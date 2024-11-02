Капризов — лучший бомбардир НХЛ. Он разнес «Тампу» и затмил Кучерова
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
Голы: Пойнт — 7 (бол., Хедман, Хагель), 19:15 — 0:1. Эрикссон Эк — 5 (Капризов, Зуккарелло), 20:47 — 1:1. Фэйбер — 2 (Миддлтон, Лауко), 42:41 — 2:1. Гюнцель — 5 (бол., Хедман, Кучеров), 46:23 — 2:2. Капризов — 6 (Росси, Зуккарелло), 54:37 — 3:2. Болди — 5 (п.в.), 56:57 — 4:2. Пол — 4 (Макдона, Чернак), 57:34 — 4:3. Капризов — 7 (п.в., Годро), 59:31 — 5:3.
Вратари: Густавссон — Василевский (56:25 — 56:57, 57:45 — 59:31).
Штраф: 13 — 9.
Броски: 22 (6+7+9) — 30 (15+7+8).
Наши: Капризов (23.01/2/+4), Тренин (11.28/3/+1), Хуснутдинов (11.44/0/+1) — Кучеров (23.59/8/-3).
2 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18104 зрителя.
На старте сезона Кирилл Капризов — лучший игрок НХЛ. Он лишь дважды уходил с площадки, набрав менее двух очков за игру. И во многом благодаря ему «Миннесота» сейчас — один из лидеров Западной конференции.
Матч с «Тампой» можно было рассматривать, как очное противостояние Капризова и Кучерова. У Никиты Кучерова тоже неплохая серия матчей с набранными очками: лишь раз он уходил со льда без результативных действий. И все же в личной дуэли оказался сильнее воспитанник Новокузнецка.
Первый период прошел практически без моментов. Под самый конец первого игрового отрезка «Миннесота» сама себе привезла неприятности, получив командный штраф. «Тампа» такими подарками пользуется с огромным удовольствием: Поинт с передач Хедмана и Хэйгела открыл счет в матче.
Второй период начался с гола «Миннесоты». Менее минуты прошло со стартового вбрасывания, как Эрикссон после отличной поперечной передачи Капризова сравнял счет в матче. Так первые 40 минут и завершились со скромными 1:1 на табло. Настоящая голевая феерия началась в третьем периоде.
Сначала Брок Фабер прямым броском практически с синей линии поразил ворота Василевского. Но через несколько минут Джейк Генцел вновь восстановил равенство на табло, реализовав большинство.
Ключевой стала ошибка Василевского за пять с половиной минут до конца: голкипер не смог прижать шайбу после нетрудного броска Цукарелло, чем быстро воспользовался Кирилл Капризов. Причем россиянин успел отличиться еще раз: в пустые ворота за 30 секунд до конца.
После первых 10 матчей Капризов идет по невероятному графику — более двух очков за игру. Сейчас россиянин лучший бомбардир НХЛ с 21 результативным действием. Кучеров пока отстает — 18 очков и пятое место.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|12
|8
|4
|17
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|5
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|6
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|10
|7
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 1
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
|2 : 6
|2.11
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 4
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 3
|2.11
|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 0
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|2.11
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -