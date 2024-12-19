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Сегодня, 11:45

У Капризова отменили гол, а его обескровленная «Миннесота» крупно влетела чемпиону

«Миннесота» проиграла «Флориде» в матче НХЛ
Иван Богун
Корреспондент
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Игрок «Флориды» Аарон Экблад и хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Уайлд» проиграли второй матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Флорида» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Голы: Экблад — 2 (Й. Боквист, Самоскевич), 3:48 — 0:1. Росси — 12 (бол., Капризов, Болди), 16:11 — 1:1. Самоскевич — 6 (Экблад), 18:14 — 1:2. Ткачак — 12 (Барков, Верхэге), 35:28 — 1:3. Ткачак — 13 (бол., Верхэге, Экблад), 38:54 — 1:4. Миккола — 4 (Лунделл, Райнхарт), 51:10 — 1:5. Луостаринен — 4 (Родригес), 59:30 — 1:6.
Вратари: Флери — Бобровский.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 27 (15+7+5) — 33 (8+15+10).
Наши: Капризов (22.52/2/0), Хуснутдинов (9.24/0/-1) — Куликов (19.47/0/0).
19 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17423 зрителя

Этой ночью «Миннесоте» предстояло пройти проверку на домашнем льду «Флоридой», преодолевшей ноябрьский кризис и начавшей подниматься в топ-4 «Востока», а ее лучшему бомбардиру Кириллу Капризову — попытаться догнать Нэйтана Маккиннона в гонке за «Арт Росс Трофи» в матче с одной из самых пропускающих команд лиги. Причем впервые встретиться с чемпионом в этом сезоне обескровленным «Уайлд» предстояло без травмированных Филипа Густавссона, Джейка Миддлтона, Якова Тренина и Йоэля Эрикссона Эка. Поэтому латать дыры в составе пришлось парнями из АХЛ вроде Бена Джонса и Брендана Гонса.

Забить своему земляку Сергею Бобровскому у парня из Кузедеево сегодня получилось уже на 10-й минуте. Правда, есть один нюанс. Арбитры его шайбу достаточно оперативно отменили.

При счете 0:1 Долларовый Кирилл удачно подставил клюшку под бросок Деклана Чисхольма. Вот только судьи после тренерского запроса от Пола Мориса увидели помеху Бобровскому от Марко Росси незадолго до взятия ворот — в момент выстрела канадского защитника австрийский центр прокатился по вратарской зоне и левым плечом задел российского голкипера, который после контакта начал терять равновесие.

Однако грустили лидеры «Миннесоты» недолго. Через несколько минут хозяева получили большинство и сравняли, а Капризов все-таки заработал свой дежурный балл, ассистировав Росси на пятаке. Теперь воспитанник «Кузни» отстает от Маккиннона всего на два очка. Впрочем, на этой шайбе весь позитив для команды Джона Хайнса этой ночью закончился.

Проигранный 1:2 первый период так и остался для «Дикарей» лучшим отрезком в матче. В оставшиеся же 40 минут игру практически полностью контролировали гости. Уже ко второму перерыву «Пантеры» вели с преимуществом в три шайбы благодаря дублю Мэттью Ткачака, а в заключительной двадцатиминутке довели дело до разгрома. И счет мог бы оказаться крупнее, не возьми Хайнс удачный челлендж на 24-й минуте после гола Александра Баркова.

Испортило настроение фанатам хозяев и повреждение их лидера обороны Брока Фэйбера, который по ходу встречи словил шайбу лицом после броска Ээту Луостаринена и с концами укатил в раздевалку. Как заявил сразу по окончании матча Хайнс, врачи по-прежнему оценивают состояние важнейшего защитника первой пары.

Кирилл Капризов празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вегас&raquo; (2:3) 15&nbsp;декабря в&nbsp;Сент-Поле. «Теперь вся НХЛ видит это». Капризов зажигает, босс «Миннесоты» обещает большой контракт

Завалив экзамен действующим чемпионом, «Миннесота» всего лишь третий раз в сезоне позволила себе проиграть два матча подряд. Никакой катастрофы для уверенно идущих на втором месте в Центральном дивизионе «Уайлд» не произошло. Однако в последнее время совсем беспроблемной командой «Дикарей» не назовешь. Беззубый матч против «Лос-Анджелеса» (1:4) и разгромы от «Эдмонтона» (1:7) с «Флоридой», выпавшие на последние две недели, должны настораживать, несмотря на травмы. К счастью для «Уайлд», возвращения Густавссона, Тренина и Эрикссона Эка уже где-то близко.

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ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 32 14 18 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 32 20 12 44
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5 Юта 31 15 16 35
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