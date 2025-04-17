Демидов сыграет против Овечкина в Кубке Стэнли! «Монреаль» победил и все-таки вышел в плей-офф
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Гуле — 6 (Слафковски, Сузуки), 3:50 — 1:0. Холл — 18 (Уокер, Котканиеми), 9:56 — 1:1. Сузуки — 30 (Каррье), 36:22 — 2:1. Гуле — 7 (Кофилд, Хатсон), 38:48 — 3:1. Джост — 3 (Надо, Орлов), 54:10 — 3:2. Эванс — 13 (п.в.), 58:05 — 4:2.
Вратари: Монтембо — Кочетков (57:49 — 58:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (9+5+7) — 29 (4+14+11).
Наши: Демидов (10.29/2/0) — Орлов (17.23/1/0), Свечников (17.12/0/0).
17 апреля. Монреаль. Centre Bell.
Предпоследний игровой день регулярного чемпионата НХЛ определил оставшихся участников матчей плей-офф. До последнего дотянула всего одна пара: первое и последнее место Востока. Игра «Монреаля» и «Каролины» — противостояние борющейся и уже вышедшей в плей-офф команд. Та самая ситуация, когда одни очень стараются, у других в приоритете сыграть без травм и сохранить силы на более важный этап. Все-таки «Каролина» стартует со второго места Востока и явно не рассчитывает выбывать в первом раунде.
При таких вводных результат вполне предсказуем. Так и получилось: если после первого периода счет был 1:1, то уже во втором отрезке «Монреаль» забросил две безответных шайбы и в приподнятом расположении духа ушел в раздевалку. «Каролина» во многих моментах не бежала, не надрывалась. А бедному Петру Кочеткову приходилось отражать (и пропускать) броски, будучи полностью перекрытым.
Но хозяева льда подарили надежду как болельщикам «Коламбуса», так и «Каролины» в третьем периоде. «Хабс» нередко вставали у своих ворот. Почти без движения, ни о каких атаках не задумываясь. За шесть минут до конца матча «Каролине» удалось свести отставание до минимума: забросил Тэйлор Холл с передачи Дмитрия Орлова. За две минуты до конца «Каролина» сняла вратаря. Шансы забросить растерявшемуся в концовке «Монреалю» были велики. Но в пустые ворота оперативно отрядил четвертую шайбу Джейк Эванс, тем самым официально отправив свою команду во второй этап чемпионата.
Иван Демидов провел второй матч в НХЛ и на этот раз очками не отметился. Нанес два броска и провел на льду 10:28, имея несколько неплохих моментов. Ему немного поменяли игровое сочетание: если дебютировал он с Ньюхуком и Армия, то теперь в тройке последнего заменил Лайне. В предыдущем матче против «Чикаго» Иван набрал 2 (1+1) результативных балла за один первый период.
«Монреаль» вышел в плей-офф впервые с финала 2021 года, когда проиграл «Тампе» в пяти матчах. На плей-офф-2025 получается красивая вывеска. В первом раунде «Монреаль» встретится с «Вашингтоном», а значит, с большой вероятностью мы сможем увидеть противостояние лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина и молодого российского таланта Ивана Демидова.
Но одновременно с этим потерял шансы на выход в плей-офф «Коламбус», то есть Марченко, Чинахов, Воронков, Проворов и Тарасов отправляются в отпуск после завтрашнего матча. Несмотря на очевидный прогресс команды в этом сезоне, им немного не хватило стабильности. Особенно в последнем отрезке чемпионата.
Почти решилась судьба «Колдер Трофи». Технически и Маклин Селебрини, и Матвей Мичков еще могут подвинуть Лэйна Хатсона в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ. Но разрыв между ними довольно существенный для молодых игроков, а защитник «Хабс» добавил в копилку новую передачу. Он закончил регулярный сезон с отметкой в 66 (6+60) очков в 82 встречах и явно станет лучшим новичком сезона. «Канадиенс» не видели этот трофей более 50 лет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5