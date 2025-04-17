Демидов сыграет против Овечкина в Кубке Стэнли! «Монреаль» победил и все-таки вышел в плей-офф

А вот россияне из «Коламбуса» едут в отпуск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Гуле — 6 (Слафковски, Сузуки), 3:50 — 1:0. Холл — 18 (Уокер, Котканиеми), 9:56 — 1:1. Сузуки — 30 (Каррье), 36:22 — 2:1. Гуле — 7 (Кофилд, Хатсон), 38:48 — 3:1. Джост — 3 (Надо, Орлов), 54:10 — 3:2. Эванс — 13 (п.в.), 58:05 — 4:2.

Вратари: Монтембо — Кочетков (57:49 — 58:05).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (9+5+7) — 29 (4+14+11).

Наши: Демидов (10.29/2/0) — Орлов (17.23/1/0), Свечников (17.12/0/0).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell.

Предпоследний игровой день регулярного чемпионата НХЛ определил оставшихся участников матчей плей-офф. До последнего дотянула всего одна пара: первое и последнее место Востока. Игра «Монреаля» и «Каролины» — противостояние борющейся и уже вышедшей в плей-офф команд. Та самая ситуация, когда одни очень стараются, у других в приоритете сыграть без травм и сохранить силы на более важный этап. Все-таки «Каролина» стартует со второго места Востока и явно не рассчитывает выбывать в первом раунде.

При таких вводных результат вполне предсказуем. Так и получилось: если после первого периода счет был 1:1, то уже во втором отрезке «Монреаль» забросил две безответных шайбы и в приподнятом расположении духа ушел в раздевалку. «Каролина» во многих моментах не бежала, не надрывалась. А бедному Петру Кочеткову приходилось отражать (и пропускать) броски, будучи полностью перекрытым.

Но хозяева льда подарили надежду как болельщикам «Коламбуса», так и «Каролины» в третьем периоде. «Хабс» нередко вставали у своих ворот. Почти без движения, ни о каких атаках не задумываясь. За шесть минут до конца матча «Каролине» удалось свести отставание до минимума: забросил Тэйлор Холл с передачи Дмитрия Орлова. За две минуты до конца «Каролина» сняла вратаря. Шансы забросить растерявшемуся в концовке «Монреалю» были велики. Но в пустые ворота оперативно отрядил четвертую шайбу Джейк Эванс, тем самым официально отправив свою команду во второй этап чемпионата.

Иван Демидов провел второй матч в НХЛ и на этот раз очками не отметился. Нанес два броска и провел на льду 10:28, имея несколько неплохих моментов. Ему немного поменяли игровое сочетание: если дебютировал он с Ньюхуком и Армия, то теперь в тройке последнего заменил Лайне. В предыдущем матче против «Чикаго» Иван набрал 2 (1+1) результативных балла за один первый период.

«Монреаль» вышел в плей-офф впервые с финала 2021 года, когда проиграл «Тампе» в пяти матчах. На плей-офф-2025 получается красивая вывеска. В первом раунде «Монреаль» встретится с «Вашингтоном», а значит, с большой вероятностью мы сможем увидеть противостояние лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина и молодого российского таланта Ивана Демидова.

Но одновременно с этим потерял шансы на выход в плей-офф «Коламбус», то есть Марченко, Чинахов, Воронков, Проворов и Тарасов отправляются в отпуск после завтрашнего матча. Несмотря на очевидный прогресс команды в этом сезоне, им немного не хватило стабильности. Особенно в последнем отрезке чемпионата.

Почти решилась судьба «Колдер Трофи». Технически и Маклин Селебрини, и Матвей Мичков еще могут подвинуть Лэйна Хатсона в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ. Но разрыв между ними довольно существенный для молодых игроков, а защитник «Хабс» добавил в копилку новую передачу. Он закончил регулярный сезон с отметкой в 66 (6+60) очков в 82 встречах и явно станет лучшим новичком сезона. «Канадиенс» не видели этот трофей более 50 лет.