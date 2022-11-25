Защитник из сборной XX века не мог говорить и ходить, но его встретили овацией. Через две недели его не стало
Вчера печальная новость пришла из Швеции. На 72-м году жизни скончался известнейший защитник Берье Сальминг. Он провел 16 сезонов в «Торонто» и стал клубной легендой еще до завершения своей карьеры. Причиной его смерти стал боковой амиотрофический склероз.
Две недели назад Сальминг, к тому моменту потерявший способность говорить, был приглашен в Торонто как почетный гость на церемонию введения новых членов в Зал Славы НХЛ. Также он посетил два домашних матча «Мэйпл Ливз» и был встречен потрясающей овацией. Следить за тем, как его торжественно приветствовали, и не сдержать при этом хотя бы одной слезы можно было с огромным трудом. Каждый шаг и каждое движение давались ветерану с невероятными усилиями, но он держался с фирменным достоинством. Прозвище Король, которым его когда-то наградили в Северной Америке, подходило ему идеально.
О том, какой след Сальминг оставил в истории, лучше всего говорит один факт. В мае 2008-го на гала-вечере, посвященном столетию ИИХФ, была названа символическая сборная двадцатого века. По итогам голосования 56 экспертов швед вошел в эту шестерку лучших вместе с Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Макаровым, Валерием Харламовым и Уэйном Гретцки. На международной арене элегантный по манере игры скандинав появлялся не часто — в его послужном списке Олимпиада-1992, на которую он приехал почти в 41 год, по три чемпионата мира (серебро и бронза) и Кубка Канады. Однако соотечественники, пришедшие вслед за ним в НХЛ, в унисон отмечали, что их вдохновил пример Сальминга. Матс Сундин, Никлас Лидстрем, Даниэль Альфредссон и другие знаменитые шведы в своих интервью это неоднократно подчеркивали. Первопроходцам всегда приходится тяжелее.
Сальминг не был первым европейцем, который попал в НХЛ. Однако именно он сломал устоявшееся мнение о шведах как о «мягкотелых фигуристах», которых насмешливо звали «цыплятами» за их манеру игры. Считалось, что в Северной Америке их сожрут не поперхнувшись.
Парень из рабочей семьи быстро проявил характер, когда в одном из первых матчей за «Торонто» не побоялся вписаться в драку со знаменитым тафгаем «Филадельфии» Дэйвом Шульцем по прозвищу Кувалда. Выжить в тех «джунглях», где чуть ли не в каждом матче случались жестокие эпизоды, которые сейчас наказываются в НХЛ длительными дисквалификациями, европейскому хоккеисту было крайне сложно. Сальмингу это удалось сделать с блеском. В 1976-м во время матча сборных Канады и Швеции, проходившего в Торонто, его встретили самой продолжительной овацией при объявлении составов, чем крепко задели игроков хозяев. По тем временам это было немыслимо.
Защитник, появившийся на свет в заполярном шахтерском городе Кируне в 1951-м, еще в раннем детстве потерял отца, который погиб на работе вследствие несчастного случая. Хоккей стал для Берье шансом выбраться из безвестности. Вслед за своим старшим братом он перебрался в «Брюнэс» и в 1971-м в первый раз выиграл чемпионат Швеции. Настоящий фурор Сальминг-младший произвел через год на своем втором чемпионате мира. Сборная Швеции завоевала серебряные медали, а молодой защитник, набрав 10 очков в 10 матчах, попал в символическую сборную турнира вместе с советскими легендами — Борисом Михайловым, Владимиром Петровым, Валерием Харламовым и Александром Гусевым. Именно тогда на него обратили внимание скауты из Северной Америки. Блестящее катание, светлая голова, надежность и характер — с такими качествами защитник будет востребован всегда и везде. Даже сейчас при просмотре старых видео нельзя не восхищаться изящной манерой игры и мастерством Сальминга. Швед оставил о себе добрую память на все времена.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|20
|10
|10
|24
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|7
|Вашингтон
|21
|8
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|17
|3
|34
|2
|Торонто
|21
|11
|10
|27
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|21
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|19
|6
|13
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|19
|9
|10
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
|25.11
|21:00
|
Бостон – Каролина
|- : -
|25.11
|22:00
|
Вашингтон – Калгари
|- : -
|25.11
|22:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|25.11
|22:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|25.11
|22:00
|
Чикаго – Монреаль
|- : -
|25.11
|23:00
|
Анахайм – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20