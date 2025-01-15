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Неудержимый Дорофеев! Оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и гонится за Овечкиным и Кучеровым

Хет-трик Павла Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Павел Дорофеев радуется третьему голу в ворота «Нэшвилла».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Лучший снайпер «Голден Найтс» в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вегас» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы: Стэмкос — 13 (Форсберг), 9:44 — 1:0. Форсберг — 12 (Стэмкос), 12:06 — 2:0. Бэррон — 2 (Йоси, Нюквист), 25:29 — 3:0. Стэмкос — 14 (Маршессо), 28:41 — 4:0. Дорофеев — 17 (Олофссон, Гертл), 29:12 — 4:1. Дорофеев — 18 (бол., Гертл, Стоун), 34:02 — 4:2. Дорофеев — 19 (Олофссон, Теодор), 55:20 — 4:3. О`Райлли — 13 (п.в., Сиссонс), 59:59 — 5:3.
Вратари: Аннунен — Самсонов (58:28 — 59:59).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (11+10+2) — 22 (1+8+13).
Наши: Свечков (10.28/2/0) — Барбашев (16.21/0/-1), Дорофеев (16.57/4/0).
15 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев стал одним из главных героев игрового дня за океаном, выдав лучший матч в карьере. В игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» 24-летний форвард отметился своим первым хет-триком в НХЛ.

Подарил надежду на спасение

Матч складывался для «Голден Найтс» ужасно — безнадежно летели 0:4 к середине второго периода. И именно в этот момент на первый план вышел Дорофеев. Сначала наш нападающий оформил дубль в течение пяти минут: дважды прошил вратаря «Предаторз» с близкого расстояния после максимально удобных передач партнеров.

А в конце третьей 20-минутки Павел и вовсе подарил фанатам «Вегаса» надежду на камбэк — на этот раз расстрелял Юстуса Аннунена хлестким кистевым броском со средней дистанции.

Усилий Дорофеева оказалось недостаточно — хозяева льда все-таки забрали победу со счетом 5:3. Однако он с 19-ю шайбами укрепился в статусе лучшего снайпера «Вегаса» и включился в престижную гонку за звание самого забивного российского игрока в сезоне: у Кирилла Капризова 23 шайбы, у Александра Овечкина и Никиты Кучерова — по 20. Согласитесь, очень звездная компания для скромного хоккеиста, получающего по контракту меньше 2 миллионов долларов за сезон.

Исторический хет-трик

Дорофеев также стал вторым самым молодым игроком в истории «Вегаса», который забросил три шайбы в одной встрече. Первым в этом списке идет защитник Дилан Коглан, который 10 марта 2021 года в возрасте 23 года и 19 дней оформил хет-трик в ворота «Миннесоты» (3:4).

Что интересно, тогда Коглан забил свои первые и последние голы в НХЛ. С тех пор его карьера пошла на спад. У Дорофеева будущее выглядят куда более перспективным.

Павел Дорофеев Брэди Шей.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что говорят о Дорофееве

По ходу сезона ходят разговоры, что Дорофеев — далеко не самый стабильный форвард, у которого нет лидерских качеств. Но сейчас он регулярно отвечает скептикам: пять шайб и шесть очков за два последних матча — отличные показатели.

Классную форму Павла отмечают и в команде. Его одноклубник швед Виктор Олофсон комплиментарно высказался об игре Дорофеева с «Нэшвиллом». «Пав в последнее время в отличной форме. Хорошо, что он забил три гола. Мы просто стараемся играть немного агрессивнее и вести шайбы к воротам. А он сегодня очень хорошо бросал. К сожалению, мы не смогли забить еще, но после плохого старта в первом периоде нам пришлось постепенно входить в игру», — цитирует его Dice City Sports.

Павел Дорофеев и&nbsp;Зак Уайтклауд. Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»

Прорыв Дорофеева — один из главных приятных сюрпризов для российских поклонников хоккея. Неужели за океаном появился еще один русский топ-игрок?

Павел Дорофеев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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5 Филадельфия 45 19 26 44
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8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 45 26 19 55
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4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
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3 Даллас 43 28 15 57
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5 Сент-Луис 45 21 24 46
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8 Чикаго 44 14 30 30
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