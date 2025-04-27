В серии с «Миннесотой» будет минимум шесть матчей.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции

«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Теодор — 1 (бол., Барбашев, Айкел), 6:47 — 0:1. Росси — 2 (Бразо, Тренин), 10:43 — 1:1. Фолиньо — 3 (Хартман, Зуккарелло), 21:24 — 2:1. Руа — 1 (бол., Гертл, Дорофеев), 44:50 — 2:2. Гертл — 3 (Стоун, Макнэбб), 50:03 — 2:3. Сперджен — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 50:57 — 3:3. Барбашев — 1 (Руа, Смит), 77:26 — 3:4.

Вратари: Густавссон — Хилл.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 32 (4+10+8+10) — 46 (11+12+12+11).

Наши: Капризов (28.12/2/0), Тренин (10.31/1/+1) — Барбашев (21.39/3/+1), Дорофеев (22.32/1/-2).

26 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Счет в серии: 2-2.

«Вегас» заходил в плей-офф как один из фаворитов, но, забрав спокойно у «Миннесоты» первую игру, растерялся, наделал кучу ошибок и упустил преимущество. Четвертый матч в сжатой форме отразил общее содержание серии. «Рыцари» бойко начали, забили и худо-бедно закрыли ударное звено хозяев во главе с Кириллом Капризовым, от которого изрядно настрадались в прошлых встречах.

В ответ «Уайлд» показали, что могут забивать без участия своих звезд, причем это было сделано в рабочем стиле — за счет давления в чужой зоне и активной игры под воротами. Первый гол спродюсировал челябинец Яков Тренин, выгрузивший шайбу из-за лицевой линии на клюшку Марко Росси. После того, как в начале второго периода «Миннесота» вышла вперед, «Вегас» стал добавлять с каждой минутой. Вратарь хозяев Филип Густавссон действовал уверенно и долгое время справлялся со всеми трудностями.

В регулярном чемпионате команда Брюса Кэссиди стала второй по реализации большинства, но глядя на то, как Джек Айкел и Марк Стоун сотоварищи тщетно пытались войти в чужую зону с контролем и постоянно теряли шайбу, в это сложно было поверить. Подкосил державшую удар «Миннесоту» защитник-новичок Зеев Буюм, дебютировавший в НХЛ непосредственно в Кубке Стэнли. Он клюшкой нечаянно разбил в кровь лицо Стоуну и получил двойной малый штраф. «Вегас» с огромными усилиями всё-таки забил и еще больше усилил давление на оборону соперника.

Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс перешел на игру в три звена и посадил Буюма. Нападающий Мэтт Болди в основное время провел за на площадке почти 26 минут! После того, как забил Томаш Гертл, могло показаться, что «Вегас» не остановить. Однако в дело включились лидеры «Миннесоты», быстро восстановившие равновесие. Тренерский штаб гостей долго раздумывал над тем, стоит ли взять челлендж и даже использовал таймаут. Капризов рукой подтолкнул голкипера Эйдина Хилла, не дав ему своевременно сыграть «блином». Россиянин оказался в этом положении под воздействием защитника. Кэссиди решил на рисковать.

Тренин вскоре не использовал чистый выход «один в ноль» и в итоге, несмотря на отдельные атакующие акции «Вегаса», матч перетек в овертайм.

Счастье для «Миннесоты» было близко. Она играла острее и даже получила большинство. Гости выстояли и дождались чужой ошибки. Защитник «Уайлд» Джейк Миддлтон смазал пас, находясь на своей лицевой, и в последовавшей сутолоке у ворот Густавссона расторопнее всех оказался Иван Барбашев. 2-2 в серии!