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Финский Овечкин вернулся! Пережил тяжелую травму и сделал хет-трик

Патрик Лайне оформил хет-трик в матче «Монреаль» — «Баффало»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне.
Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Патрик Лайне уверенно вернулся в состав «Монреаля».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Баффало»— 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)
Голы: Армиа — 5 (Эванс, Хейнеман), 0:19 — 1:0. Лайне — 4 (бол., Сузуки, Слафковски), 6:26 — 2:0. Козенс — 7 (Петерка, Пауэр), 23:43 — 2:1. Слафковски — 3 (Кофилд, Савар), 25:54 — 3:1. Лайне — 5 (бол., Сузуки, Хатсон), 29:45 — 4:1. Лайне — 6 (бол., Кофилд, Хатсон), 30:55 — 5:1. Андерсон — 5 (Дворак, Галлахер), 39:15 — 6:1.
Вратари: Монтембо — Луукконен (Раймер, 40:00).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (11+10+6) — 21 (3+10+8).
18 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Монреаль» с треском проваливает очередной сезон, поэтому руководство клуба держит в уме ближайшее будущее и отправилось в Санкт-Петербург для просмотра своей будущей звезды Ивана Демидова.

В отсутствие больших боссов Патрик Лайне вспомнил, что когда-то его называли финским Овечкиным. В матче против идущего на дно «Баффало» нападающий соорудил хет-трик. Он забросил все три шайбы в большинстве отличными бросками в касание из левого круга вбрасывания. Где его только носило столько времени?

Патрик Лайне. Карьера финской звезды пошла под откос. Поможет ли Лайне обмен в «Монреаль»?

На талантливого снайпера, которого тяготит груз ментальных проблем, давно махнули рукой — сначала в «Виннипеге», а потом в «Коламбусе». Все устали ждать, когда большой ребенок возьмется за голову. Лайне всего 26, и в «Канадиенс» решили дать ему большой шанс на возрождение. Похоже, этот изначально спорный план начинает работать. После возвращения в строй на его счету стало 7 (6+1) очков в 7 играх за «Монреаль».

С ним в составе команда чаще побеждает, чем проигрывает, и поднялась с последнего места на «Востоке», обогнав как раз терпящий бедствие «Баффало». У «Сэйбрз» серия из 11 поражений подряд, а прошедшая накануне встреча команды с владельцем клуба Терри Пегулой и генеральным менеджером Кевином Адамсом, если судить по результату, оказалась бесцельной затеей.

Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Лайне получил травму колена в предсезонной встрече с «Торонто» в конце сентября, когда в него грубо врезался второсортный нападающий Седрик Паре, не вылезающий из АХЛ. Тогда показалось, что для финна все может закончиться очень плохо. Эпизод смотрелся страшно.

Но форвард «Монреаля» отделался всего лишь тремя месяцами на больничном, и теперь его голы должны помочь команде подняться в таблице.

Патрик Лайне
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Сан-Хосе 34 11 23 27
8 Анахайм 29 11 18 26
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Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 1 : 4
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
2 : 0
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Чикаго – Вашингтон
 3 : 2
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Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
18.12 06:00
Сиэтл – Оттава
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