«Вашингтон» справился и без Овечкина, а Кучеров триумфально вернулся в состав
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы: Снивли — 1 (Шульц), 5:04 — 0:1. Макмайкл — 7 (Эллер, ван Римсдайк), 5:24 — 0:2. Хагелин — 3 (Фехервари, Карлсон), 23:40 — 0:3. Питлик — 9 (Андерсон, Клэйг), 24:09 — 1:3. Снивли — 2 (Кузнецов, Шульц), 25:18 — 1:4. Кофилд — 2 (бол., Сузуки, Тоффоли), 35:58 — 2:4. Уилсон — 15 (п.в., Снивли, Кузнецов), 58:45 — 2:5.
Вратари: Примо (Монтембо, 25:18, 34:46 — 34:56, 55:57 — 58:45) — Самсонов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 44 (10+18+16) — 23 (11+8+4).
Наши: Романов (22.13/3/-1) — Кузнецов (17.22/2/+3), Орлов (22.11/0/+1).
11 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч с «Монреалем», его в первом звене заменил Джозеф Снайвли. По канадским законам игрок, попавший в ковид-протокол, должен сдать отрицательный тест за 10 дней до матча, а Овечкин вернулся в расположение команды всего несколько дней назад и появился на льду 9 февраля в игре с «Коламбусом» (4:5).
Заменивший капитана в первом звене Снайвли забросил свои первую и вторую шайбы в НХЛ, в этой встрече у него «2+1». В первом периоде нападающий открыл счет, поймав вратаря «Канадиенс» на перемещении после того, как тот отразил первый бросок Снайвли.
Во втором игровом отрезке Снайвли оказался один в зоне соперника, уверенно обыграл Джеффа Петри и бросил под ловушку выкатившемуся Кэйдену Примо. В ассистентах — Шульц и Кузнецов.
В третьем периоде после незасчитанного гола при счете 4:2 «Монреаль» играл с пустыми воротами, чем «Столичные» с удовольствием воспользовались. Здесь Снайвли набрал результативный балл за передачу, второй ассист сделал Евгений Кузнецов, набирающий очки в пяти матчах кряду. Заброшенная шайба на счету Томаса Уилсона.
«Вашингтон» одержал уверенную победу после двух неудачных игр. Команда Питера Лавиолетта занимает седьмое место в Восточной конференции с 61 очком в 49 матчах.
Возвращение Кучерова
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил три матча своей команды из-за попадания в ковид-протокол. В этом сезоне форвард провел всего 12 матчей, но это не мешает показывать ему результативную игру. В 12 проведенных играх у Кучерова уже 18 (6+12) очков. Сразу по возвращении в строй нападающий отметился заброшенной шайбой в ворота «Колорадо Эвеланш».
Помимо Кучерова в сегодняшней встрече отметились все российские хоккеисты: у Ничушкина — гол, у Сергачева — голевая передача.
У «Тампы» игра сегодня складывалась не так уверенно, как у «Вашингтона». В первом периоде пропустили на третьей минуте, а затем соперник удвоил преимущество, еще и играя в меньшинстве. Разница по броскам была 24-11 в пользу «Колорадо», команда Джареда Беднара получила явное превосходство.
В середине первого периода Кучеров и Пойнт убежали в атаку, которую российский форвард завершил броском в пустой угол ворот.
Brayden Point and Nikita Kucherov pull off the give-and-go beauty, allowing Kucherov to finish off the slam-dunk tally in tight and bring Tampa back within one!#GoBolts pic.twitter.com/4TxvjFn31O— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 11, 2022
Усилиями Валерия Ничушкина во втором периоде при игре «4 на 4» «Эвеланш» увеличили преимущество. Нападающий пролетел через всю площадку и завершил контратаку броском под блином Василевского.
Valeri Nichushkin blasts home the wrister on the 4-on-4 to push Colorado ahead by 2! #GoAvsGo pic.twitter.com/n5ionGVMVx— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 11, 2022
Гол Брэндона Пойнта с «фетисовской» передачи Михаила Сергачева через всю площадку из своей зоны сократил отрыв соперника до одной шайбы.
В концовке второго игрового отрезка Кучеров был близок к тому, чтобы сравнять счет, нападающий оказался один перед воротами, но не смог обыграть Дарси Куемпера.
После 45 игр «Колорадо» уверенно располагается на первом месте Западной конференции с 70 очками (отрыв от второго «Нэшвилла» в 10 очков). «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает третье место в Восточной, отставая от первого места на три очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|40
|17
|23
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
|8
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|47
|30
|17
|66
|3
|Торонто
|44
|30
|14
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 7
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|5 : 2
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09