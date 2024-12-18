Финский Овечкин вернулся! Пережил тяжелую травму и сделал хет-трик

Патрик Лайне уверенно вернулся в состав «Монреаля».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Баффало»— 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

Голы: Армиа — 5 (Эванс, Хейнеман), 0:19 — 1:0. Лайне — 4 (бол., Сузуки, Слафковски), 6:26 — 2:0. Козенс — 7 (Петерка, Пауэр), 23:43 — 2:1. Слафковски — 3 (Кофилд, Савар), 25:54 — 3:1. Лайне — 5 (бол., Сузуки, Хатсон), 29:45 — 4:1. Лайне — 6 (бол., Кофилд, Хатсон), 30:55 — 5:1. Андерсон — 5 (Дворак, Галлахер), 39:15 — 6:1.

Вратари: Монтембо — Луукконен (Раймер, 40:00).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (11+10+6) — 21 (3+10+8).

18 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Монреаль» с треском проваливает очередной сезон, поэтому руководство клуба держит в уме ближайшее будущее и отправилось в Санкт-Петербург для просмотра своей будущей звезды Ивана Демидова.

В отсутствие больших боссов Патрик Лайне вспомнил, что когда-то его называли финским Овечкиным. В матче против идущего на дно «Баффало» нападающий соорудил хет-трик. Он забросил все три шайбы в большинстве отличными бросками в касание из левого круга вбрасывания. Где его только носило столько времени?

На талантливого снайпера, которого тяготит груз ментальных проблем, давно махнули рукой — сначала в «Виннипеге», а потом в «Коламбусе». Все устали ждать, когда большой ребенок возьмется за голову. Лайне всего 26, и в «Канадиенс» решили дать ему большой шанс на возрождение. Похоже, этот изначально спорный план начинает работать. После возвращения в строй на его счету стало 7 (6+1) очков в 7 играх за «Монреаль».

С ним в составе команда чаще побеждает, чем проигрывает, и поднялась с последнего места на «Востоке», обогнав как раз терпящий бедствие «Баффало». У «Сэйбрз» серия из 11 поражений подряд, а прошедшая накануне встреча команды с владельцем клуба Терри Пегулой и генеральным менеджером Кевином Адамсом, если судить по результату, оказалась бесцельной затеей.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Лайне получил травму колена в предсезонной встрече с «Торонто» в конце сентября, когда в него грубо врезался второсортный нападающий Седрик Паре, не вылезающий из АХЛ. Тогда показалось, что для финна все может закончиться очень плохо. Эпизод смотрелся страшно.

Но форвард «Монреаля» отделался всего лишь тремя месяцами на больничном, и теперь его голы должны помочь команде подняться в таблице.