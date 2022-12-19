В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Стил), 8:19 — 1:0. Зуккарелло — 14 (Стил, Капризов), 21:34 — 2:0. Сперджен — 3 (Капризов, Фолиньо), 29:27 — 3:0. Кастелич — 3 (Хэмоник, Келли), 44:58 — 3:1. Жиру — 14 (Ткачак, Батерсон), 58:20 — 3:2. Годро — 8 (п.в.), 59:34 — 4:2.
Вратари: Густавссон — Форсберг (57:35 — 58:20, 58:24 — 59:34).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (11+9+3) — 27 (5+7+15).
Наши: Капризов (17.52/4/+2) — Зайцев (19.07/1/-1).
18 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 213 зрителей.
За все время существования «Миннесоты» в команде не было такого яркого игрока, как Кирилл Капризов. Если раньше кто-то еще мог говорить о сравнимом наследии в клубе Мариана Габорика или Зака Паризе, то сейчас это звучит просто смешно. В домашнем матче с «Оттавой» российский нападающий набрал 3 (1+2) очка и перешагнул рубеж в 200 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Для этого Кириллу понадобилось провести всего 167 матчей — на одну игру больше, чем Евгению Малкину, и на две, чем Александру Овечкину, для достижения подобного результата. А вот Коннору Макдэвиду, например, пришлось провести 173 игры. Далеко впереди всех один Сидни Кросби (142).
Идти за юбилеем Капризов начал с первого периода, отлично щелкнув в касание из правого круга вбрасывания.
Резко ускориться, уйти на взрывной скорости от соперника — то, чем славится Капризов. В начале второго периода за ним в очередной раз не уследили, но отличиться Кириллу не удалось. Правда, Сэм Стил и Матс Зуккарелло довели момент до гола, а Капризов записал на свой счет 200-е очко.
Третью сотню долго ждать не пришлось — защитник Сперджен не мог не использовать классную передачу 97-го номера.
«Оттава» хоть и не попадает в плей-офф, но уже не так слаба, как пару сезонов назад. «Сенаторз» отыграли две шайбы, но догнать соперника так и не смогли. Гол Годро в пустые ворота стал единственным, в котором не принял участия Капризов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|32
|17
|15
|39
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
|6
|Вашингтон
|33
|16
|17
|36
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
|Баффало
|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|32
|10
|22
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|19.12
|01:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2
|19.12
|03:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|1 : 7
|19.12
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 2
|19.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98