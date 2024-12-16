Капризов сделал второй дубль за два дня! Теперь он первый снайпер и второй бомбардир НХЛ

Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Вегасом»

Но кроме россиянина у «Миннесоты» забивать оказалось некому.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Капризов — 21 (Зуккарелло), 1:30 — 1:0. Олофссон — 6 (бол., Теодор, Айкел), 9:31 — 1:1. Теодор — 4 (Айкел, Стоун), 26:04 — 1:2. Капризов — 22 (Фэйбер, Зуккарелло), 36:56 — 2:2. Олофссон — 7 (Карлссон, Дорофеев), 43:49 — 2:3.

Вратари: Валльстедт (57:42) — Самсонов.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 22 (10+7+5) — 27 (12+6+9).

Наши: Капризов (28.03/6/+1), Хуснутдинов (6.17/0/0) — Барбашев (5.00/0/-1), Дорофеев (14.30/3/+1).

16 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18771 зритель.

Кирилл Капризов продолжает играть на новый рекордный контракт. Сложно переоценить влияние россиянина на текущие успехи «Миннесоты» («Уайлд» идут вторыми на Западе), но вот интересный факт — кроме Капризова никто из форвардов команды не набирает даже в среднем очко за игру. У Кирилла же 1,56 результативных действий на матч.

В подтверждение этих слов сегодня у «Миннесоты» забивал только Капризов (а ведь и вчера во встрече с «Филадельфией у него был дубль). Начал уже на второй минуте: Зукарелло на удачу откинул шайбу в район пятака, где россиянин стоял совершенно один. Такими подарками Кирилл пользуется с огромным удовольствием.

Во второй раз россиянин отличился в концовке второго периода — к тому моменту «Миннесота» уже уступала в счете (1:2). Вторая шайба Капризова достойна для попадания в топ лучших голов месяца: форвард поймал шайбу рукой и идеально закинул ее в девятку, пока она скакала по льду.

Сейчас у Капризова 22 шайбы в 30 матчах. В списке снайперов россиянин делит первое место с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Если Капризов продолжит идти по этому графику, то к концу сезона выбьет 58 голов. Среди бомбардиров россиянин занимает второе место, отставая от Маккиннона на три результативных действия.

На этом успехи Капризов сегодня закончились, а кроме него в составе «Уайлд» забивать некому. Победную шайбу «Вегас» забросил уже на четвертой минуте третьего периода, а поучаствовал в ней Павел Дорофеев, который шесть матчей подряд уходил со льда без набранных очков.

Несмотря на поражение, по потерянным очкам «Миннесота» возглавляет Западную конференцию. Все благодаря простому парню из Новокузнецка, который явно заслужил большой контракт.