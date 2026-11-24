Невероятная статистика: Капризов идет по графику 158 очков за сезон

Сумеет ли лидер «Миннесоты» побить личный рекорд результативности, а также российский рекорд НХЛ Никиты Кучерова?

НХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Миннесота

Кирилл Капризов принял активное участие в гостевой победе над «Сан-Хосе» (5:2), забросив шайбу в ворота Ярослава Аскарова и сделав три голевые передачи партнерам.

Российский форвард набрал очки в 15-м матче подряд, превзойдя собственный рекорд «Миннесоты», который был установлен четыре сезона назад. Кстати, совсем недавно к старому достижению новокузнечанина подбирался американский защитник Куинн Хьюз, остановившийся на отметке в 13 результативных матчей подряд.

Капризов и старший из братьев Хьюз занимают сейчас второе и третье место по продолжительности результативных серий в этом сезоне.

Более продолжительная серия была только у Коннора Макдэвида, который набрал очки в каждом из 23 первых матчей сезона. Продолжается сейчас и серия Брока Бесера, правда, лидер «Ванкувера» отстает от Капризова на четыре игры.

Уже в ночь на четверг 97-й номер «Миннесоты» может единолично установить рекорд среди россиян по продолжительности результативной серии в НХЛ. Матч против «Юты» может оказаться для него 16-м результативным подряд.

На отметке в 15 матчей ранее останавливались Евгений Малкин (дважды) и Артемий Панарин, которые и во время серии набирали существенно меньше очков, чем Капризов.

В бомбардирском рейтинге сезона Кирилл поднялся на второе место с существенным (в девять баллов) отставанием от Коннора Макдэвида.

При этом в ноябре Капризов обгоняет и канадца, и его партнера по «Эдмонтону» Леона Драйзайтля, и взявшего невероятный снайперский темп Каттера Готье из «Анахайма». Других россиян в десятке нет, хотя Никита Кучеров и держится поблизости — на 12-м месте (6+8 в 10 играх).

При сохранении нынешнего темпа Макдэвид и Капризов могут превзойти лучший результат по очкам за сезон в НХЛ в XXI веке. Канадец, набирающий по 2,231 очка за матч, может приблизиться к отметке в 190 очков, а россиянин может превзойти и лучший результат в карьере Макдэвида (153), и тем более российский рекорд Никиты Кучерова (144).

Если Капризов сыграет во всех матчах сезона, то при средней результативности в 1,885 очка за игру наберет 158 баллов — на 50 больше личного рекорда.

Помимо Кучерова, отметку в 120 очков из россиян преодолевали только Артемий Панарин, Сергей Федоров и Александр Могильный. 130 и более очков набирал только Кучеров.