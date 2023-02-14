Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Флорида» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Луостаринен — 12 (Форслинг, Казинс), 22:06 — 0:1. Капризов — 30 (Зуккарелло, Эддисон), 25:15 — 1:1.
Победный буллит: Барков.
Вратари: Густавссон — Бобровский.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 28 (10+10+5+3) — 34 (18+8+8+0).
Наши: Капризов (23.51/6/0) — Денисенко (3.52/0/0).
14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Чем ближе окончание регулярного чемпионата, тем очевиднее, что «Флорида» ошиблась с заменой Эндрю Брюнетта на Пола Мориса. Тренер консервативных взглядов, известный по работе в «Виннипеге», к середине февраля так и не перестроил игру команды. О состоянии «Пантерз» говорит положение в таблице. Победитель прошлой регулярки рискует остаться без плей-офф. Самая результативная команда сезона-2021/22 растеряла атакующий шарм, а проблемы в обороне никуда не делись. Полагаю, руководство клуба успело тысячу раз пожалеть из-за выбора нового главного тренера.
Эпизодами просыпается «Флорида» образца прошлого сезона. После паузы на «Олл-Стар» «Пантерз» оторвались на «Тампе» и забросили действующему финалисту Кубка Стэнли семь шайб. Против «Миннесоты» команда Мориса с первых минут выбрала нетривиальный план — как можно чаще доставлять шайбу до ворот Сергея Бобровского, который в текущей регулярке играет нестабильно. К середине отрезка гости перебрасывали хозяев в пять раз (15-3). Извлечь выгоды из преимущества первых 20 минут не получилось. «Миннесота» подравнялась по статистике благодаря двум удалениям, и на перерыв команды ушли при равном счете.
Во втором периоде «Пантерам» удалось распечатать голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона. Швед не справился с подправлением Эту Луостаринена после наброса Густава Форслинга от синей линии. 24-летний финн из третьего звена «Флориды» повторил личный рекорд по очкам (26) в регулярках НХЛ, установленный в прошлом сезоне. Впереди еще достаточно матчей, так что форвард успеет обновить достижение. Не сказать, что лидеры «Флориды» сильно выделялись и радовали фантастическими комбинациями. Густавссону пришлось потрудиться, особенно в первом периоде, но сверхзадач перед голкипером не ставили. Шли преимущественно дежурные броски, на которые швед реагировал без лишней суеты и отскоков перед собой.
Дела «Миннесоты» как никогда стабильны. Команда чересчур зависима от влияния лучшего бомбардира и снайпера Кирилла Капризова. Вот только стараний ведущего звена недостаточно, чтобы исправно набирать очки. Главный тренер Дин Эвасон так и не выстроил баланс между тройками нападения. В отдельных матчах полагаться приходится только на магию Капризова. Сегодня россиянин был как никогда заряжен и пробил Бобровского броском в ближний угол после резкого обыгрыша защитников. Радко Гудас был выставлен в роли статиста, и после того, как шайба побывала в сетке, защитнику только оставалось досадно качать головой.
Третий период — время упущенных возможностей обеих команд. «Флорида» не использовала шикарный шанс в начале отрезка, вхолостую потратив большинство 5х3. Точнее, «Пантерз» забили, но гол отменили из-за контакта с голкипером. По сезону команда Мориса отличается в каждом пятом удалении соперников. С «Миннесотой» гости не реализовали восемь попыток в большинстве. Не заладился розыгрыш и у «Дикарей». Ближе всех к голу в третьем периоде был Джейкоб Миддлтон — шайба после его броска и рикошета от соперника врезалась в штангу ворот Бобровского. Активничал в чужой зоне Капризов, но за ним пристально следил Аарон Экблад, который старался не отпускать от себя резкого нападающего «Уайлд».
Бобровский и Густавссон затянули игру до овертайма. В дополнительном периоде судьи справедливо отменили еще один гол «Флориды», забитый после сирены. Выяснять отношение пришлось на буллитах. Бобровский справился с двумя попытками из трех, в том числе от хорошо знакомого Капризова. А «Флорида» реализовала два броска — Лунделл и Барков хитро разобрались с Густавссоном. «Миннесота» терпит четвертое поражение в последних пяти матчах, и перспективы попадания в плей-офф становятся все туманнее. В новокузнецком дерби победил Бобровский. Cергей провел великолепный матч — такую игру голкипера «Пантерз» хотят видеть чаще и чаще.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|56
|27
|29
|60
|5
|Баффало
|51
|26
|25
|56
|6
|Детройт
|51
|23
|28
|54
|7
|Оттава
|52
|25
|27
|53
|8
|Монреаль
|53
|22
|31
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Миннесота
|53
|28
|25
|61
|4
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|54
|18
|36
|44
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Сиэтл
|53
|30
|23
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|4
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|53
|21
|32
|46
|7
|Сан-Хосе
|54
|17
|37
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
|14.02
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3 ОТ
|14.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|1 : 2 Б
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|2 : 4
|14.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|14.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|51
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.18
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22