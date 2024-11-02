«Миннесота» переиграла «Тампу-Бэй» благодаря трем очкам Кирилла Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Голы: Пойнт — 7 (бол., Хедман, Хагель), 19:15 — 0:1. Эрикссон Эк — 5 (Капризов, Зуккарелло), 20:47 — 1:1. Фэйбер — 2 (Миддлтон, Лауко), 42:41 — 2:1. Гюнцель — 5 (бол., Хедман, Кучеров), 46:23 — 2:2. Капризов — 6 (Росси, Зуккарелло), 54:37 — 3:2. Болди — 5 (п.в.), 56:57 — 4:2. Пол — 4 (Макдона, Чернак), 57:34 — 4:3. Капризов — 7 (п.в., Годро), 59:31 — 5:3.

Вратари: Густавссон — Василевский (56:25 — 56:57, 57:45 — 59:31).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 22 (6+7+9) — 30 (15+7+8).

Наши: Капризов (23.01/2/+4), Тренин (11.28/3/+1), Хуснутдинов (11.44/0/+1) — Кучеров (23.59/8/-3).

2 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18104 зрителя.

На старте сезона Кирилл Капризов — лучший игрок НХЛ. Он лишь дважды уходил с площадки, набрав менее двух очков за игру. И во многом благодаря ему «Миннесота» сейчас — один из лидеров Западной конференции.

Матч с «Тампой» можно было рассматривать, как очное противостояние Капризова и Кучерова. У Никиты Кучерова тоже неплохая серия матчей с набранными очками: лишь раз он уходил со льда без результативных действий. И все же в личной дуэли оказался сильнее воспитанник Новокузнецка.

Первый период прошел практически без моментов. Под самый конец первого игрового отрезка «Миннесота» сама себе привезла неприятности, получив командный штраф. «Тампа» такими подарками пользуется с огромным удовольствием: Поинт с передач Хедмана и Хэйгела открыл счет в матче.

Второй период начался с гола «Миннесоты». Менее минуты прошло со стартового вбрасывания, как Эрикссон после отличной поперечной передачи Капризова сравнял счет в матче. Так первые 40 минут и завершились со скромными 1:1 на табло. Настоящая голевая феерия началась в третьем периоде.

Сначала Брок Фабер прямым броском практически с синей линии поразил ворота Василевского. Но через несколько минут Джейк Генцел вновь восстановил равенство на табло, реализовав большинство.

Ключевой стала ошибка Василевского за пять с половиной минут до конца: голкипер не смог прижать шайбу после нетрудного броска Цукарелло, чем быстро воспользовался Кирилл Капризов. Причем россиянин успел отличиться еще раз: в пустые ворота за 30 секунд до конца.

После первых 10 матчей Капризов идет по невероятному графику — более двух очков за игру. Сейчас россиянин лучший бомбардир НХЛ с 21 результативным действием. Кучеров пока отстает — 18 очков и пятое место.