«Вашингтон» справился и без Овечкина, а Кучеров триумфально вернулся в состав

Обзор игрового дня в НХЛ.

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«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы: Снивли — 1 (Шульц), 5:04 — 0:1. Макмайкл — 7 (Эллер, ван Римсдайк), 5:24 — 0:2. Хагелин — 3 (Фехервари, Карлсон), 23:40 — 0:3. Питлик — 9 (Андерсон, Клэйг), 24:09 — 1:3. Снивли — 2 (Кузнецов, Шульц), 25:18 — 1:4. Кофилд — 2 (бол., Сузуки, Тоффоли), 35:58 — 2:4. Уилсон — 15 (п.в., Снивли, Кузнецов), 58:45 — 2:5.

Вратари: Примо (Монтембо, 25:18, 34:46 — 34:56, 55:57 — 58:45) — Самсонов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 44 (10+18+16) — 23 (11+8+4).

Наши: Романов (22.13/3/-1) — Кузнецов (17.22/2/+3), Орлов (22.11/0/+1).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч с «Монреалем», его в первом звене заменил Джозеф Снайвли. По канадским законам игрок, попавший в ковид-протокол, должен сдать отрицательный тест за 10 дней до матча, а Овечкин вернулся в расположение команды всего несколько дней назад и появился на льду 9 февраля в игре с «Коламбусом» (4:5).

Заменивший капитана в первом звене Снайвли забросил свои первую и вторую шайбы в НХЛ, в этой встрече у него «2+1». В первом периоде нападающий открыл счет, поймав вратаря «Канадиенс» на перемещении после того, как тот отразил первый бросок Снайвли.

Во втором игровом отрезке Снайвли оказался один в зоне соперника, уверенно обыграл Джеффа Петри и бросил под ловушку выкатившемуся Кэйдену Примо. В ассистентах — Шульц и Кузнецов.

В третьем периоде после незасчитанного гола при счете 4:2 «Монреаль» играл с пустыми воротами, чем «Столичные» с удовольствием воспользовались. Здесь Снайвли набрал результативный балл за передачу, второй ассист сделал Евгений Кузнецов, набирающий очки в пяти матчах кряду. Заброшенная шайба на счету Томаса Уилсона.

«Вашингтон» одержал уверенную победу после двух неудачных игр. Команда Питера Лавиолетта занимает седьмое место в Восточной конференции с 61 очком в 49 матчах.

Возвращение Кучерова

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил три матча своей команды из-за попадания в ковид-протокол. В этом сезоне форвард провел всего 12 матчей, но это не мешает показывать ему результативную игру. В 12 проведенных играх у Кучерова уже 18 (6+12) очков. Сразу по возвращении в строй нападающий отметился заброшенной шайбой в ворота «Колорадо Эвеланш».

Помимо Кучерова в сегодняшней встрече отметились все российские хоккеисты: у Ничушкина — гол, у Сергачева — голевая передача.

У «Тампы» игра сегодня складывалась не так уверенно, как у «Вашингтона». В первом периоде пропустили на третьей минуте, а затем соперник удвоил преимущество, еще и играя в меньшинстве. Разница по броскам была 24-11 в пользу «Колорадо», команда Джареда Беднара получила явное превосходство.

В середине первого периода Кучеров и Пойнт убежали в атаку, которую российский форвард завершил броском в пустой угол ворот.

Brayden Point and Nikita Kucherov pull off the give-and-go beauty, allowing Kucherov to finish off the slam-dunk tally in tight and bring Tampa back within one!#GoBolts pic.twitter.com/4TxvjFn31O — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 11, 2022

Усилиями Валерия Ничушкина во втором периоде при игре «4 на 4» «Эвеланш» увеличили преимущество. Нападающий пролетел через всю площадку и завершил контратаку броском под блином Василевского.

Valeri Nichushkin blasts home the wrister on the 4-on-4 to push Colorado ahead by 2! #GoAvsGo pic.twitter.com/n5ionGVMVx — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 11, 2022

Гол Брэндона Пойнта с «фетисовской» передачи Михаила Сергачева через всю площадку из своей зоны сократил отрыв соперника до одной шайбы.

В концовке второго игрового отрезка Кучеров был близок к тому, чтобы сравнять счет, нападающий оказался один перед воротами, но не смог обыграть Дарси Куемпера.

После 45 игр «Колорадо» уверенно располагается на первом месте Западной конференции с 70 очками (отрыв от второго «Нэшвилла» в 10 очков). «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает третье место в Восточной, отставая от первого места на три очка.