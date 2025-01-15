Неудержимый Дорофеев! Оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и гонится за Овечкиным и Кучеровым
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вегас» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы: Стэмкос — 13 (Форсберг), 9:44 — 1:0. Форсберг — 12 (Стэмкос), 12:06 — 2:0. Бэррон — 2 (Йоси, Нюквист), 25:29 — 3:0. Стэмкос — 14 (Маршессо), 28:41 — 4:0. Дорофеев — 17 (Олофссон, Гертл), 29:12 — 4:1. Дорофеев — 18 (бол., Гертл, Стоун), 34:02 — 4:2. Дорофеев — 19 (Олофссон, Теодор), 55:20 — 4:3. О`Райлли — 13 (п.в., Сиссонс), 59:59 — 5:3.
Вратари: Аннунен — Самсонов (58:28 — 59:59).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (11+10+2) — 22 (1+8+13).
Наши: Свечков (10.28/2/0) — Барбашев (16.21/0/-1), Дорофеев (16.57/4/0).
15 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев стал одним из главных героев игрового дня за океаном, выдав лучший матч в карьере. В игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» 24-летний форвард отметился своим первым хет-триком в НХЛ.
Подарил надежду на спасение
Матч складывался для «Голден Найтс» ужасно — безнадежно летели 0:4 к середине второго периода. И именно в этот момент на первый план вышел Дорофеев. Сначала наш нападающий оформил дубль в течение пяти минут: дважды прошил вратаря «Предаторз» с близкого расстояния после максимально удобных передач партнеров.
А в конце третьей 20-минутки Павел и вовсе подарил фанатам «Вегаса» надежду на камбэк — на этот раз расстрелял Юстуса Аннунена хлестким кистевым броском со средней дистанции.
Усилий Дорофеева оказалось недостаточно — хозяева льда все-таки забрали победу со счетом 5:3. Однако он с 19-ю шайбами укрепился в статусе лучшего снайпера «Вегаса» и включился в престижную гонку за звание самого забивного российского игрока в сезоне: у Кирилла Капризова 23 шайбы, у Александра Овечкина и Никиты Кучерова — по 20. Согласитесь, очень звездная компания для скромного хоккеиста, получающего по контракту меньше 2 миллионов долларов за сезон.
Исторический хет-трик
Дорофеев также стал вторым самым молодым игроком в истории «Вегаса», который забросил три шайбы в одной встрече. Первым в этом списке идет защитник Дилан Коглан, который 10 марта 2021 года в возрасте 23 года и 19 дней оформил хет-трик в ворота «Миннесоты» (3:4).
Что интересно, тогда Коглан забил свои первые и последние голы в НХЛ. С тех пор его карьера пошла на спад. У Дорофеева будущее выглядят куда более перспективным.
Что говорят о Дорофееве
По ходу сезона ходят разговоры, что Дорофеев — далеко не самый стабильный форвард, у которого нет лидерских качеств. Но сейчас он регулярно отвечает скептикам: пять шайб и шесть очков за два последних матча — отличные показатели.
Классную форму Павла отмечают и в команде. Его одноклубник швед Виктор Олофсон комплиментарно высказался об игре Дорофеева с «Нэшвиллом». «Пав в последнее время в отличной форме. Хорошо, что он забил три гола. Мы просто стараемся играть немного агрессивнее и вести шайбы к воротам. А он сегодня очень хорошо бросал. К сожалению, мы не смогли забить еще, но после плохого старта в первом периоде нам пришлось постепенно входить в игру», — цитирует его Dice City Sports.
Прорыв Дорофеева — один из главных приятных сюрпризов для российских поклонников хоккея. Неужели за океаном появился еще один русский топ-игрок?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|15.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 4
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|3 : 0
|15.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
|03:00
|
Торонто – Даллас
|1 : 4
|15.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|6 : 1
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 3
|15.01
|05:00
|
Юта – Монреаль
|3 : 5
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ