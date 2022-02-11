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Сегодня, 09:10

«Вашингтон» справился и без Овечкина, а Кучеров триумфально вернулся в состав

Кучеров забросил шайбу в матче с «Колорадо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Обзор игрового дня в НХЛ.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы: Снивли — 1 (Шульц), 5:04 — 0:1. Макмайкл — 7 (Эллер, ван Римсдайк), 5:24 — 0:2. Хагелин — 3 (Фехервари, Карлсон), 23:40 — 0:3. Питлик — 9 (Андерсон, Клэйг), 24:09 — 1:3. Снивли — 2 (Кузнецов, Шульц), 25:18 — 1:4. Кофилд — 2 (бол., Сузуки, Тоффоли), 35:58 — 2:4. Уилсон — 15 (п.в., Снивли, Кузнецов), 58:45 — 2:5.
Вратари: Примо (Монтембо, 25:18, 34:46 — 34:56, 55:57 — 58:45) — Самсонов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 44 (10+18+16) — 23 (11+8+4).
Наши: Романов (22.13/3/-1) — Кузнецов (17.22/2/+3), Орлов (22.11/0/+1).
11 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч с «Монреалем», его в первом звене заменил Джозеф Снайвли. По канадским законам игрок, попавший в ковид-протокол, должен сдать отрицательный тест за 10 дней до матча, а Овечкин вернулся в расположение команды всего несколько дней назад и появился на льду 9 февраля в игре с «Коламбусом» (4:5).

Заменивший капитана в первом звене Снайвли забросил свои первую и вторую шайбы в НХЛ, в этой встрече у него «2+1». В первом периоде нападающий открыл счет, поймав вратаря «Канадиенс» на перемещении после того, как тот отразил первый бросок Снайвли.

Во втором игровом отрезке Снайвли оказался один в зоне соперника, уверенно обыграл Джеффа Петри и бросил под ловушку выкатившемуся Кэйдену Примо. В ассистентах Шульц и Кузнецов.

В третьем периоде после незасчитанного гола при счете 4:2 «Монреаль» играл с пустыми воротами, чем «Столичные» с удовольствием воспользовались. Здесь Снайвли набрал результативный балл за передачу, второй ассист сделал Евгений Кузнецов, набирающий очки в пяти матчах кряду. Заброшенная шайба на счету Томаса Уилсона.

«Вашингтон» одержал уверенную победу после двух неудачных игр. Команда Питера Лавиолетта занимает седьмое место в Восточной конференции с 61 очком в 49 матчах.

Возвращение Кучерова

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил три матча своей команды из-за попадания в ковид-протокол. В этом сезоне форвард провел всего 12 матчей, но это не мешает показывать ему результативную игру. В 12 проведенных играх у Кучерова уже 18 (6+12) очков. Сразу по возвращении в строй нападающий отметился заброшенной шайбой в ворота «Колорадо Эвеланш».

Помимо Кучерова в сегодняшней встрече отметились все российские хоккеисты: у Ничушкина — гол, у Сергачева — голевая передача.

У «Тампы» игра сегодня складывалась не так уверенно, как у «Вашингтона». В первом периоде пропустили на третьей минуте, а затем соперник удвоил преимущество, еще и играя в меньшинстве. Разница по броскам была 24-11 в пользу «Колорадо», команда Джареда Беднара получила явное превосходство.

В середине первого периода Кучеров и Пойнт убежали в атаку, которую российский форвард завершил броском в пустой угол ворот.

Усилиями Валерия Ничушкина во втором периоде при игре «4 на 4» «Эвеланш» увеличили преимущество. Нападающий пролетел через всю площадку и завершил контратаку броском под блином Василевского.

Гол Брэндона Пойнта с «фетисовской» передачи Михаила Сергачева через всю площадку из своей зоны сократил отрыв соперника до одной шайбы.

В концовке второго игрового отрезка Кучеров был близок к тому, чтобы сравнять счет, нападающий оказался один перед воротами, но не смог обыграть Дарси Куемпера.

После 45 игр «Колорадо» уверенно располагается на первом месте Западной конференции с 70 очками (отрыв от второго «Нэшвилла» в 10 очков). «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает третье место в Восточной, отставая от первого места на три очка.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 32 13 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 47 30 17 66
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 48 23 25 55
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
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Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 0 : 6
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Оттава – Питтсбург
 0 : 2
11.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
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Сент-Луис – Нью-Джерси
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Калгари – Торонто
 5 : 2
11.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 3 : 2
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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