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Сегодня, 07:30

Капризова не остановить! Снова забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Капризов помог «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Вегасом»
Егор Сергеев
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Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Миннесота» благодаря дублю Кирилла повела в серии — 2-1.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Миннесота» — «Вегас» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Капризов — 3 (бол., Байэм, Болди), 3:13 — 1:0. Росси — 1 (Тренин, Бразо), 6:51 — 2:0. Пьетранджело — 1 (Хэнифин), 10:48 — 2:1. Болди — 4, 31:05 — 3:1. Капризов — 4 (бол., Хартман, Росси), 39:58 — 4:1. Смит — 1 (мен., Карлссон), 51:34 — 4:2. Фолиньо — 2 (мен., п.в., Богосян), 58:27 — 5:2.
Вратари: Густавссон — Хилл (Шмид, 40:00, 57:32 — 58:27).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 31 (7+14+10) — 32 (12+6+14).
Наши: Капризов (21.09/6/0), Тренин (8.02/1/+1) — Барбашев (15.25/0/-2), Дорофеев (18.46/4/-1).
25 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 058 зрителей.
Счет в серии: 2-1.

Кирилл Капризов из-за травмы пропустил ровно половину регулярки, но к плей-офф российский форвард вернулся в какой-то сумасшедшей форме. В первых двух матчах Капризов отметился пятью (2+3) очками и попаданием во все хайлайты лиги со своими невероятными ассистами. В третьем матче форвард продолжил разрывать.

Кирилл Капризов празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Вегас&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo; (2:5) в&nbsp;Лас-Вегасе 22&nbsp;апреля.«Немного повеселились». Капризов стал плеймейкером, оформил дубль и забрал победу в Вегасе

Начал Капризов уже на четвертой минуте. «Вегас» схватил удаление за нарушение численного состава, чем «Миннесота» очень быстро воспользовалась. Наверняка и этот гол Капризова попадет во все хайлайты: россиянин просто объехал всю зону «Вегаса» по кругу, а потом так «плюнул» с синей линии, что Эдин Хилл оказался не у дел.

Ассистировал Капризову в первой шайбе Зеев Буюм — 19-летний защитник, который весь сезон провел в студенческой NCAA. За «Миннесоту» он дебютировал лишь в плей-офф, а ассист на Капризова стал для него первым в НХЛ.

Вскоре Марко Росси удвоил преимущество «Уайлд». Но и тут не обошлось без участия российских игроков: австрийцу ассистировал Яков Тренин. Для Якова это первый результативный пас в плей-офф за карьеру. Ранее он в играх на вылет отмечался только заброшенными шайбами: 20 матчей — 6 голов.

В середине первого периода Алекс Пьетранджело внес небольшую интригу, сократив отставание до одной шайбы. Но на большее «Вегас» не хватило. Во втором периоде «Миннесота» забросила еще дважды и сняла все вопросы об итогах матча.

Снова в большинстве отличился Капризов. Райан Хартман, осознавая, что до конца периода осталось буквально пару секунд, просто пальнул шайбу от борта в сторону ворот, где она нашла россиянина. Кажется, Кирилл не сразу осознал, что вообще только что произошло.

Теперь россиянин — лучший бомбардир плей-офф НХЛ с семью (4+3) очками. В списке лучших снайперов Капризов делит первую строчку со своим одноклубником Мэттью Болди (у обоих по четыре шайбы).

В третьем периоде команды забросили по разу. Итог — 5:2 в матче и 2-1 в серии. Все в пользу команды Капризова.

Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
_ - _
4. Монреаль - Вашингтон
_ - _
2 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
2 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
4. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
0 - 2
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 2
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
5 - 2
4. Миннесота - Вегас
_ - _
5. Вегас - Миннесота
_ - _
1 - 2
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
2 - 3
4. Оттава - Торонто
_ - _
3 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 1
1. Даллас - Колорадо
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2. Даллас - Колорадо
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4. Колорадо - Даллас
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5. Даллас - Колорадо
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2 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
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Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
1. Виннипег - Сент-Луис
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Миннесота – Вегас
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