Падение русского таланта на драфте НХЛ. «Монреаль» перехитрил конкурентов ради Демидова?

Нападающий системы СКА ушел под пятым номером в канадский клуб.

Как бы североамериканские инсайдеры ни пытались разложить на молекулы и предсказать действия клубов, сенсации на драфте НХЛ неизбежны. Конечно, с выбором «Сан-Хосе» Маклина Селебрини начали поздравлять сразу после завершения лотереи. Всеобщее удивление вызвало решение «Анахайма» — под третьим номером «Дакс» выбрали Бекетта Сеннеке.

В топ-4 не вошел главный российский проспект драфта — Иван Демидов. Нападающего системы СКА взял под пятым номером «Монреаль». Год назад «Канадиенс» отказались от кандидатуры Матвея Мичкова, а сейчас все-таки связали будущее с парнем из России.

Падение Демидова случилось по воле «Анахайма». Перед драфтом читалось, что «Чикаго», скорее всего, предпочтет защитника, а «Коламбус» заинтересован в центральном нападающем. Все шло к тому, что Иван отправится в Калифорнию, но «Дакс» в очередной раз подтвердили странную позицию по отношению к россиянам (хотя совсем недавно брали Минтюкова).

Талантливого форварда, которого сравнивали со множеством российских звезд, в том числе с Евгением Малкиным, получил «Монреаль», а со сцены решение объявила известная певица Селин Дион. «Канадиенс» не отпугнул контракт Демидова в КХЛ. Еще год Иван связан со СКА, но разве действующее соглашение помешало Мичкову перебраться с сезона-2024/25 в «Филадельфии»?

Каждый клуб перед драфтом проводит огромную работу по разбору молодых талантов. Подготовка к церемонии ограничивается не только скаутингом. Информационное давление — один из инструментов для достижения желанных целей. За пару недель до драфта в СМИ активно обсуждалось анонимное мнение скаута о Демидове. Он назвал катание Ивана неуклюжим, а выбор россиянина в топ-5 — рискованным из-за работы ног, габаритов, позиции и национальности. По одной из безумных версий, именно «Монреаль» устроил шумиху, чтобы отвести внимание конкурентов от Демидова. Если так и было на самом деле, то план канадского клуба сработал.

Хочется верить, что сам Иван лет через 10 с улыбкой будет вспоминать, что ушел на драфте только под пятым номером. Гарантий успешной карьеры высокий пик не дает — только лишь статус главного проспекта системы. Смущает то, что «Канадиенс» — не лучшее место для развития молодежи. За последние пять лет полноценно завести в основу на лидерскую роль получилось только Коула Кофилда, а выбранный в 2022 году Юрай Слафковски не до конца оправдывает статус первого номера драфта.

Обожающий хоккей Монреаль — еще и фактор дополнительного давления на хоккеистов. Впрочем, после СКА Демидов, думается, готов ко всему. Потенциал нападающего позволит ему вырасти в топ-игрока НХЛ. Не будем торопить события и раздавать статусы звезды или суперзвезды. Многое зависит от того, как пройдет адаптация Ивана в Северной Америке.

Из-за странной кадровой политики СКА в КХЛ Демидов провел скромные шесть матчей. После травмы большую часть сезона-2023/24 нападающий разрывал МХЛ, и оценить его уровень в игре с мужиками невозможно. По-хорошему, Иван идеально подходит на позицию лимитчика армейцев, но год назад похожий статус Мичкова привел к аренде в «Сочи». Армейцы готовятся к очередному походу за Кубком Гагарина и подписали опытных форвардов (Плотников, Григоренко, Андронов), которые в том числе прикроют Демидову дорогу в основу.

В прямую аренду Ивана не отдашь — его контракт истекает через год. Не стоит исключать скрытую. Она пойдет на пользу всем сторонам. Демидов получит заслуженный (после мощного сезона в МХЛ) шанс в КХЛ, а СКА пристроит бриллиант, которым, кажется, до сих пор не знает, как распорядиться.