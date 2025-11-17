Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
«Миннесота» под руководством Джона Хайнса редко радует богатыми на голы матчами. Несмотря на наличие сильных исполнителей, «Уайлд» занимают лишь 26-е место в лиге по средней результативности (2,74 шайбы за матч). Это мало, особенно если учесть, что в команде играет одна из главных звезд современной НХЛ Кирилл Капризов. Тем не менее не самый яркий хоккей не помешал «дикарям» провести успешный ноябрь. В восьми последних матчах команда Хайнса потерпела только два поражения, а сегодня обыграла «Вегас», прямого конкурента по конференции.
Кому точно запомнится матч с «Голден Найтс», так это Якову Тренину. Россиянин проводит седьмой сезон в НХЛ, но никогда не отличался высокой результативностью. Только в первые полноценные регулярки за «Нэшвилл», когда он избегал ссылок в фарм-клуб, ему удавалось показывать достойные цифры: 24 очка, а личный рекорд по голам — 17 в регулярке-2021/22. Со временем тренеры все больше ценили в Тренине его оборонительные навыки. Неудивительно, что при таком функционале его результативность пошла на спад. Лишь в 20-м матче сезона форвард забросил первую шайбу. В эпизоде также поучаствовал Данила Юров — Хайнс объединил двух уроженцев Челябинска в четвертом звене.
Не испытывает проблем с голами другой хоккеист с Урала. Павел Дорофеев немного сбавил снайперский темп, но в матче с «Миннесотой» прервал неудачную серию. Его шайба в большинстве в первом периоде помогла «Вегасу» сравнять счет. Дорофеев подкрался к воротам с любимой позиции, опередив в борьбе за отскок Тренина. Яков позже исправится: его гол восстановил равенство во втором периоде. Наследник Александра Овечкина же продолжает лидировать среди снайперов «Голден Найтс». 11 шайб за 18 матчей — лучший результат в команде и топ-15 по всей лиге.
Отыграться во второй раз «Вегасу» помогло большинство. По сезону спецбригады Брюса Кэссиди не показывают выдающийся процент реализации, но сегодня сумели забить дважды. В этот раз в голе поучаствовал Иван Барбашев, а отличился опытный Райлли Смит. Игра перешла в овертайм, где снова все определили спецбригады. Только теперь меньшинство «Вегаса» проверяли на прочность лидеры «Миннесоты». До буллитов «рыцари» не дотянули: Капризову хватило 11 секунд, чтобы реализовать удаление Ши Теодора. «Уайлд» в очередной раз подтвердили статус одной из лучших команд лиги по игре в большинстве.
Несмотря на удачный ноябрь, «дикари» все еще находятся вне зоны плей-офф. Попасть в восьмерку будет непросто. На подъеме «Юта», «Анахайм» и «Чикаго». Хороший ход набрал «Сиэтл». А ведь сейчас в плей-офф не входит и «Эдмонтон». Понятно, что ближе к январю некоторые команды сбавят амбиции и откатятся вниз. Этим «Миннесота» и должна воспользоваться — ее состав позволяет рассчитывать как минимум на первый раунд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|4 : 1