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Сегодня, 07:45

Капризов снова выбил 40! Он установил очередной рекорд «Миннесоты»

Капризов забил в матче «Миннесоты» с «Виннипегом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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12 апреля. «Миннесота» — «Виннипег» — 1:3. Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Правда, «Уайлд» сегодня это не помогло.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Виннипег» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Лаури — 13 (Нидеррайтер, Моррисси), 3:53 — 0:1. Шайфли — 42 (Шмидт, Дюбуа), 13:10 — 0:2. Капризов — 40 (бол., Клингберг, Юханссон), 41:59 — 1:2. Эпплтон — 5 (Бэррон, Стенлунд), 54:06 — 1:3.
Вратари: Флери (57:32 — 59:32) — Хеллибак.
Штраф: 27 — 24.
Броски: 34 (12+4+18) — 20 (4+11+5).
Наши: Капризов (22.13/8/-2) — Наместников (11.50/0/0).
12 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19199 зрителей.

Как бы «Миннесота» ни была хороша без Кирилла Капризова и как бы круто в роли лидера «Уайлд» ни смотрелся Мэттью Болди, болельщики «Дикарей» с нетерпением ждали возвращения своего лучшего бомбардира, пропустившего из-за травмы целый месяц.

По словам Дина Эвассона, россиянин порывался вернуться в игровой ритм еще пару недель назад и умолял тренера выпустить его на лед раньше оговоренных сроков восстановления. Однако в клубе решили не рисковать здоровьем своей звезды и дали ей зеленый свет лишь в прошлое воскресенье, когда в Сент-Пол приехал гостить «Сент-Луис».

И если матч с «Музыкантами» Долларовый Кирилл провел по нулям, то сегодня в очередной домашней встрече с «Виннипегом» классно сыграл на добивании и забил впервые после выхода с больничного, второй сезон подряд забросив 40 шайб — до него еще никому в истории клуба эта отметка не покорялась два сезона подряд.

К несчастью для хозяев, его гол в начале третьего периода не помог «Миннесоте» избежать поражения, которое лишило «Дикарей» шансов на первое место в Центральном дивизионе. И теперь у Кирилла остался всего один матч до конца регулярки, чтобы улучшить форму перед вероятным столкновением с «Далласом» в первом раунде.

Не получилось у хозяев и толком порадоваться за своего любимого громилу Райана Ривза, который за 25 секунд до финальной сирены решил честно подраться с тяжеловесом из «Джетс» Адамом Лаури. Темнокожий канадец уверенно выигрывал бой по очкам, но в концовке пропустил удар в лоб и оказался на коленях. Примечательно, что нападающие уже выясняли отношения четыре года назад в матче «Виннипега» и «Вегаса». Но и тогда американец вышел из схватки победителем, первым уложив соперника на лед. Так что реваншироваться у форварда «Уайлд» не получилось.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 49 31 105
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 81 23 58 58
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Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
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Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
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Питтсбург – Чикаго
 2 : 5
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
12.04 02:00
Бостон – Вашингтон
 5 : 2
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Каролина – Детройт
 4 : 1
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Миннесота – Виннипег
 1 : 3
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Колорадо – Эдмонтон
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