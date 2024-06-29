Падение русского таланта на драфте НХЛ. «Монреаль» перехитрил конкурентов ради Демидова?
Как бы североамериканские инсайдеры ни пытались разложить на молекулы и предсказать действия клубов, сенсации на драфте НХЛ неизбежны. Конечно, с выбором «Сан-Хосе» Маклина Селебрини начали поздравлять сразу после завершения лотереи. Всеобщее удивление вызвало решение «Анахайма» — под третьим номером «Дакс» выбрали Бекетта Сеннеке.
В топ-4 не вошел главный российский проспект драфта — Иван Демидов. Нападающего системы СКА взял под пятым номером «Монреаль». Год назад «Канадиенс» отказались от кандидатуры Матвея Мичкова, а сейчас все-таки связали будущее с парнем из России.
Падение Демидова случилось по воле «Анахайма». Перед драфтом читалось, что «Чикаго», скорее всего, предпочтет защитника, а «Коламбус» заинтересован в центральном нападающем. Все шло к тому, что Иван отправится в Калифорнию, но «Дакс» в очередной раз подтвердили странную позицию по отношению к россиянам (хотя совсем недавно брали Минтюкова).
Талантливого форварда, которого сравнивали со множеством российских звезд, в том числе с Евгением Малкиным, получил «Монреаль», а со сцены решение объявила известная певица Селин Дион. «Канадиенс» не отпугнул контракт Демидова в КХЛ. Еще год Иван связан со СКА, но разве действующее соглашение помешало Мичкову перебраться с сезона-2024/25 в «Филадельфии»?
Каждый клуб перед драфтом проводит огромную работу по разбору молодых талантов. Подготовка к церемонии ограничивается не только скаутингом. Информационное давление — один из инструментов для достижения желанных целей. За пару недель до драфта в СМИ активно обсуждалось анонимное мнение скаута о Демидове. Он назвал катание Ивана неуклюжим, а выбор россиянина в топ-5 — рискованным из-за работы ног, габаритов, позиции и национальности. По одной из безумных версий, именно «Монреаль» устроил шумиху, чтобы отвести внимание конкурентов от Демидова. Если так и было на самом деле, то план канадского клуба сработал.
Хочется верить, что сам Иван лет через 10 с улыбкой будет вспоминать, что ушел на драфте только под пятым номером. Гарантий успешной карьеры высокий пик не дает — только лишь статус главного проспекта системы. Смущает то, что «Канадиенс» — не лучшее место для развития молодежи. За последние пять лет полноценно завести в основу на лидерскую роль получилось только Коула Кофилда, а выбранный в 2022 году Юрай Слафковски не до конца оправдывает статус первого номера драфта.
Обожающий хоккей Монреаль — еще и фактор дополнительного давления на хоккеистов. Впрочем, после СКА Демидов, думается, готов ко всему. Потенциал нападающего позволит ему вырасти в топ-игрока НХЛ. Не будем торопить события и раздавать статусы звезды или суперзвезды. Многое зависит от того, как пройдет адаптация Ивана в Северной Америке.
Из-за странной кадровой политики СКА в КХЛ Демидов провел скромные шесть матчей. После травмы большую часть сезона-2023/24 нападающий разрывал МХЛ, и оценить его уровень в игре с мужиками невозможно. По-хорошему, Иван идеально подходит на позицию лимитчика армейцев, но год назад похожий статус Мичкова привел к аренде в «Сочи». Армейцы готовятся к очередному походу за Кубком Гагарина и подписали опытных форвардов (Плотников, Григоренко, Андронов), которые в том числе прикроют Демидову дорогу в основу.
В прямую аренду Ивана не отдашь — его контракт истекает через год. Не стоит исключать скрытую. Она пойдет на пользу всем сторонам. Демидов получит заслуженный (после мощного сезона в МХЛ) шанс в КХЛ, а СКА пристроит бриллиант, которым, кажется, до сих пор не знает, как распорядиться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1