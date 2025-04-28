Овечкин — без очков, а у Демидова — два ассиста в большинстве! Но победу все-таки вырвал «Вашингтон»
После двух домашних побед показалось, что у «Вашингтона» не должно возникнуть проблем в этой серии. Однако «Монреаль» не сдался просто так и знатно потрепал нервы лучшей команде Востока в двух следующих встречах.
Первый период сегодня можно было проспать — вы бы ничего не потеряли. Самое интересное началось во второй двадцатиминутке, причем уже с первых смен. Энтони Бовилье, заменяющий в первой тройке Алексея Протаса, который все еще восстанавливается от повреждения, сделал ассист на гол Дилана Строума.
Канадец в этом плей-офф не уходит со льда без набранных очков. На его счету уже 7 (2+5) результативных действий в четырех матчах серии. В списке лучших бомбардиров плей-офф Строум делит пятое место (на момент окончания игры «Вашингтона») с Коннором Макдэвидом.
Во второй половине периода включился «Монреаль», а точнее его невероятно молодая спецбригада большинства, где самому старшему игроку всего 25 лет.
Первую шайбу «Канадиенс» во многом сделал Иван Демидов, который уже успел попасть в Монреаль под огонь критики. И не просто так: после удачного дебюта с двумя набранными очками россиянин молчал четыре встречи подряд. Сегодня наконец прорвало.
Демидов получил шайбу у правого круга вбрасывания, очень уверенно обыграл Мэтта Роя и отдал Юраю Слафковски. Словак не промахнулся.
В концовке периода та же спецбригада реализовала еще одно удаление — теперь Александра Овечкина. Демидов вновь отметился результативным пасом, а шайбу забросил Коул Кофилд. Всего Демидов сегодня провел на площадке почти 14 минут и помимо двух ассистов нанес один бросок в створ.
В третьем периоде «Вашингтон», уступая в счете, неожиданно начал реализовывать все свои моменты. После гола Брэндона Дюхейма казалось, что игра закономерно катится к овертайму. Однако за три минуты до конца Эндрю Манджапане отличным броском принес третью победу «Кэпиталс» в серии. После этого были еще две шайбы в «Вашингтона» в пустые ворота. Так «Монреаль» оказался в одном матче от завершения сезона.
Овечкин сегодня результативными действиями не отметился, но был очень активен. Почти за 20 минут игрового времени Ови нанес пять бросков в створ, наиграв на 0,5 xG. В этом плей-офф на счету форварда 4 (3+1) очка в четырех матчах серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 1
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|2 - 2
|
Торонто - Оттава
|3 - 1
|
Даллас - Колорадо
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 2
|28.04
|01:30
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|28.04
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -