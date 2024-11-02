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«Пронесся по НХЛ как бензопила Эша Уильямса по «Мертвецам». В Америке впечатлены игрой Капризова на старте сезона НХЛ

В Америке впечатлены игрой Кирилла Капризова на старте сезона НХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Невероятная результативность.

«Миннесота» победила «Тампу» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Лучшим игроком встречи стал Кирилл Капризов, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард первым в лиге преодолел отметку в 20 шайб и возглавил гонку бомбардиров (7+14). Кроме того, нападающий установил рекорд франшизы — в последних семи встречах подряд Кирилл набирает минимум по 2 результативных действия. Как отреагировала американская пресса на перфоманс суперзвезды «Уайлд»?

The Hockey News: «Игра Капризова — это то, что болельщики «Уайлд» еще не видели»

«Капризов, возможно, раньше считался игроком, который медленно набирает обороты, но в этом году это не так. Сейчас он набрал очки в семи играх подряд — это рекорд франшизы. Однако для Кирилла важны не только результативные действия. Он ведь выходит на лед, чтобы защищаться в неравных составах. Именно это делает его особенным. Его игра — это то, чего болельщики «Уайлд» раньше не видели».

Кирилл Капризов (№97) с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тампы-Бэй&raquo;. Капризов — лучший бомбардир НХЛ. Он разнес «Тампу» и затмил Кучерова

ClutchPoints: «Перед нами ранний кандидат на «Харт Трофи»

«Кирилл является одним из лучших хоккеистов НХЛ последние несколько лет. В своем дебютном сезоне он набирал почти по очку за игру, в следующем — более одного за матч. С тех пор он каждый год демонстрирует высокий уровень. Если Капризов продолжит в том же духе, то закончит чемпионат с более чем 100 очками. Дамы и господа, перед нами ранний кандидат на «Харт Трофи».

The Athletic: «Капризов начинает верить в то, что его команда способна на многое»

«Честно говоря, встреча против «Тампы» складывалась далеко не идеально для Капризова. Он ошибался большего обычного в простейших передачах. Но когда «Миннесоте» нужно было отыграться при счете 0:1, он отдал голевой пас. После этого были победный гол и шайба в пустые ворота. Видно, что сам россиянин начинает верить в то, что эта команда способна на многое».

Hockey Wilderness: «Капризов переписывает рекорды «Уайлд» не в первый раз»

«Обычно Кирилл медленно запрягает, но что, происходит с ним сейчас — это фантастика. В октябре российская суперзвезда пронесся по НХЛ как бензопила Эша Уильямса по «Мертвецам». В ноябре он продолжает это делать. Капризов переписывает рекорды «Уайлд» не в первый раз. И впереди его ждут новые высоты».

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 14 7 7 16
2 Рейнджерс 10 7 3 15
3 Вашингтон 9 7 2 14
4 Каролина 9 7 2 14
5 Коламбус 10 5 5 11
6 Айлендерс 11 4 7 10
7 Филадельфия 11 4 7 9
8 Питтсбург 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 12 8 4 17
2 Тампа-Бэй 11 7 4 14
3 Торонто 11 6 5 13
4 Оттава 10 5 5 10
5 Детройт 10 4 6 9
6 Баффало 11 4 7 9
7 Монреаль 11 4 7 9
8 Бостон 11 4 7 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 10 7 3 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Колорадо 11 5 6 10
6 Сент-Луис 11 5 6 10
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Чикаго 11 3 8 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 7 4 15
2 Лос-Анджелес 11 6 5 14
3 Калгари 11 6 5 13
4 Ванкувер 9 4 5 11
5 Эдмонтон 11 5 6 11
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7 Анахайм 10 4 6 10
8 Сан-Хосе 12 3 9 8
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Рейнджерс – Оттава
 2 : 1
2.11 02:00
Коламбус – Виннипег
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2.11 02:00
Баффало – Айлендерс
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2.11 03:00
Миннесота – Тампа-Бэй
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2.11 04:00
Калгари – Нью-Джерси
 3 : 0
2.11 19:00
Флорида – Даллас
 - : -
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