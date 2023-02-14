Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:40

Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
1/2
«Пантерз» в серии буллитов победили «Миннесоту» — 2:1 Б.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Флорида» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Луостаринен — 12 (Форслинг, Казинс), 22:06 — 0:1. Капризов — 30 (Зуккарелло, Эддисон), 25:15 — 1:1.
Победный буллит: Барков.
Вратари: Густавссон — Бобровский.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 28 (10+10+5+3) — 34 (18+8+8+0).
Наши: Капризов (23.51/6/0) — Денисенко (3.52/0/0).
14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Чем ближе окончание регулярного чемпионата, тем очевиднее, что «Флорида» ошиблась с заменой Эндрю Брюнетта на Пола Мориса. Тренер консервативных взглядов, известный по работе в «Виннипеге», к середине февраля так и не перестроил игру команды. О состоянии «Пантерз» говорит положение в таблице. Победитель прошлой регулярки рискует остаться без плей-офф. Самая результативная команда сезона-2021/22 растеряла атакующий шарм, а проблемы в обороне никуда не делись. Полагаю, руководство клуба успело тысячу раз пожалеть из-за выбора нового главного тренера.

Эпизодами просыпается «Флорида» образца прошлого сезона. После паузы на «Олл-Стар» «Пантерз» оторвались на «Тампе» и забросили действующему финалисту Кубка Стэнли семь шайб. Против «Миннесоты» команда Мориса с первых минут выбрала нетривиальный план — как можно чаще доставлять шайбу до ворот Сергея Бобровского, который в текущей регулярке играет нестабильно. К середине отрезка гости перебрасывали хозяев в пять раз (15-3). Извлечь выгоды из преимущества первых 20 минут не получилось. «Миннесота» подравнялась по статистике благодаря двум удалениям, и на перерыв команды ушли при равном счете.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Во втором периоде «Пантерам» удалось распечатать голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона. Швед не справился с подправлением Эту Луостаринена после наброса Густава Форслинга от синей линии. 24-летний финн из третьего звена «Флориды» повторил личный рекорд по очкам (26) в регулярках НХЛ, установленный в прошлом сезоне. Впереди еще достаточно матчей, так что форвард успеет обновить достижение. Не сказать, что лидеры «Флориды» сильно выделялись и радовали фантастическими комбинациями. Густавссону пришлось потрудиться, особенно в первом периоде, но сверхзадач перед голкипером не ставили. Шли преимущественно дежурные броски, на которые швед реагировал без лишней суеты и отскоков перед собой.

Дела «Миннесоты» как никогда стабильны. Команда чересчур зависима от влияния лучшего бомбардира и снайпера Кирилла Капризова. Вот только стараний ведущего звена недостаточно, чтобы исправно набирать очки. Главный тренер Дин Эвасон так и не выстроил баланс между тройками нападения. В отдельных матчах полагаться приходится только на магию Капризова. Сегодня россиянин был как никогда заряжен и пробил Бобровского броском в ближний угол после резкого обыгрыша защитников. Радко Гудас был выставлен в роли статиста, и после того, как шайба побывала в сетке, защитнику только оставалось досадно качать головой.

Третий период — время упущенных возможностей обеих команд. «Флорида» не использовала шикарный шанс в начале отрезка, вхолостую потратив большинство 5х3. Точнее, «Пантерз» забили, но гол отменили из-за контакта с голкипером. По сезону команда Мориса отличается в каждом пятом удалении соперников. С «Миннесотой» гости не реализовали восемь попыток в большинстве. Не заладился розыгрыш и у «Дикарей». Ближе всех к голу в третьем периоде был Джейкоб Миддлтон — шайба после его броска и рикошета от соперника врезалась в штангу ворот Бобровского. Активничал в чужой зоне Капризов, но за ним пристально следил Аарон Экблад, который старался не отпускать от себя резкого нападающего «Уайлд».

Бобровский и Густавссон затянули игру до овертайма. В дополнительном периоде судьи справедливо отменили еще один гол «Флориды», забитый после сирены. Выяснять отношение пришлось на буллитах. Бобровский справился с двумя попытками из трех, в том числе от хорошо знакомого Капризова. А «Флорида» реализовала два броска — Лунделл и Барков хитро разобрались с Густавссоном. «Миннесота» терпит четвертое поражение в последних пяти матчах, и перспективы попадания в плей-офф становятся все туманнее. В новокузнецком дерби победил Бобровский. Cергей провел великолепный матч — такую игру голкипера «Пантерз» хотят видеть чаще и чаще.

Кирилл Капризов. НХЛ, 14 февраля: «Оттава» победила «Калгари», «Нэшвилл» проиграл «Аризоне»
Кирилл Капризов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Променяла Россию на любовь: талантливая баскетболистка из Волгограда сбежала к мексиканцу
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
В МИД РФ сообщили о сохраняющимся спросе на энергоносители РФ в Европе
Белый дом намерен выделить Украине пакет помощи на $10 млрд
FT указала на готовность США в будущем передать Украине истребители
Politico сообщила об отказе США в передаче ракет ATACMS Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый тренер клуба НХЛ принялся гнобить русского игрока. Что теперь ждет Кузьменко в «Ванкувере»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 56 27 29 60
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 52 25 27 53
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Миннесота 53 28 25 61
4 Колорадо 51 28 23 60
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Сиэтл 53 30 23 65
3 Эдмонтон 54 30 24 65
4 Лос-Анджелес 54 29 25 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
14.02 03:30
Оттава – Калгари
 4 : 3 ОТ
14.02 04:00
Миннесота – Флорида
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 2 : 4
14.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 - : -
14.02 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.18
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Новости
RSS RSS
Все новости