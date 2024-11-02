«Пронесся по НХЛ как бензопила Эша Уильямса по «Мертвецам». В Америке впечатлены игрой Капризова на старте сезона НХЛ
«Миннесота» победила «Тампу» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Лучшим игроком встречи стал Кирилл Капризов, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард первым в лиге преодолел отметку в 20 шайб и возглавил гонку бомбардиров (7+14). Кроме того, нападающий установил рекорд франшизы — в последних семи встречах подряд Кирилл набирает минимум по 2 результативных действия. Как отреагировала американская пресса на перфоманс суперзвезды «Уайлд»?
The Hockey News: «Игра Капризова — это то, что болельщики «Уайлд» еще не видели»
«Капризов, возможно, раньше считался игроком, который медленно набирает обороты, но в этом году это не так. Сейчас он набрал очки в семи играх подряд — это рекорд франшизы. Однако для Кирилла важны не только результативные действия. Он ведь выходит на лед, чтобы защищаться в неравных составах. Именно это делает его особенным. Его игра — это то, чего болельщики «Уайлд» раньше не видели».
ClutchPoints: «Перед нами ранний кандидат на «Харт Трофи»
«Кирилл является одним из лучших хоккеистов НХЛ последние несколько лет. В своем дебютном сезоне он набирал почти по очку за игру, в следующем — более одного за матч. С тех пор он каждый год демонстрирует высокий уровень. Если Капризов продолжит в том же духе, то закончит чемпионат с более чем 100 очками. Дамы и господа, перед нами ранний кандидат на «Харт Трофи».
The Athletic: «Капризов начинает верить в то, что его команда способна на многое»
«Честно говоря, встреча против «Тампы» складывалась далеко не идеально для Капризова. Он ошибался большего обычного в простейших передачах. Но когда «Миннесоте» нужно было отыграться при счете 0:1, он отдал голевой пас. После этого были победный гол и шайба в пустые ворота. Видно, что сам россиянин начинает верить в то, что эта команда способна на многое».
Hockey Wilderness: «Капризов переписывает рекорды «Уайлд» не в первый раз»
«Обычно Кирилл медленно запрягает, но что, происходит с ним сейчас — это фантастика. В октябре российская суперзвезда пронесся по НХЛ как бензопила Эша Уильямса по «Мертвецам». В ноябре он продолжает это делать. Капризов переписывает рекорды «Уайлд» не в первый раз. И впереди его ждут новые высоты».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|12
|8
|4
|17
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|5
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|6
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|10
|7
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 1
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
|2 : 6
|2.11
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 4
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 3
|2.11
|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 0
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|2.11
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -