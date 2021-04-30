Капризов затащил «Миннесоту» в овертайм. Его команда спасла матч, проигрывая 0:3

Но соперник в итоге выиграл.

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«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1)

Голы: Блэй — 7 (Крюг, Шворц), 3:14 — 0:1. Бозак — 4 (мен.), 27:34 — 0:2. Сканделла — 3 (Кайру), 30:55 — 0:3. Эрикссон Эк — 17 (Фолиньо), 37:01 — 1:3. Фиала — 18 (Раск), 42:21 — 2:3. О`Райлли — 21 (бол., Перрон, Крюг), 46:16 — 2:4. Раск — 8 (Фиала, Соуси), 55:21 — 3:4. Капризов — 23 (Фиала, Сперджен), 59:08 — 4:4. О`Райлли — 22 (Кайру), 63:43 — 4:5.

Вратари: Тэлбот (57:50 — 59:08) — Хуссо.

Штраф: 14 — 22.

Броски: 30 (6+12+9+3) — 21 (7+5+7+2).

Наши: Капризов (21.05/3/0) — Барбашев (11.57/0/+1).

30 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Дикари» с «Сент-Луисом» выдали одну из самых ярких встреч всего игрового дня. «Блюзмены» набрали отличный ход и самоотверженно бьются за выход в плей-офф. Сегодня они приехали в гости к «Миннесоте» и едва не обожглись.

Стоит отметить, что в составе «Сент-Луиса» отсутствовал Владимир Тарасенко. Главный тренер команды Крэйг Беруби сказал, что с игроком ничего серьезного и он должен вернуться на лед со дня на день. Хочется в это верить, ибо российскому нападающему с травмами совсем не везет. Хорошо, что речь идет о повреждении нижней части тела, а значит, проблемное плечо Владимира не является причиной сегодняшнего отсутствия.

В первой половине матча команда Тарасенко не испытывала серьезных проблем, а к середине второго периода вела со счетом 3:0. Причем нельзя сказать, что «Сент-Луис» играл на максимуме возможностей. За 40 минут игры «Блюзмены» нанесли всего 12 бросков по воротам соперника, но продемонстрировали отличную реализацию. Помогли с этим и хозяева. «Миннесота» умудрилась пропустить в большинстве, а непозволительную ошибку допустил капитан команды Джаред Сперджен. Тайлер Бозак обрадовался такому подарку, сумел убежать в атаку и переиграл Кэма Тэлбота.







Несмотря на счет, хозяева не собирались сдаваться. Команда активно действовала в атаке, много бросала и взяла игру под свой контроль. Помог почувствовать уверенность гол Йоэля Эриксона Эка. Причем нападающему даже не понадобилась помощь партнеров по команде. Швед разобрался с обороной «Сент-Луиса» как с манекенами и отправил шайбу точно в цель.





В начале третьего периода «Миннесота» сократила отставание до минимума, но разыгравшийся в последнее время Райан О'Райлли реализовал численное преимущество. Капитан «Сент-Луиса» находится в шикарной форме, а в последних четырех матчах набрал восемь (5+3) очков. Кроме того, в текущем сезоне на его счету уже два хет-трика. В команде точно не ошиблись с капитанской нашивкой.

Казалось, что теперь «Сент-Луис» вряд ли упустит победу и доведет дело до конца, но «Миннесота» с каждым матчем прибавляет в плане характера. «Дикари» выдали в концовке ударную пятиминутку и сумели сравнять счет. Сперва классным броском отметился Виктор Раск, а всего за минуту до финальной сирены забил и Кирилл Капризов. Российский нападающий принял шайбу от Кевина Фиалы, успел развернуться и вложить максимум силы в кистевой бросок.







В последних семи матчах на счету Капризова семь голов, и с 23 шайбами он является лучшим снайпером команды. Начинает казаться, что Кирилл играет в НХЛ несколько лет, а ведь прошло всего четыре месяца. Фантастика.

Тем не менее продлить голевой запал у «Дикарей» не получилось. «Сент-Луис» сейчас готов вгрызаться в любого соперника, ведь на кону путевка в плей-офф. «Аризона» хоть и оступилась в матчах против «Сан-Хосе», но математические шансы на четвертую строчку по-прежнему имеет. Кто, как не капитан, должен решать в такой ответственный момент? Райан О'Райлли этим и занимается. Его команда одержала четвертую подряд победу.

Результаты матчей НХЛ 30 апреля