Аскаров добился своего: обмен в «Сан-Хосе» приблизил его к НХЛ
Ярослав Аскаров добился того, чего и хотел, когда несколько дней назад потребовал обмена из «Нэшвилла», где ему в обозримом будущем светило почти безвылазное сидение в АХЛ. Его агент Дэн Мильштейн, давно имеющий хорошо налаженные связи с менеджментом «Сан-Хосе», сработал здорово. Вратарь перешел в команду, где должен получить хороший шанс зайти в основной состав.
Почти сразу после оформления сделки генеральный менеджер «Акул» Майк Грир объявил о заключении с Аскаровым контракта сроком на два года и зарплатой два миллиона долларов за сезон. Соглашение вступит в силу только через год. Компенсация за голкипера получилась приличной. «Сан-Хосе» отдал выбор в первом раунде следующего драфта и перспективного шведского нападающего Давида Эдстрема. Это еще раз только подчеркивает, насколько по-прежнему высоко котируется игрок в НХЛ.
Гарантий, что у Аскарова все получится в Калифорнии, разумеется, никто сейчас не даст. Наличие в системе клуба Евгения Набокова, отвечающего за развитие вратарей, тоже еще ничего не значит. «Сан-Хосе» далек от того, чтобы считаться топ-организацией, которая пачками запускала молодежь в основной состав, доводя ее до высочайшего уровня. Грир даже заявил, что Аскаров может начать сезон в АХЛ, причем этот вопрос согласован с агентом игрока.
Но пока ситуация выглядит совсем не так сложно для россиянина, как это было в «Нэшвилле». У голкиперов основного состава «Сан-Хосе» Витека Ванечека и Маккензи Блэквуда есть односторонние контракты (3,4 миллиона и 2,35 миллиона долларов соответственно), которые действительны на предстоящий сезон. Однако их не отнесешь к вратарской элите, как Юусе Сароса в «Нэшвилле». С ними можно конкурировать. Чех нестабилен, а канадец подвержен травмам. В системе клуба нет на подходе других талантливых голкиперов.
С учетом всех этих обстоятельств можно уверенно утверждать, что переход в «Сан-Хосе» для Аскарова смотрится шагом вперед. Его новая команда объективно не решает больших задач, имея право на риск и эксперименты.
Начать историю с чистого листа в таком клубе — логичный ход для Аскарова в нынешней ситуации. О нем в свое время было сказано очень много хвалебных слов. В Северной Америке его по-прежнему считают одним из лучших молодых вратарей, которому осталось сделать один шажок для того, чтобы закрепиться в НХЛ на постоянной основе. Ждем, что ему удастся его сделать как можно скорее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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