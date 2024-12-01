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Российский новичок забил первый гол в НХЛ. А Капризов снова стал лучшим бомбардиром

Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Нэшвилл»
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Хоккеист Федор Свечков забивает свою первую шайбу в НХЛ в матче «Миннесота» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ). 1 декабря. Сент-Пол.
Федор Свечков забивает свою первую шайбу в НХЛ в матче «Миннесота» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ). 1 декабря. Сент-Пол.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
У Кирилла гол и передача в овертайме.

Регулярный чемпионат НХЛ
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Чисхольм — 1 (Годро), 18:57 — 1:0. Свечков — 1 (Евангелиста, Йоси), 19:39 — 1:1. О`Райлли — 5 (бол., Стэмкос, Йоси), 22:29 — 1:2. Капризов — 15 (бол., Росси, Сперджен), 28:24 — 2:2. Сперджен — 3 (Капризов, Эрикссон Эк), 61:00 — 3:2.
Вратари: Густавссон — Сарос.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 28 (14+6+6+2) — 27 (8+12+7+0).
Наши: Капризов (21.34/5/+1), Тренин (16.05/2/0), Хуснутдинов (8.12/1/0) — Свечков (9.57/2/+1).
1 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19064 зрителя.

Повреждение, полученное Кириллом Капризовым в конце ноября, могло немного напугать болельщиков. Россиянин выдает один из лучших стартов в карьере и тут врезается колено в колено — жутко неприятная травма. Все же немного из колеи травма выбила. Один матч пришлось пропустить, а после возращения очков набрать не удалось.

За это время у Кирилла успели отобрать корону лучшего бомбардира лиги. Матч против «Нэшвилла» уже четвертый после повреждения — предыдущие две игры он набирал по очку, но этого мало, чтобы противостоять монстрам результативности. В матче против «Предаторз» он наконец-то вернулся на законное место. Отчасти потому, что «Каролина» и опережавший Кирилла Мартин Нечас остались без очков.

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Несмотря на качественный первый период со стороны обеих команд, голы случились на последних минутах отрезка. Сначала вывел вперед «Миннесоту» Деклэйн Чисхольм. Интересен этот гол потому, что для молодого защитника, который проводит уже четвертый сезон в НХЛ, гол стал лишь четвертым в карьере.

За 21 секунду до конца первой двадцатиминутки счет броском в касание сравнял Федор Свечков. Эта шайба стала дебютной в НХЛ для молодого центрфорварда — на это ему понадобилось пять матчей.

Федора вызвали в основу неделю назад. Первый матч дался ему тяжело. Как сам признавался форвард, он столкнулся с синдромом самозванца и плохо спал. Сложно не волноваться, когда дебютируешь против «Виннипега». Но за неделю Свечков привык и даже можно сказать, что адаптировался. Увеличилось игровое время. Пошли броски. И россиянин дождался первого гола против одной из сильнейших команд лиги.

Что нехарактерно для «Предаторз», этот гол был забит в равных составах. Команда в основном забивает в большинстве, и то делает это катастрофически мало. Против «Миннесоты» реализовать численное преимущество получилось: помогло ужасное меньшинство «Уайлд», и в начале второго периода «Нэшвилл» вновь вышел вперед. Но уже через шесть минут счет вновь был равным: отличился в большинстве Кирилл Капризов. Подставил на пятаке, и шайба, вместо того чтобы пролететь около ловушки, взмыла под перекладину.

Хоккеисты Роман Йоси и Кирилл Капризов в матче «Миннесота» — «Нэшвилл»
Роман Йоси и Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В третьем периоде обе команды сбавили напор и старались не пропустить лишнего: любое преимущество по голам в матче уравновешивалось слишком быстро. В овертайме «Предаторз» не смогли реализовать атаку «два в одного». Не хватило ни скорости, ни мастерства. Сразу после побежала в атаку «Миннесота». Кирилл выходил один на один с вратарем, но Юсси Сарос плотно закрыл собой ворота, нивелировав возможность пробить себя с близкого расстояния. Не растерявшийся Капризов отдал накатывающему Джареду Сперджену, и он не промахнулся.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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