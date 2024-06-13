Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:45

Ему могли ампутировать ногу, а он уже трижды забил в финале Кубка Стэнли! Сенсационный герой главной серии плей-офф НХЛ

Форвард «Флориды» Родригес забил 3 гола в 2 матчах финала Кубка Стэнли
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Флориды» Эван Родригес.
Фото USA Today Sports
История Эвана Родригеса.

Нападающий «Флориды» Эван Родригес — один из тех хоккеистов, про которых журналисты писали по ходу этого плей-офф незаслуженно мало. Однако на старте финала Кубка Стэнли он сделал все, чтобы исправить это недоразумение.

В первой игре против «Эдмонтона» один из семи нападающих «Пантерз», преодолевших в этом плей-офф отметку в 10 очков, удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись на пятаке настоящей конфеткой от работяги Сэма Беннетта.

А во второй упаковал в ворота «Ойлерз» победную двушку, став первым игроком в истории клуба с дублем в финале плей-офф. И сейчас где-то тихо с ехидной улыбкой потирает ладошки генменеджер «котов» Билл Зито, поверивший прошлым летом в универсального скоростного форварда и выдавшего ему четырехлетний контракт со смешным нынче кэпхитом в 3 миллиона долларов.

Год назад его четырехлетнее соглашение с «Пантерз» выглядело для него контрактом всей жизни. После четырех однолетних сделок подряд нападающий, сменивший в НХЛ четыре клуба, мечтал о стабильности и наконец-то обрел его на берегу Атлантики. Только в придачу к ней он получил нечто большее — долгожданное доверие в качестве элитного игрока поддержки и возможность побороться за Кубок Стэнли вместе с максимально сбалансированной и мощной командой.

Сергей Бобровский защищает ворота &laquo;Флориды&raquo;. «Флорида» разбила нападение «Эдмонтона». Но команда Бобровского может сыграть еще мощнее

«Родригес добавит нам мастерства и сделает нас более конкурентоспособными во всех трех зонах. Он точно добавит универсальности нашему составу», — комментировал его подписание Зито, скинувший ради новичка в «Сан-Хосе» лентяя Энтони Дюклера.

И сейчас можно сказать с уверенностью — босс «Флориды» совершил настоящую кражу, аналогичную контрактам Сэма Беннетта и Картера Верхэге. В команде Пола Мориса праворукий нападающий стал той самой клейкой лентой из вирусной рекламы, которая готова заткнуть любую пробоину и исполнить любую отведенную ему роль.

Эван Родригес.
Фото USA Today Sports

В детстве ему могли ампутировать ногу

Пытаться найти любительские скаутские отчеты на Родригеса, датированные до 2015 года, — гиблое и бесполезное дело. В публичном доступе их нет, и, возможно, их попросту не существует. Причина тому одна: десять лет назад его никто и близко не видел игроком уровня НХЛ.

Несмотря на то что парень с мексиканскими корнями получал хоккейное образование вместе с Райаном Строумом в знаменитой юниорской команде «Торонто Мальборос», выпустившей Коннора Макдэвида и более десятка других энхаэловских звезд, в свое время места ему не нашлось даже в OHL — на внутреннем драфте его выбрала в 10-м раунде «Оттава», но за «67-х» он так и не сыграл ни одного матча. И пока подавляющая часть сверстников готовилась к драфту в сильнейшей юниорской лиге страны, ему не удалось стать звездой даже в куда менее раскрученной и талантливой OJHL.

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский сыграл на&nbsp;ноль в&nbsp;первом матче финала Кубка Стэнли с &laquo;Эдмонтоном&raquo;. Королевская игра Бобровского: остановил Макдэвида и оставил «Эдмонтон» без голов!

Мало кто знает, что с хоккеем Эван мог закончить не из-за слепоты скаутов, а из-за истории, случившейся с ним в раннем детстве. В 10 лет он подхватил тяжелейшую форму лихорадки, пролежав около месяца в больнице под капельницей с постоянной температурой 40 градусов. Инфекция, попавшая в организм, больнее всего ударила по одному из коленей мальчика, в котором начался сильнейший воспалительный процесс.

Врачи говорили родителям, что их сын никогда больше не сможет кататься на коньках, и прогнозировали возможную ампутацию, если им не удастся побороть вирус. К счастью, зараза отступила, и уже через два с половиной месяца он побежал обратно на лед, выбросив костыли.

Эван Родригес.
Фото USA Today Sports

Оказался в НХЛ с помощью Айкела

В 2011-м обделенный вниманием скаутов Родригес переехал в США и поступил в Бостонский университет, кажется, не столько ради хоккея, сколько ради достойного образования, о котором мечтали его родители. В вузе, где давно сложилась одна из сильнейших хоккейных программ в стране, после слабого дебютного сезона он здорово проявил себя на втором курсе, набирая чуть меньше очка за игру рядом с Мэттом Нието и Мэттом Грызликом. Но на третьем резко сдал и подходил к выпускному году в статусе нападающего, которых в студенческом хоккее наберется несколько сотен.

Круто изменилась на 180 градусов жизнь Родригеса с появлением в ней Джека Айкела. В 2014-м кудрявый антагонист Коннора Макдэвида с драфта-2015 поступил в Бостонский университет и сколотил вместе с четверокурсником связку, которую до сих пор называют одной из самых доминирующих в истории NCAA. Звено Родригес — Айкел — О'Реган, насобиравшее на троих 182 очка в 40 матчах, стало главной причиной, по которой «Терьеры» в сезоне-2014/15 выиграли регулярный чемпионат в Восточной конференции и дошли до финала «Frozen Four» — в решающем матче убертройку сенсационно остановил лишь «Провиденс» с серыми ролевиками вроде Ноэля Аччиари, Марка Янковски и Брендана Танева.

Будущий обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегаса» был достаточно автономен и весь преддрафтовый год более чем заслуженно шел в скаутских списках сразу после Макдэвида, но регулярно отмечал, что два переростка на краях помогли ему моментально адаптироваться к студенческому хоккею и стать MVP чемпионата с 71 очком.

Играя рядом с американским вундеркиндом, Родригес и О'Реган неизбежно мозолили глаза скаутам «Баффало» и других команд, претендовавших на первый пик. Поэтому мало кто удивился, что из университета оба вышли не только с дипломами бакалавров, но и с энхаэловскими контрактами новичков. И если О'Реган отправился в задрафтовавший его «Сан-Хосе», то недрафтованный Родригес получил шанс в «Сэйбрз», где оказался его любимый центр.

Эван Родригес в составе «Баффало».
Фото Global Look Press

Огромная скорость и универсальность

В «Баффало» не скрывали, что в парне с латиноамериканской фамилией их привлекали высокая стартовая скорость, работоспособность, умение вовремя отлепиться от опекуна и универсальность нападающего, способного сыграть как в центре, так и на фланге.

Уже в дебютном тренировочном лагере Родригес, ставший для удобства с подачи журналистов и болельщиков Э-Родом, впечатлил всех настолько, что чуть было не получил место в основе полумертвой команды Дэна Байлсмы — начать регулярку в составе «Клинков» помешал лишь перелом кисти, полученный в третьем выставочном матче с «Торонто». В том же тренинг-кемпе выяснилось, что у канадца все в полном порядке и с руками.

«Фанаты полюбят его, как только познакомятся с ним чуть ближе. Когда он выходит на лед, то автоматически выделяется тем, насколько умно и быстро двигается, а также тем, как здорово находит свободные зоны. Он играет так, как могут не многие парни», — описывал стороны своего однокурсника Айкел.

Одной из главной задач тренеров в системе «Баффало» было обуздать скорость и ртутные ноги новичка. В «Сэйбрз» прекрасно осознавали, какую пользу Родригес потенциально может дать команде в переходных фазах при выходе из собственной зоны и начале атаки. В дебютном сезоне за «Рочестер» он был одним из лидеров по числу контролируемых входов в чужую зону. Но вскоре всем стало очевидно: Эван слишком полагается на свою динамичность, часто подолгу передерживая шайбу, — и нередко это приводило к результативным обрезам.

Опасный момент у&nbsp;ворот Стюарта Скиннера. Как «Эдмонтон» вообще собрался выигрывать Кубок Стэнли? Один случайный гол за два матча — провал для финала

В НХЛ канадец дебютировал в сезоне-2015/16, сыграв два матча в самом конце регулярки. Особенно здорово он провел вторую игру с «Айлендерс», забросив в конце второго периода и отдав пас на победный гол в овертайме Брайану Джионте. Однако первую полноценную возможность заявить о себе E-Rod получил уже в следующем чемпионате. После Нового года «Баффало» из-за травмы Юхана Ларссона и провалов Дерека Гранта остро нуждался в крепком центре для боттома, и в какой-то момент руководство «Клинков» решило латать пробоины в оси Родригесом, который регулярно играл центра только по юниорам.

Получилось вполне удачно: новичок здорово влился в нижние тройки и на неплохом уровне отыграл три десятка матчей, а на следующий сезон застолбил стабильное место в третьем звене, где большую часть времени провел с Конором Шири и Владимиром Соботкой.

Прогресс Эвана происходил на фоне провалов партнеров и абсолютно отвратительных результатов команды. Так что похвала от тогдашнего босса «Сэйбрз» Тима Мюррея выглядела чуть ли не оскорблением: «Немного разочаровывает, что Родригес — один из наших лучших игроков. Для него это здорово. Но не уверен, что так должно быть».

Проблемы у форварда начались в 2020-м с приходом в «Баффало» Ральфа Крюгера. При бывшем президенте футбольного «Саутгемптона» он нередко выходил вместе с Джеффом Скиннером, но со временем получал все меньше игрового времени, не вписываясь в модель нового коуча, и в конце декабря запросил обмен вслед за прокатившимся до «Рочестера» Заком Богосяном, отправившись на дедлайне вместе с Шири в «Питтсбург».

Эван Родригес в составе «Питтсбурга».
Фото Global Look Press

Взлетел благодаря травме Малкина

Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд не делал тайну из того, что шустрый универсальный вингер ему был нужен в качестве 13-го нападающего, который добавит глубины после вылета из-за операций Ника Бьюгстада и Доминика Симона.

Изначально переезд в Пенсильванию выглядел для Родригеса бесполезным топтанием на месте. За полтора года он так и не получил большой роли и уже летом 2022-го стал частью сделки по Каспери Капанену, оказавшись в «Торонто». Договориться с «Мэйпл Лифс» о продлении у него не получилось. Вместо игры в родной провинции парень из Онтарио впервые в карьере вышел на рынок свободных агентов и с подачи нового босса «Пингвинов» Рона Хекстолла неожиданно вернулся в команду Майка Салливана.

Поворотной для него стала осень 2021-го, когда Родригес вынужденно стал центром второго звена из-за операции Евгения Малкина на колене и занял место в первой спецбригаде большинства. Своим шансом выйти на новый уровень он воспользовался сполна: в тройке с Джейсоном Зукером и Каспери Капаненом он наколотил 30 (15+15) очков в 33 матчах на старте регулярки, играя по 20 минут и великолепно впахивая сзади. И в качестве пряника Салливан нередко переводил его в сочетание к Сидни Кросби.

С возвращением Джино пайка Э-Рода ожидаемо сократилась, а его аномальная результативность резко испарилась: в оставшихся 49 играх он с трудом наковырял всего четыре шайбы, свалившись к концу регулярки в четвертое звено. Зато он стал единственным хоккеистом «Питтсбурга», не пропустившим ни одного матча во время продолжавшегося разгула коронавируса.

Никита Кучеров, Евгений Малкин. «Арт Росс Трофи» — черная метка для успешной игры в плей-офф. У всех, кроме Малкина

Неизменным оставалось только то, что Родригес был одним из лидеров команды по числу контролируемых входов в чужую зону, уступая по этому показателю только Кросби. Салливан нередко отмечал: «Если соперник предпочитает активному прессингу заборы в средней зоне, наступает время Эвана». Даже если он не создавал во время скоростных проходов моменты сам, то как минимум выполнял роль открывашки, которая помогала взламывать построения противника и затаскивать шайбу за чужую синюю линию. Причем нередко он доставлял шайбу партнерам под ворота, генерируя приличное количество моментов в равных составах.

Отчасти компенсировал слабую вторую половину лучшего сезона в карьере канадец классной отдачей в проигранной в семи матчах серии первого раунда с «Рейнджерс». Звездным часом для него стала третья встреча, в которой он ввалил дубль в ворота Игоря Шестеркина в первом периоде.

Забросил он и в седьмой игре на «Мэдисон-сквер-гарден», по максимуму использовав свою главную силу. В концовке второго периода он обокрал в меньшинстве Филипа Хытила и с места улетел на свидание с Шестеркиным — не сумел помешать отличиться даже висевший на плечах К'Андре Миллер. Но оказался он на льду и в овертайме, где не сумел вместе с партнерами сдержать в меньшинстве первый юнит «Рейнджерс» и Артемия Панарина.

Эван Родригес (слева) и Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Не взлетел в «Колорадо»

Достойного плей-офф оказалось недостаточно, чтобы получить новый контракт с пенсильванцами. Летом 2022-го в «Питтсбурге» решили отказаться от одного из главных открытий года и отпустили крепкого универсала на рынок, где у него не было дефицита предложений. Среди претендентов на него называли «Ванкувер», «Нью-Джерси», «Калгари» и «Детройт». Однако он сознательно затянул с выбором новой команды и лишь в середине сентября подписался с «Колорадо».

После ухода Назема Кадри в «Калгари» и рекордного контракта с Нэйтаном Маккинноном Крису Макфарленду с Джо Сакиком понадобился бюджетный человек в топ-6, и выбор пал на Родригеса, получившего однолетнее соглашение на два миллиона долларов.

Полноценной заменой одному из вожаков золотой команды на позиции второго центра Эван не стал. Хотя и остановился в шаге от планки в 40 очков за сезон, который ему подпортила травма в конце ноября. Джаред Беднар, чья система построена на огромных скоростях и объеме катания, уверял, что в игре новичка полно положительных моментов, и хотел сохранить его в составе «Эвеланш» после сенсационного вылета из плей-офф от «Сиэтла». Только в итоге стороны не сошлись в сроке нового контракта, и хоккеист укатил в Санрайз.

В отличие от команды из Денвера, «Флориде» Родригес не нужен был кровь из носу для топ-6 — в верхних звеньях у «Пантерз» все и так было достаточно неплохо. Большую часть сезона старый друг Айкела провел в третьем звене с финнами Лунделлем и Луостариненом. Но когда сверху образовывалась дыра, она в большинстве случаев затыкалась именно 17-м номером.

Сергей Бобровский (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Эдмонтона&raquo;. Бобровский дал «Эдмонтону» один шанс на победу, но потом был идеален. «Флорида» еще на шаг ближе к Кубку Стэнли

Так было и во втором матче финала, когда Морис поднял его из второго сочетания в первое к Баркову и Райнхарту, заменив им выпадавшего из игры Верхэге. Вполне обыденный ход главного тренера «котов» сработал — вторую шайбу хозяев Родригес забил в начале третьего периода уже в видоизмененном трио. И кто знает, как бы сложился тот матч, не накажи он «Эдмонтон» за ошибку своего тезки Бушара?

Эван Родригес
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Аленичев рассказал, какой финал ожидает увидеть на Евро-2024
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Оренбурга»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
«Флорида» из-за муссона прибыла в Эдмонтон за 22 часа до начала третьего матча финала НХЛ
Тарасенко пропустил тренировку «Флориды»
Нападающего «Эдмонтона» Кэррика оштрафовали за акцентированный удар в пах Куликову
Драйзайтля не дисквалифицируют за удар локтем Баркова
Быков считает, что Бобровский является вратарем от бога
«Это был просто хит, а не какая-то грязь». В финале Кубка Стэнли случились тяжелые разборки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это был просто хит, а не какая-то грязь». В финале Кубка Стэнли случились тяжелые разборки
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
2 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
2 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
26.05
28.05
29.05
30.05
31.05
1.06
2.06
3.06
9.06
11.06
14.06
16.06
14.06 03:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости