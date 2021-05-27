Капризов не забил: бережет силы для седьмого матча? «Миннесота» удивляет, зарубившись с «Вегасом»

Перед началом сезона вряд ли кто-то мог предположить такое.

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Миннесота» — «Вегас» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Хартман — 2 (Фиала, Паризе), 44:21 — 1:0. Фиала — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 49:35 — 2:0. Бьюгстад — 1 (Штурм, Сперджен), 55:17 — 3:0.

Вратари: Тэлбот — Флери.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 24 (9+5+10) — 23 (6+7+10).

Наши: Капризов (17.55/0/0) — -.

Счет в серии: 3-3.

Перед стартом Кубка Стэнли мало кто верил, что «Миннесота» Кирилла Капризова сумеет всерьез зарубиться с классно сбалансированным «Вегасом». Босс «дикарей» Билл Герин и новый глава скаутинга Джад Брэккет, несколько лет назад надрафтовавший для «Ванкувера» Брока Бесера, Элиаса Петтерссона и Куинна Хьюза, постепенно строят в Сент-Поле симпатичную команду для больших дел.

Однако в текущей конфигурации «Уайлд» выглядят очень аморфным и сырым коллективом без мощной центральной оси и звездного голкипера, для которого первый раунд — это потолок. Поэтому вряд ли кто-то ставил на то, что парни Дина Эвассона смогут сыграть в серии «Голден Найтс» все семь матчей. И похоже, что игроков «Миннесоты» только раззадорили разговоры о их скором вылете.

Если в предыдущей игре на выезде «Дикари» смогли утащить «Рыцарей» в шестой матч не без доли везения и во многом благодаря Кэму Тэлботу, то сегодняшняя победа на домашнем льду получилась вполне уверенной и безапелляционной.

Правда, первый гол зрители в «Эксел Энерджи-центре» увидели только в третьем периоде. На 45-й минуте Кевин Фиала улетел вместе с Райаном Хартманом в контратаку и продливший недавно контракт с клубом американец красиво уложил шайбу под перекладину Марку-Андре Флери.

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При абсолютно равной игре дебютный гол «Миннесоты» стал ключевым и мгновенно заставил команду Питеру Дебура занервничать. Через несколько минут после шайбы Хартмана «Вегас» словил две минуты на нарушение численного состава и в большинстве свое слово сказал уже сам Фиала. Швейцарец увидел неплохой трафик на пятачке «Голден Найт» и с кистей мощно стрельнул под ловушку франкофону.

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Как оказалось, ответить хозяевам «Рыцарем» оказалось нечем, а выскочивший «один в ноль» за несколько минут до конца третьей двадцатиминутки Ник Бьюгстад спокойно уложил третью шайбу в ворота Флери и окончательно подтвердил своей команде бронь билетов на еще одну поездку в «сказочный Лас-Вегас».

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Что до Кирилла Капризова, то, несмотря на безрезультативный матч, он сыграл больше всех из нападающих «Миннесоты», пусть и не был привычно активен впереди. Поразительно, что сибиряк сегодня так ни разу и не бросил по воротам «Вегаса». Однако наверняка Дин Эвассон надеется, что всю свою мощь 97-й номер припас для решающей битвы.