Артемий Панарин, Сергей Федоров и Александр Могильный. 130 и более очков набирал только Кучеров.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|25
|19
|6
|41
|2
|Нью-Джерси
|25
|17
|8
|34
|3
|Айлендерс
|24
|12
|12
|29
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|27
|9
|18
|24
|6
|Вашингтон
|22
|11
|11
|22
|7
|Коламбус
|23
|9
|14
|19
|8
|Питтсбург
|24
|7
|17
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|26
|16
|10
|35
|2
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|32
|3
|Монреаль
|26
|14
|12
|32
|4
|Бостон
|24
|15
|9
|31
|5
|Флорида
|25
|14
|11
|31
|6
|Баффало
|25
|11
|14
|26
|7
|Детройт
|24
|9
|15
|21
|8
|Торонто
|26
|9
|17
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|41
|2
|Даллас
|24
|15
|9
|32
|3
|Колорадо
|24
|14
|10
|31
|4
|Нэшвилл
|24
|13
|11
|31
|5
|Виннипег
|26
|13
|13
|30
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|29
|7
|Юта
|26
|13
|13
|29
|8
|Чикаго
|25
|9
|16
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Анахайм
|26
|12
|14
|25
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|24
|5
|Сан-Хосе
|27
|11
|16
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|27
|6
|21
|13
|26.11
|03:00
|Питтсбург – Калгари
|3 : 6
|26.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Каролина
|1 : 3
|26.11
|03:00
|Флорида – Оттава
|5 : 3
|26.11
|03:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|26.11
|03:00
|Баффало – Рейнджерс
|5 : 1
|26.11
|03:00
|Вашингтон – Филадельфия
|7 : 3
|26.11
|03:00
|Айлендерс – Сент-Луис
|3 : 2 Б
|26.11
|03:00
|Бостон – Виннипег
|2 : 4
|26.11
|03:30
|Детройт – Ванкувер
|5 : 1
|26.11
|04:00
|Миннесота – Юта
|3 : 4
|26.11
|04:00
|Даллас – Нэшвилл
|1 : 3
|26.11
|05:30
|Колорадо – Монреаль
|6 : 0
|26.11
|05:30
|Анахайм – Сан-Хосе
|7 : 0
|26.11
|05:40
|Сиэтл – Чикаго
|1 : 3