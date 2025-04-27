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«Вегас» почти закрыл тройку Капризова и с трудом вырвал победу. А герой овертайма — Барбашев

Гол Барбашева принес «Вегасу» победу в матче с «Миннесотой»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
В серии с «Миннесотой» будет минимум шесть матчей.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Теодор — 1 (бол., Барбашев, Айкел), 6:47 — 0:1. Росси — 2 (Бразо, Тренин), 10:43 — 1:1. Фолиньо — 3 (Хартман, Зуккарелло), 21:24 — 2:1. Руа — 1 (бол., Гертл, Дорофеев), 44:50 — 2:2. Гертл — 3 (Стоун, Макнэбб), 50:03 — 2:3. Сперджен — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 50:57 — 3:3. Барбашев — 1 (Руа, Смит), 77:26 — 3:4.
Вратари: Густавссон — Хилл.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 32 (4+10+8+10) — 46 (11+12+12+11).
Наши: Капризов (28.12/2/0), Тренин (10.31/1/+1) — Барбашев (21.39/3/+1), Дорофеев (22.32/1/-2).
26 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Счет в серии: 2-2.

«Вегас» заходил в плей-офф как один из фаворитов, но, забрав спокойно у «Миннесоты» первую игру, растерялся, наделал кучу ошибок и упустил преимущество. Четвертый матч в сжатой форме отразил общее содержание серии. «Рыцари» бойко начали, забили и худо-бедно закрыли ударное звено хозяев во главе с Кириллом Капризовым, от которого изрядно настрадались в прошлых встречах.

В ответ «Уайлд» показали, что могут забивать без участия своих звезд, причем это было сделано в рабочем стиле — за счет давления в чужой зоне и активной игры под воротами. Первый гол спродюсировал челябинец Яков Тренин, выгрузивший шайбу из-за лицевой линии на клюшку Марко Росси. После того, как в начале второго периода «Миннесота» вышла вперед, «Вегас» стал добавлять с каждой минутой. Вратарь хозяев Филип Густавссон действовал уверенно и долгое время справлялся со всеми трудностями.

В регулярном чемпионате команда Брюса Кэссиди стала второй по реализации большинства, но глядя на то, как Джек Айкел и Марк Стоун сотоварищи тщетно пытались войти в чужую зону с контролем и постоянно теряли шайбу, в это сложно было поверить. Подкосил державшую удар «Миннесоту» защитник-новичок Зеев Буюм, дебютировавший в НХЛ непосредственно в Кубке Стэнли. Он клюшкой нечаянно разбил в кровь лицо Стоуну и получил двойной малый штраф. «Вегас» с огромными усилиями всё-таки забил и еще больше усилил давление на оборону соперника.

Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс перешел на игру в три звена и посадил Буюма. Нападающий Мэтт Болди в основное время провел за на площадке почти 26 минут! После того, как забил Томаш Гертл, могло показаться, что «Вегас» не остановить. Однако в дело включились лидеры «Миннесоты», быстро восстановившие равновесие. Тренерский штаб гостей долго раздумывал над тем, стоит ли взять челлендж и даже использовал таймаут. Капризов рукой подтолкнул голкипера Эйдина Хилла, не дав ему своевременно сыграть «блином». Россиянин оказался в этом положении под воздействием защитника. Кэссиди решил на рисковать.

Тренин вскоре не использовал чистый выход «один в ноль» и в итоге, несмотря на отдельные атакующие акции «Вегаса», матч перетек в овертайм.

Счастье для «Миннесоты» было близко. Она играла острее и даже получила большинство. Гости выстояли и дождались чужой ошибки. Защитник «Уайлд» Джейк Миддлтон смазал пас, находясь на своей лицевой, и в последовавшей сутолоке у ворот Густавссона расторопнее всех оказался Иван Барбашев. 2-2 в серии!

Иван Барбашев
Кирилл Капризов
Павел Дорофеев
Яков Тренин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 1
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
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6 - 3
4. Монреаль - Вашингтон
_ - _
5. Вашингтон - Монреаль
_ - _
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 1
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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_ - _
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
1 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
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2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
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_ - _
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_ - _
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
2 - 2
1. Вегас - Миннесота
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2. Вегас - Миннесота
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3. Миннесота - Вегас
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4. Миннесота - Вегас
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5. Вегас - Миннесота
_ - _
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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1. Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
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Виннипег - Сент-Луис
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